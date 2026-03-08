TOP 40 de vedete care au scos „artileria grea” la soare. Cristina Ștefania, Alexia Eram sau Andreea Bălan fac senzație în rochițe mini, mulate chiar și nemachiate

Primăvara a început, gradele din termometre urcă, iar vedetele scot la iveală ce au ținut ascuns pe timp de iarnă. Divele noastre scurtează hainele ușor-ușor și fac deliciul fanilor cu aparițiile lor. CANCAN.RO e pe urmele lor și vă oferă imagini de senzație mereu. Astăzi vă propunem un top cu 40 de vedete care ne-au arătat tot ce se putea arăta!

Odată cu primele zile însorite, garderoba vedetelor se transformă: paltoanele groase și cizmele de iarnă sunt înlocuite cu fustițe mini, rochii scurte și ținute după care nu poți să nu întorci capul pe stradă. Nici noi n-am putut să n-o facem, așa că vă oferim și vouă un top generos, așa cum v-am obișnuit, ca să vă clătiți ochii.

Primăvara a venit, rochița s-a scurtat

De la rochii care lasă picioarele la vedere până la fustițe care pun în valoare silueta, vedetele noastre nu ratează niciodată ocazia de a profita de primele zile călduroase. Iată cine se află în topul nostru atent ales cu vestitoarele primăverii din showbiz.

Începem cu Cristina Ștefania, care ne-a obișnuit cu apariții incendiare chiar și pe timp de iarnă, așa că venirea căldurii nu înseamnă decât un motiv în plus pentru șatenă să scoată la atac formele de invidiat. Cu o rochiță mini care forțează venirea verii, iubita lui Speak are mari șanse să provoace accidente rutiere sau să bage ceartă în cupluri acolo pe unde apare. Un lucru e cert: mersul la sala de fitness e bifat zilnic de artistă!

Nici Alexia Eram nu se lasă mai prejos și ne arată rezultatele obținute după orele multe petrecute în sala de fitness. CANCAN.RO a întâlnit-o pe fiica Andreei Esca mai sexy decât ne-a obișnuit, cu o ținută îndrăzdneață care ar atrage atenția oriunde s-ar afla. Îmbrăcată toată în piele neagră, Alexia Eram dă impresia că defilează pe podium, nu că se află pe străzile Capitalei.

Cunoscută pentru ținutele pline de viață și colorate, Andreea Bălan s-a asortat cu primăvara. Mai că o puteai confunda cu o floare dacă o vedeai pe stradă! Blondina a scos picioarele și posteriorul generos la vedere în fuga ei prin București, așa că nu puteam să nu vă oferim și vouă această priveliște.

Cristina ICH, Mădălina Ghenea, Otniela, Sore, Ioana Năstase, Bianca Drăgușanu, Lexy, Irisha, Lena Enache, Daniela Crudu, Valentina Dunca, Ana Morodan, Gabriela Nastas, Simona Senzual, Andra Măruță, Eva Kent, Monica Gabor, Lidia Buble, Simona Gherghe, Mira, Oana Zăvoranu, Adelina Pestrițu, Malvina, Andreea Raicu, Iuliana Pepene, Alexandra Stan, Magda Palimariu, Ioana Năstase, Andra Volos, Ema Uta, Ilinca Vandici, Denisa Nechifor, Emily Burghelea, Valentina Pelinel, Ramona Olaru, Geanina Ilies, Cristina Ștefania, Delia Matache și Anna Lesko se regăsesc în topul nostru incendiar. Imaginile tari le vedeți în galeria foto.

