Prognoza meteo de 8 martie. Cum va fi vremea de Ziua Femeii

În următoarele zile, inclusiv în preajma Zilei Internaționale a Femeii din 8 martie, o mare parte a Vietnamului va fi afectată de perioade cu ploi și averse izolate, urmate de intervale cu cer variabil și soare în a doua parte a zilei.

O excepție notabilă este orașul Ho Chi Minh, unde se anunță vreme stabilă, predominant însorită și fără precipitații pe timpul nopții.

Prognoza meteo de 8 martie

Potrivit Centrului Național de Prognoză Meteorologică și Hidrologică, pe 7 și 8 martie, numeroase regiuni vor înregistra ploi sporadice, însă după-amiezile vor aduce, în general, condiții mai bune, cu perioade însorite.

În nordul țării, între 7 martie și seara zilei de 8 martie, cerul va fi mai mult acoperit, cu ploi pe arii restrânse și intervale însorite după-amiaza. În noaptea de 8 martie sunt posibile averse și descărcări electrice izolate. Temperaturile minime se vor situa între 18 și 21°C, coborând sub 17°C în zonele montane, iar maximele vor varia între 22 și 25°C, respectiv 25–28°C în nord-vest.

Regiunea cuprinsă între Thanh Hoa și Hue va avea, de asemenea, precipitații extinse. Pe 7 martie, cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe în nord și averse în sud. Pe 8 martie, ploile vor fi dispersate, iar după-amiaza se va însenina treptat. Temperaturile minime vor fi de 19–22°C, iar cele maxime de 23–26°C, cu valori ușor mai ridicate în sud.

În zona de coastă central-sudică, prognoza indică cer variabil și perioade însorite în zilele de 7 și 8 martie, urmate de averse și furtuni izolate seara și noaptea. În nordul regiunii, pe 7 martie sunt posibile ploi locale. Minimele se vor încadra între 22 și 25°C, iar maximele vor ajunge la 27–29°C în nord și 30–32°C în sud, cu unele depășiri ale pragului de 32°C.

Cum va fi vremea de Ziua Femeii

În regiunile montane centrale și în sudul Vietnamului, vremea va alterna între cer variabil, perioade însorite și averse izolate în orele serii și nopții. Temperaturile minime vor fi de 17–20°C în zonele montane și 23–26°C în sud, în timp ce maximele vor atinge 28–31°C, respectiv 31–34°C.

La Hanoi, pe 7 și 8 martie sunt prognozate ploi slabe și cer variabil, cu perioade însorite în timpul zilei. În noaptea de 8 martie, probabilitatea de ploaie și furtuni este estimată la 60–70%. Temperaturile minime vor fi de 19–21°C, iar maximele de 22–24°C.

În Hue, pe 7 martie sunt așteptate ploi ocazionale, iar pe 8 martie vremea va fi stabilă, cu cer senin după-amiaza. Vântul va sufla slab, din sector nord-estic. Temperaturile vor varia între 19–21°C la minim și 25–27°C la maxim.

La Da Nang, 7 martie va aduce ploi sporadice, iar pe 8 martie cerul se va degaja, cu soare în a doua parte a zilei. Minimele vor fi de 21–23°C, iar maximele de 26–28°C. În orașul Ho Chi Minh, prognoza indică zile predominant însorite și nopți fără precipitații, cu o probabilitate redusă de ploaie, estimată la 10–30%. Temperaturile minime vor fi de 23–25°C, iar cele maxime de 31–33°C.

