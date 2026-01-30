Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă

Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, în vârstă de 41 de ani, a murit în urma unui accident rutier grav.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, aceasta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie aparent banală, fără să lase impresia că urma să se întâmple ceva dramatic.

Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate

Cunoscută publicului din România după participarea la ediția din 2025 a emisiunii culinare, Tal Berkovich a intrat în competiție cu încredere, alături de prietena ei apropiată, Alina Pușcău. Evoluția sa a fost remarcată rapid, iar momentul în care a primit cuțitul de aur din partea lui Ștefan Popescu i-a consolidat statutul în show.

Activă în mediul online, Tal împărtășea frecvent imagini din viața personală și din bucătăria sa. Ultima postare înainte de accident surprindea un ibric cu cafea și o ceașcă, fotografiate în aer liber, la ea acasă. Nimic nu anticipa tragedia care avea să urmeze, iar vestea morții sale a provocat un șoc profund în rândul familiei, prietenilor și comunității care o urmărea.

Fosta concurentă menținea legătura și cu participanții din sezonul său. Pe 11 ianuarie 2026, la câteva săptămâni după încheierea competiției, aceasta a publicat o imagine alături de mai mulți foști colegi, printre care Arșenica Coceanu și Maria Moraru.

Anunțul decesului a fost făcut public de Alina Pușcău, una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui Tal Berkovich. Vizibil afectată, aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online, exprimându-și durerea și regretul pierderii.

„Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a scris Alina Pușcău.

Ce boală avea fosta concurentă

Tal Berkovich avea 41 de ani și, în ultima sa apariție televizată, vorbise deschis despre problemele de sănătate cu care se confrunta. În cadrul unui interviu acodart televiziunii, aceasta a explicat că suferea de o afecțiune autoimună, pe care reușea să o gestioneze prin pasiunea pentru gătit.

De asemenea, fosta concurentă a mărturisit şi că nu renunță niciodată la bucătărie, indiferent de starea de sănătate, menţionând că a continuat să gătească și în perioade dificile, menționând câteva dintre preparatele realizate.

„Am avut încredere în această călătorie și că o să fie bine pentru mine și că voi obține ce vreau. Am făcut Carpaccio, am făcut salată, o să vedeți ce am mai făcut“, a declarat Tal Berkovich.

CITEŞTE ŞI: Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica

Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”