De: Luciana Popescu 08/03/2026 | 05:50
Gestul făcut de iubitul Iuliei Albu a surprins pe toată lumea. După împăcare, lucrurile s-au schimbat radical
După o perioadă tensionată și o despărțire care a ținut primele pagini ale tabloidelor, se pare că lucrurile s-au schimbat radical între Iulia Albu și iubitul ei, Mike. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO din nou împreună, iar imaginile spun mai mult decât orice declarație. Mike este mult mai atent la nevoile Iuliei și o răsfață, mai ales ca mâine este și Ziua Femeii.

După o perioadă gri, ca în orice cuplu, săgețile lui Cupidon au fost îndreptate iar către frumoasa Iulia Albu și iubitul său, Mike. Cum spune și proverbul acela, niciodată nu apreciem ce avem până nu pierdem. Așa a fost și în cazul celor doi, iar de când și-au mai dat o șansă, Mike este vizibil schimbat. Iulia este acum tratată ca o “regină”, iar partenerul ei stă mereu în gardă pentru a fi atent la toate nevoile sale. Paparazzii CANCAN.RO au fost cu ochii pe cei doi, atunci când se aflau la o scurtă sesiune de cumpărături.

În timp ce Mike se ocupa de cumpărături, Iulia aștepta în mașină

Mike este dispus să facă orice pentru a-i intra în grații iubitei sale. După cum vă spuneam, i-am surprins pe cei doi la câteva cumpărături. În timp ce bărbatul mergea de la un magazin la altul, Iulia îl aștepta fără griji în mașină. Stătea pe bancheta din dreapta și vorbea la telefon sau scrolla pe rețelele de socializare. Fashionista nu a vrut să iasă prea tare în evidență și a purtat o pereche de ochelari de soare, dar una este Iulia Albu, nu poate trece neobservată.

Iulia Albu l-a așteptat pe Mike în mașină

Ce se afla pe lista de cumpărături

Mâine este ziua femeii, iar iubitul iuliei a zis că acum este momentul să își arate și mai tare aprecierea pentru frumoasa șatenă. Mike a intrat într-un magazin, de unde a ieșit cu o sticlă de vin. Pe semne, se anunță o cină romantică, la lumina lumânărilor și cu un pahar de vin. Cumpărăturile au continuat, partenerul Iuliei, a optat pentru o ținută casual. A purtat o cămașă lejeră, crem, peste a venit cu o vestă bleumarin de fâș, jeanși și adidași. Iubitul vedetei a vrut un look cât mai practic pentru a putea fi eficient la cumpărături, pentru că lista de acasă părea ca nu se mai termină.

După ce a terminat cu alegerea vinului, Mike a fost surprins ieșind dintr-un magazin cu o plăsuță. Mergea la pas alert pentru că nu voia ca Iulia să se plictisească în mașină, singurică.

Mike a ieșit cu o sticlă de vin

După ce a bifat toată lista de cumpărături, Mike s-a dus direct la mașină, la aleasa inimii lui și dacă tot este gentleman, a zis să fie până la capăt și s-a urcat la volan. Nu a lăsat-o pe Iulia să se obosească cu absolut nimic. Ca un bărbat adevărat a luat problemele în propriile mâini și a vrut să își răsfețe iubita până la capăt.

Despărțirea pare să le fi prins bine pentru că acum par mult mai uniți. Cel puțin Mike, se vede că o divinizează pe Iulia Albu si vrea, cu fiecare gest, să îi demonstreze cât înseamnă pentru el.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

