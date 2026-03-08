Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii

În următoarele zile, inclusiv în preajma Zilei Internaționale a Femeii din 8 martie, o mare parte a Vietnamului va fi afectată de perioade cu ploi și averse izolate, urmate de intervale cu cer variabil și soare în a doua parte a zilei.
O excepție notabilă este orașul Ho Chi Minh, unde se anunță vreme stabilă, predominant însorită și fără precipitații pe timpul nopții.
Potrivit Centrului Național de Prognoză Meteorologică și Hidrologică, pe 7 și 8 martie, numeroase regiuni vor înregistra ploi sporadice, însă după-amiezile vor aduce, în general, condiții mai bune, cu perioade însorite.
În nordul țării, între 7 martie și seara zilei de 8 martie, cerul va fi mai mult acoperit, cu ploi pe arii restrânse și intervale însorite după-amiaza. În noaptea de 8 martie sunt posibile averse și descărcări electrice izolate. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21°C, coborând sub 17°C în zonele montane, iar maximele vor varia între 22 și 25°C, respectiv 25–28°C în nord-vest.
Regiunea cuprinsă între Thanh Hoa și Hue va avea, de asemenea, precipitații extinse. Pe 7 martie, cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe în nord și averse în sud. Pe 8 martie, ploile vor fi dispersate, iar după-amiaza se va însenina treptat. Temperaturile minime vor fi de 19–22°C, iar cele maxime de 23–26°C, cu valori ușor mai ridicate în sud.
În zona de coastă central-sudică, prognoza indică cer variabil și perioade însorite în zilele de 7 și 8 martie, urmate de averse și furtuni izolate seara și noaptea. În nordul regiunii, pe 7 martie sunt posibile ploi locale. Minimele se vor încadra între 22 și 25°C, iar maximele vor ajunge la 27–29°C în nord și 30–32°C în sud, cu unele depășiri ale pragului de 32°C.
În regiunile montane centrale și în sudul Vietnamului, vremea va alterna între cer variabil, perioade însorite și averse izolate în orele serii și nopții. Temperaturile minime vor fi de 17–20°C în zonele montane și 23–26°C în sud, în timp ce maximele vor atinge 28–31°C, respectiv 31–34°C.
La Hanoi, pe 7 și 8 martie sunt prognozate ploi slabe și cer variabil, cu perioade însorite în timpul zilei. În noaptea de 8 martie, probabilitatea de ploaie și furtuni este estimată la 60–70%. Temperaturile minime vor fi de 19–21°C, iar maximele de 22–24°C.
În Hue, pe 7 martie sunt așteptate ploi ocazionale, iar pe 8 martie vremea va fi stabilă, cu cer senin după-amiaza. Vântul va sufla slab, din sector nord-estic. Temperaturile vor varia între 19–21°C la minim și 25–27°C la maxim.
La Da Nang, 7 martie va aduce ploi sporadice, iar pe 8 martie cerul se va degaja, cu soare în a doua parte a zilei. Minimele vor fi de 21–23°C, iar maximele de 26–28°C. În orașul Ho Chi Minh, prognoza indică zile predominant însorite și nopți fără precipitații, cu o probabilitate redusă de ploaie, estimată la 10–30%. Temperaturile minime vor fi de 23–25°C, iar cele maxime de 31–33°C.
