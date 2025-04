Despărțire surprinzătoare în showbiz! Vedeta Pro TV l-a părăsit și au rupt orice legătură

Despărțire șoc în showbizul românesc. Diandra Moga, fosta ispită de la Insula iubirii și fosta concurentă la Survivor România, i-a dat ”papucii” lui Alex Beni. Cele două ispite din Thailanda și-au spus adio după doar 5 luni de când și-au asumat public relația de iubire.

Diandra și Beni s-au cunoscut în cadrul emisiunii Insula iubirii 2024, acolo unde amândoi au participat în rolul de ispite. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au rămas în relații apropiate și au ajuns să formeze un cuplu. În urmă cu aproximativ 5 luni, cei doi și-au oficializat public relația, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Ei bine, se pare că lanțul de iubire s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.

Deși pozau în cuplul perfect, Alex Beni și Diandra s-au despărțit. Cele două ispite de la Insula iubirii și-au spus adio în urmă cu aproximativ o lună, însă au decis să nu vorbească public despre separare.

Se pare că ruptura a avut loc în contextul participării Diandrei la Survivor România 2025. De mai multe săptămâni, internauții au observat că Beni nu a mai încărcat nicio fotografie alături de Diandra, acest detaliu ridicând imediat primele semne de întrebare în ceea ce privește relația lor de iubire, notează fanatik.ro.

Mai mult de atât, în timp ce iubita lui era prezentă pe micile ecrane, fostul concurent de la Insula iubirii a fost întrebat dacă urmărește noul sezon Survivor 2025, iar răspunsul acestuia a lăsat loc de interpretări.

„Mă uit când apuc (n.r.: la Survivor). De ce? Cred că încă sunt acolo, habar nu am! Nu are telefon acolo. Când să ne despărțim dacă nu are telefon și nu am vorbit? S-a întâmplat ceva? Ați văzut voi ceva? Nu s-a întâmplat nimic!’, spunea el atunci.