Acasă » Știri » Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă

Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă

De: David Ioan 30/01/2026 | 11:37
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă. Foto: Facebook

Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, în vârstă de 41 de ani, a murit în urma unui accident rutier grav.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, aceasta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie aparent banală, fără să lase impresia că urma să se întâmple ceva dramatic.

Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate

Cunoscută publicului din România după participarea la ediția din 2025 a emisiunii culinare, Tal Berkovich a intrat în competiție cu încredere, alături de prietena ei apropiată, Alina Pușcău. Evoluția sa a fost remarcată rapid, iar momentul în care a primit cuțitul de aur din partea lui Ștefan Popescu i-a consolidat statutul în show.

Activă în mediul online, Tal împărtășea frecvent imagini din viața personală și din bucătăria sa. Ultima postare înainte de accident surprindea un ibric cu cafea și o ceașcă, fotografiate în aer liber, la ea acasă. Nimic nu anticipa tragedia care avea să urmeze, iar vestea morții sale a provocat un șoc profund în rândul familiei, prietenilor și comunității care o urmărea.

Ultim postare a lui Tal Berkovich. Foto: Instagram

Fosta concurentă menținea legătura și cu participanții din sezonul său. Pe 11 ianuarie 2026, la câteva săptămâni după încheierea competiției, aceasta a publicat o imagine alături de mai mulți foști colegi, printre care Arșenica Coceanu și Maria Moraru.

Anunțul decesului a fost făcut public de Alina Pușcău, una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui Tal Berkovich. Vizibil afectată, aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online, exprimându-și durerea și regretul pierderii.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a scris Alina Pușcău.

Ce boală avea fosta concurentă

Tal Berkovich avea 41 de ani și, în ultima sa apariție televizată, vorbise deschis despre problemele de sănătate cu care se confrunta. În cadrul unui interviu acodart televiziunii, aceasta a explicat că suferea de o afecțiune autoimună, pe care reușea să o gestioneze prin pasiunea pentru gătit.

De asemenea, fosta concurentă a mărturisit şi că nu renunță niciodată la bucătărie, indiferent de starea de sănătate, menţionând că a continuat să gătească și în perioade dificile, menționând câteva dintre preparatele realizate.

„Am avut încredere în această călătorie și că o să fie bine pentru mine și că voi obține ce vreau. Am făcut Carpaccio, am făcut salată, o să vedeți ce am mai făcut“, a declarat Tal Berkovich.

CITEŞTE ŞI: Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica

Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare ...
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
Vezi toate știrile
×