Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica

Uneori, în online, lucrurile se aliniază atât de ciudat încât par regizate. O seară liniștită s-a transformat într-un nou episod din saga Pescobar, iar cei care urmăresc povestea au simțit imediat că se pregătește ceva.

Subiectul ediţiei: două postări, două personaje-cheie și un timing care a ridicat instant semne de întrebare.

Două femei, un singur Pescobar

Totul a început cu Pescobar, care a apărut brusc pe Instagram cu un anunț așteptat de unii și contestat de alții: Lavinia Stoica s-a întors la el. Nu doar în viața personală, ci și în cea profesională. A filmat-o direct la muncă, pe terasa noii locații, de parcă nici nu ar fi lipsit trei luni.

În același timp, fără nicio legătură aparentă, Larisa Popa, fosta lui mână dreaptă, a reapărut și ea în online. Nu cu o poză banală, ci repunând în story un interviu acordat pentru CANCAN.RO, în care, printre altele, vorbea despre perioada petrecută alături de Pescobar. Atât. Fără explicații, fără context, doar o repostare care a venit exact în momentul în care Lavinia era arătată din nou la muncă.

Sincronizarea a fost atât de precisă, încât mulți au remarcat coincidența. Pescobar o arăta pe Lavinia lucrând cot la cot cu el, iar Larisa, în același interval, readucea în atenție un material în care povestea despre colaborarea lor. Două femei care au ocupat același loc în viața profesională a lui Pescobar, două postări apărute aproape simultan şi două mesaje care au reaprins interesul publicului.

Cum au reacționat fanii lui Pescobar la împăcarea cu Lavinia Stoica

În vederea revenirii Laviniei în peisaj, comentariile urmăritorilor nu au întârziat să apară, pesemne că fanilor le-a fost dor de acest duo iconic.

„După 3 luni de concediu, ai pus-o la treabă în forță. După iar scapă tura asta mai mult.” „Lavinia Stoica s-a întors! Vă ador!!!” „Ne bucurăm ca ai adus-o înapoi, nota 10 plus dacă ai făcut asta.” „Doamne ajută!”, sunt unele dintre comentariile umăritorilor.

Rezumatul? În timp ce Lavinia era surprinsă din nou în mijlocul acțiunii, Larisa își făcea simțită prezența printr-un story, care poate fi considerat menit să demonstreze că domnişoara o duce bine şi că nu pare „să o mişte” ceea ce internauţii consideră „împăcarea momentului”.

Pentru mulți, însă, sincronizarea a fost prea perfectă ca să fie întâmplătoare. Iar teoria prinde şi mai mult contur, având în vederă că Larisa a fost ani la rând figura principală din echipa lui Pescobar, iar plecarea ei a lăsat loc speculațiilor. Și, evident, nici nu s-a soldat cu vreo „mică, mare împăcare”.

Deşi nu se poate demonstra concret dacă situaţia este o coincidență sau un mesaj indirect, cert este că publicul a observat, a comentat și așteaptă „următorul episod”.

