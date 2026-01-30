Acasă » Știri » Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica

Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica

De: David Ioan 30/01/2026 | 11:03
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Două femei, un singur Pescobar. Ce a făcut Larisa Popa după ce patronul a anunțat marea împăcare cu Lavinia Stoica
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Uneori, în online, lucrurile se aliniază atât de ciudat încât par regizate. O seară liniștită s-a transformat într-un nou episod din saga Pescobar, iar cei care urmăresc povestea au simțit imediat că se pregătește ceva.

Subiectul ediţiei: două postări, două personaje-cheie și un timing care a ridicat instant semne de întrebare.

Două femei, un singur Pescobar

Totul a început cu Pescobar, care a apărut brusc pe Instagram cu un anunț așteptat de unii și contestat de alții: Lavinia Stoica s-a întors la el. Nu doar în viața personală, ci și în cea profesională. A filmat-o direct la muncă, pe terasa noii locații, de parcă nici nu ar fi lipsit trei luni.

Pescobar şi Lavinia Stoica s-au împăcat. Foto: Instagram

În același timp, fără nicio legătură aparentă, Larisa Popa, fosta lui mână dreaptă, a reapărut și ea în online. Nu cu o poză banală, ci repunând în story un interviu acordat pentru CANCAN.RO, în care, printre altele, vorbea despre perioada petrecută alături de Pescobar. Atât. Fără explicații, fără context, doar o repostare care a venit exact în momentul în care Lavinia era arătată din nou la muncă.

Ce făcea Larisa Popa în timp ce Pescobar petrecea timp cu Lavinia. Foto: Instagram

Sincronizarea a fost atât de precisă, încât mulți au remarcat coincidența. Pescobar o arăta pe Lavinia lucrând cot la cot cu el, iar Larisa, în același interval, readucea în atenție un material în care povestea despre colaborarea lor. Două femei care au ocupat același loc în viața profesională a lui Pescobar, două postări apărute aproape simultan şi două mesaje care au reaprins interesul publicului.

Cum au reacționat fanii lui Pescobar la împăcarea cu Lavinia Stoica

În vederea revenirii Laviniei în peisaj, comentariile urmăritorilor nu au întârziat să apară, pesemne că fanilor le-a fost dor de acest duo iconic.

„După 3 luni de concediu, ai pus-o la treabă în forță. După iar scapă tura asta mai mult.”

„Lavinia Stoica s-a întors! Vă ador!!!”

„Ne bucurăm ca ai adus-o înapoi, nota 10 plus dacă ai făcut asta.”

„Doamne ajută!”, sunt unele dintre comentariile umăritorilor.

Reveneriea Laviniei Stoica, intens comentată de internauţi

Rezumatul? În timp ce Lavinia era surprinsă din nou în mijlocul acțiunii, Larisa își făcea simțită prezența printr-un story, care poate fi considerat menit să demonstreze că domnişoara o duce bine şi că nu pare „să o mişte” ceea ce internauţii consideră „împăcarea momentului”.

Pentru mulți, însă, sincronizarea a fost prea perfectă ca să fie întâmplătoare. Iar teoria prinde şi mai mult contur, având în vederă că Larisa a fost ani la rând figura principală din echipa lui Pescobar, iar plecarea ei a lăsat loc speculațiilor. Și, evident, nici nu s-a soldat cu vreo „mică, mare împăcare”.

Deşi nu se poate demonstra concret dacă situaţia este o coincidență sau un mesaj indirect, cert este că publicul a observat, a comentat și așteaptă „următorul episod”.

CITEŞTE ŞI: Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”

Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Știri
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri…
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Știri
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
Digi24
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane...
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor.ro
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri ...
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am ...
Adela Popescu s-a pus pe slăbit pentru Insula Iubirii. Cum arată vedeta în costum de baie? „N-am fost cea mai cuminte fată”
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta ...
Ultima postare a lui Tal Berkovich de la Chefi la cuțite este plină de serenitate. Ce boală avea fosta concurentă
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Trei zodii care au noroc cu carul în următoarele două săptămâni. O să fie o schimbare majoră
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
Vezi toate știrile
×