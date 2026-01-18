De ce a reapărut Larisa ex-Pescobar în peisaj: „Am învățat foarte multe de la el”

Larisa Popa s-a relansat în HoReCa, dar nu alături de Pescobar, așa cum ne-a obișnuit. Șatena și omul de afaceri și-au separat drumurile în urmă cu 2 ani și nici că au mai fost văzuți împreună de atunci. Ea s-a întors cu forțe proaspete acum în domeniu și se poate spune că este adversara mentorului ei. Ce are de spus Larisa despre Paul Nicolau acum și care este motivul pentru care nu mai păstrează legătura deloc? Am aflat tot ce nu se știa într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Toate detaliile în articol.

Larisa Popa și Pescobar făceau senzație pe TikTok în urmă cu 2 ani. Pe atunci ea era managera unuia dintre restaurantele „Taverna Racilor” și îi făcea reclamă pe rețelele de socializare. Dar cuuum îi făcea reclamă… de îți venea pofta și îți rezervai repede o masă. Stilul lor transparent și prietenia lor frumoasă au fost apreciate de oameni, dar au lăsat și loc de interpretări. Mulți se întrebau dacă nu cumva ar fi ceva mai mult decât o frumoasă prietenie și colaborare între cei doi. Larisa ne-a răspuns și la asta!

Larisa Popa vs. Pescobar. Cine câștigă bătălia din HoReCa?

Duo-ul Larisa – Pescobar era iubit de public și postările în care cei doi apăreau deveneau virale fără prea mult efort, așa că românii au rămas surprinși să afle de ruptura care s-a petrecut între ei. După ce au avut succes împreună, frumoasa șatenă și-a luat băgăjelul și l-a părăsit pe Pescobar. Nimeni nu a știut ce s-a întâmplat atunci, de fapt, între cei doi. Acum, Larisa revine în domeniu cu mulțimea de informații ”furate” de la fostul mentor și vrea să dea lovitura.

Larisa Popa: Sunt foarte fericită, pentru că deschid un nou brand pe piață, un concept unic în România. Nicăieri în București nu mai găsești un loc unde să mănânci burgeri la orice oră din zi și din noapte. Și nu doar burgeri: avem pui crispy și breakfast all day.

CANCAN.RO: Apropo de burgeri, tu mănânci la orice oră din zi și din noapte?

Larisa Popa: Dacă mi-e foame, da. Mă sacrific.

CANCAN.RO: Atunci cum reușești să arăți așa de bine? Care e secretul?

Larisa Popa: După burgeri, mă duc la sală. Trebuie să ne mai și întreținem puțin, altfel…

CANCAN.RO :Cum a fost anul 2025 pentru tine?

Larisa Popa: Un an plin. Un an plin de toate. De reinventări, mai ales după ce m-am întors de la Survivor. A fost o schimbare totală în viața mea. Mi-am aliniat viața complet diferit și am vrut să-mi creez o disciplină. (…) Mi-a plăcut enorm (n.r. la Survivor). A fost foarte greu, dar mi-a plăcut enorm. Dacă s-ar face un All Star, o spun public, oriunde: vreau să mai merg.

„Nu mai ținem legătura”

CANCAN.RO: Ai schimbat tabăra: de la celebra colaborare cu Pescobar, de la fructe de mare, la fast food. Cum e această schimbare?

Larisa Popa: Am fost doar prieteni. Tot ce a fost în trecutul meu rămâne în trecutul meu. Am învățat enorm și sunt recunoscătoare, atât lui Pescobar, cât și Lui Dumnezeu. Am simțit că HoReCa este domeniul meu și am decis să revin, chiar dacă într-o altă direcție. Gata cu fructele de mare, acum burgeri, crispy și tot ce mănâncă toată lumea. Nu suntem concurenți. E loc sub cer pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Ce lecții ai preluat de la Pescobar și le aplici acum?

Larisa Popa: În primul rând să fii autentic și da, chiar am învățat foarte multe. Cu siguranță nu doar eu, toți cei care îl urmăresc au avut ceva de învățat de la brandul și omul Pescobar. Am învățat să muncesc, să fiu perseverentă și să nu renunț niciodată. Pescobar are o poveste de viață foarte impresionantă în business, cu urcușuri și coborâșuri. Exact asta fac și eu: nu mă las, indiferent cât de greu îmi va fi.

CANCAN.RO: Mai țineți legătura? I-ai cerut vreun sfat?

Larisa Popa: Nu i-am cerut niciun sfat. Nu, nu mai ținem legătura, dar nici nu ne purtăm pică unul altuia. Dacă ne vedem, ne salutăm și cu oricine de la fostul meu loc de muncă. Dacă mă întâlnesc cu el, cu familia lui, sunt aceiași oameni pentru mine. Au fost oameni importanți în viața mea.

