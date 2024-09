Larisa Popa, adevărul despre relația amoroasă cu Pescobar. A spus TOT, la 6 luni după ce și-a dat demisia de la Taverna Racilor!

În urmă cu ceva timp, Larisa Popa, cea care până nu de mult era mâna dreaptă a lui Pescobar, anunța că și-a dat demisa de la Taverna Racilor și că a pornit pe un alt drum. Anunțul a fost surpinzător pentru multă lumea, mai ales pentru că ea și Paul Nicolau făceau o echipă foarte bună. Acum, la câteva luni după ce ruptura s-a produs, Larisa a decis să vorbească despre toate cele întâmplate, dar și despre natura relației pe care o avea cu Pescobar, având în vedere că despre acest subiect s-a discutat mult timp și gurile rele spuneau că au fost împreună. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi?

Atunci când Larisa a decis să plece de lângă Pescobar s-a creat vâlvă mare. Momentul demisiei acesteia a coincis cu perioada în care afaceristul anunța că o să devină, din nou, tătic, iar de aici speculații au curs pe bandă rulantă. Mulți au fost cei care au spus că Larisa și Pescobar ar fi avut o relație, iar apariția unei noi femei în viața lui a condus și la demisia Larisei. Acum, tânăra a decis să vorbească despre toate cele întâmplate și a spus adevărul. Au avut sau nu Larisa și Pescobar o relație?

Au trecut câteva luni de când Larisa Popa și-a dat demisia de la Taverna Racilor și încă există curioși care vor să afle dacă ea și Pescobar au avut o relație. Ei bine, acum, tânăra a rupt tăcere și a vorbit deschis despre legătura dintre ea și afacerist. Pentru a scurta suspansul, curioșii trebuie să știe că aceștia nu au format niciodată un cuplu, și între ei nu a fost vorba despre vreo legătură amoroasă, însă au avut cu adevărat o relație specială.

Ei bine, Larisa Popa a mărturisit că relația ei cu Pescobar a fost și este una specială. Cei doi au lucrat împreună mai bine de opt ani de zile și au devenit ca o familie. Aceasta chiar a intrat la propriu în familia afaceristului și are o relație foarte bună cu toți.

Cât despre presupusa relație de iubire, Larisa spune că din marketingul pe care îl făceau împreună s-a lăsat loc de interpretări, iar ei au alimentat cumva acest lucru, căci prindea bine la public, însă nu s-au iubit niciodată.

„A fost o perioadă foarte frumoasă în care am lucrat cu Pescobar, asta o să rămână mult timp întipărită în viața mea, pentru că acolo am evoluat, am crescut în businessul lui și alături de el. Eu lucrasem și înainte să mă înscriu la Puterea Dragostei la el la tavernă. 8 ani de zile am muncit alături de Pescobar, am crescut împreună. Nici vorbă de o relație cu Pescobar, noi am fost ca o familie.

Îi cunosc familia, părinții, sora, bunica, pe toată lumea. Îmi sunt foarte dragi și în momentul de față, ținem legătura fără nicio problemă. A fost o prietenie mult mai avansată cu Pescobar. Marketingul nostru la momentul respectiv s-a interpretat și cumva și noi am alimentat chestia asta. Deci nu a fost vorba de relație, am fost doar prieteni buni.”, a declarat Larisa Popa, potrivit WOWbiz.ro.