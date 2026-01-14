Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare

Șoferii din Baia Mare care dețin un loc de parcare în fața blocului sau în împrejurimi trebuie să achite taxa anuală cel târziu până la 31 ianuarie 2026, atfel s-ar putea să achite penalități. Dacă, de asemenea, vor întârzia cu plata datoriei până la 31 martie 2026, au toate șansele să nu mai aibă unde să parcheze.

Șoferii pot achita suma pe care o datorează atât fizic, la Direcția de Taxe și Impozite, cât și online. Aceștia au la dispoziție mai multe locuri unde pot face plata pentru parcarea de reședință.

„Persoanele care dețin sau utilizează un loc de parcare de reședință pe raza Municipiului Baia Mare, au obligația de a efectua plata taxei până la data de 31 ianuarie 2026 , pentru a evita aplicarea de penalități, iar cetăţenii care nu vor achita taxa până la data de 31 martie 2026, vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare de reședință, conform HCL 135/2024, modificată prin HCL 363/2025″, se arată în anunțul făcut de Primărie.

Unde poți să îți plătești parcarea în Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37

Direcția de Taxe și Impozite, strada Vasile Lucaciu nr. 2

Direcția de Taxe și Impozite, bulevardul Independenței nr. 2C.

Șoferii pot face plata, la Primăria Baia Mare, după următorul program. De luni până miercuri, între orele: 08:15-12:30, 13:00-15:00. Dar și joi între 08:15-12:30, 13:00-16:00. Vineri au la dispoziție următoarele ore: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Programul pentru ghișeul din strada Vasile Lucaciu nr. 2 este în linii mari la fel. Totul e ca șoferii să achite suma restantă din timp, altfel ar putea ajunge să zăbovească mult la coadă.

Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00

Joi: 08:15-12:30, 13:00-18:00

Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Șoferii au la dispoziție și locația din bulevardul Independenței nr. 2C. Aici programul se desfășoară după cum urmează.

Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00

Joi: 08:12-12:30, 13:00-16:00

Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Parcările de reședință, mai scumpe în București

Din acest an, 2026, locurile de parcare de reședință din București vor fi mai scumpe, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat, la finalul lui 2025, o majorare medie de aproximativ 5,6%. Măsura afectează zeci de mii de șoferi care utilizează parcările care se află aproape de locuințele lor.

Primăria oraşului Braşov vrea doi chiriași pe aceeaşi poziţie, dar în intervale orare diferite. Șoferul de drept de drept ar trebui să poată parca în intervalul orar 16.00-08.00, iar celălalt în intervalul 08.00-16.00. Prețul unei parcări de reşedinţă ar fi considerabil mai mare, de la 120-150 lei, la 400 lei, respectiv 500 lei/an. Deocamdată, proiectul, care îi face pe oameni să se revolte, nu a primit aprobarea generală.

