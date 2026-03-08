Acasă » Știri » Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii

Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii

De: David Ioan 08/03/2026 | 06:20
Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii
Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii

În următoarele zile, inclusiv în preajma Zilei Internaționale a Femeii din 8 martie, o mare parte a Vietnamului va fi afectată de perioade cu ploi și averse izolate, urmate de intervale cu cer variabil și soare în a doua parte a zilei.

O excepție notabilă este orașul Ho Chi Minh, unde se anunță vreme stabilă, predominant însorită și fără precipitații pe timpul nopții.

Prognoza meteo de 8 martie

Potrivit Centrului Național de Prognoză Meteorologică și Hidrologică, pe 7 și 8 martie, numeroase regiuni vor înregistra ploi sporadice, însă după-amiezile vor aduce, în general, condiții mai bune, cu perioade însorite.

În nordul țării, între 7 martie și seara zilei de 8 martie, cerul va fi mai mult acoperit, cu ploi pe arii restrânse și intervale însorite după-amiaza. În noaptea de 8 martie sunt posibile averse și descărcări electrice izolate. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21°C, coborând sub 17°C în zonele montane, iar maximele vor varia între 22 și 25°C, respectiv 25–28°C în nord-vest.

Regiunea cuprinsă între Thanh Hoa și Hue va avea, de asemenea, precipitații extinse. Pe 7 martie, cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe în nord și averse în sud. Pe 8 martie, ploile vor fi dispersate, iar după-amiaza se va însenina treptat. Temperaturile minime vor fi de 19–22°C, iar cele maxime de 23–26°C, cu valori ușor mai ridicate în sud.

În zona de coastă central-sudică, prognoza indică cer variabil și perioade însorite în zilele de 7 și 8 martie, urmate de averse și furtuni izolate seara și noaptea. În nordul regiunii, pe 7 martie sunt posibile ploi locale. Minimele se vor încadra între 22 și 25°C, iar maximele vor ajunge la 27–29°C în nord și 30–32°C în sud, cu unele depășiri ale pragului de 32°C.

Cum va fi vremea de Ziua Femeii

În regiunile montane centrale și în sudul Vietnamului, vremea va alterna între cer variabil, perioade însorite și averse izolate în orele serii și nopții. Temperaturile minime vor fi de 17–20°C în zonele montane și 23–26°C în sud, în timp ce maximele vor atinge 28–31°C, respectiv 31–34°C.

La Hanoi, pe 7 și 8 martie sunt prognozate ploi slabe și cer variabil, cu perioade însorite în timpul zilei. În noaptea de 8 martie, probabilitatea de ploaie și furtuni este estimată la 60–70%. Temperaturile minime vor fi de 19–21°C, iar maximele de 22–24°C.

În Hue, pe 7 martie sunt așteptate ploi ocazionale, iar pe 8 martie vremea va fi stabilă, cu cer senin după-amiaza. Vântul va sufla slab, din sector nord-estic. Temperaturile vor varia între 19–21°C la minim și 25–27°C la maxim.

La Da Nang, 7 martie va aduce ploi sporadice, iar pe 8 martie cerul se va degaja, cu soare în a doua parte a zilei. Minimele vor fi de 21–23°C, iar maximele de 26–28°C. În orașul Ho Chi Minh, prognoza indică zile predominant însorite și nopți fără precipitații, cu o probabilitate redusă de ploaie, estimată la 10–30%. Temperaturile minime vor fi de 23–25°C, iar cele maxime de 31–33°C.

CITEŞTE ŞI: Idei de cadouri pentru 8 Martie: Ce să le oferi mamelor, soțiilor și colegelor în 2026

Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
Știri
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Știri
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului...
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile ...
Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Vezi toate știrile
×