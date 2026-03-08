Acasă » Exclusiv » TOP 40 de vedete care au scos „artileria grea” la soare. Cristina Ștefania, Alexia Eram sau Andreea Bălan fac senzație în rochițe mini, mulate chiar și nemachiate

TOP 40 de vedete care au scos „artileria grea” la soare. Cristina Ștefania, Alexia Eram sau Andreea Bălan fac senzație în rochițe mini, mulate chiar și nemachiate

De: roxana tudorescu 08/03/2026 | 06:50
TOP 40 de vedete care au scos „artileria grea” la soare. Cristina Ștefania, Alexia Eram sau Andreea Bălan fac senzație în rochițe mini, mulate chiar și nemachiate
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
124 poze
Vezi galeria foto

Primăvara a început, gradele din termometre urcă, iar vedetele scot la iveală ce au ținut ascuns pe timp de iarnă. Divele noastre scurtează hainele ușor-ușor și fac deliciul fanilor cu aparițiile lor. CANCAN.RO e pe urmele lor și vă oferă imagini de senzație mereu. Astăzi vă propunem un top cu 40 de vedete care ne-au arătat tot ce se putea arăta!

Odată cu primele zile însorite, garderoba vedetelor se transformă: paltoanele groase și cizmele de iarnă sunt înlocuite cu fustițe mini, rochii scurte și ținute după care nu poți să nu întorci capul pe stradă. Nici noi n-am putut să n-o facem, așa că vă oferim și vouă un top generos, așa cum v-am obișnuit, ca să vă clătiți ochii.

Primăvara a venit, rochița s-a scurtat

De la rochii care lasă picioarele la vedere până la fustițe care pun în valoare silueta, vedetele noastre nu ratează niciodată ocazia de a profita de primele zile călduroase. Iată cine se află în topul nostru atent ales cu vestitoarele primăverii din showbiz.

Începem cu Cristina Ștefania, care ne-a obișnuit cu apariții incendiare chiar și pe timp de iarnă, așa că venirea căldurii nu înseamnă decât un motiv în plus pentru șatenă să scoată la atac formele de invidiat. Cu o rochiță mini care forțează venirea verii, iubita lui Speak are mari șanse să provoace accidente rutiere sau să bage ceartă în cupluri acolo pe unde apare. Un lucru e cert: mersul la sala de fitness e bifat zilnic de artistă!

Cristina Ștefania forțează vara
Cristina Ștefania forțează vara

Nici Alexia Eram nu se lasă mai prejos și ne arată rezultatele obținute după orele multe petrecute în sala de fitness. CANCAN.RO a întâlnit-o pe fiica Andreei Esca mai sexy decât ne-a obișnuit, cu o ținută îndrăzdneață care ar atrage atenția oriunde s-ar afla. Îmbrăcată toată în piele neagră, Alexia Eram dă impresia că defilează pe podium, nu că se află pe străzile Capitalei.

Alexia Eram își arată rezultatele obținute la sală
Alexia Eram își arată rezultatele obținute la sală

Cunoscută pentru ținutele pline de viață și colorate, Andreea Bălan s-a asortat cu primăvara. Mai că o puteai confunda cu o floare dacă o vedeai pe stradă! Blondina a scos picioarele și posteriorul generos la vedere în fuga ei prin București, așa că nu puteam să nu vă oferim și vouă această priveliște.

Andreea Bălan s-a asortat cu primăvara
Andreea Bălan s-a asortat cu primăvara

Cristina ICH, Mădălina GheneaOtniela, Sore, Ioana Năstase, Bianca Drăgușanu, LexyIrisha, Lena Enache, Daniela Crudu, Valentina Dunca, Ana Morodan, Gabriela Nastas, Simona Senzual, Andra Măruță, Eva Kent, Monica Gabor, Lidia Buble, Simona Gherghe, Mira, Oana Zăvoranu, Adelina Pestrițu, Malvina, Andreea Raicu, Iuliana Pepene, Alexandra Stan, Magda Palimariu, Ioana Năstase, Andra Volos, Ema Uta, Ilinca Vandici, Denisa Nechifor, Emily Burghelea, Valentina Pelinel, Ramona Olaru, Geanina IliesCristina Ștefania, Delia Matache și Anna Lesko se regăsesc în topul nostru incendiar. Imaginile tari le vedeți în galeria foto.

VEZI ȘI: Andreea Bălan, Alexia Eram și Gina Pistol, cu brațele pline de 1 Martie. Top 30 dive „muncitoare” care merită cel mai frumos mărțișor

NU RATA: Bianca Drăgușanu, Cristina Pucean și Ramona Olaru, răsfățate peste măsură! Top 40 iubăreți cu brațele pline de flori, de Valentine’s Day

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul făcut de iubitul Iuliei Albu a surprins pe toată lumea. După împăcare, lucrurile s-au schimbat radical
Exclusiv
Gestul făcut de iubitul Iuliei Albu a surprins pe toată lumea. După împăcare, lucrurile s-au schimbat radical
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”
Exclusiv
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului...
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
BANC | „Bulă, vrei un papanaș?”
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Cum arată vila în care locuiesc Oana Roman și fiica ei. Vedeta și-a amenajat singură casa din Tunari
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post
Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile ...
Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Jennifer Garner, dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck după divorț: „Nu poți să eviți asta”
Vezi toate știrile
×