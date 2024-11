Dovada că Andrei Rotaru și Diandra au avut o idilă după Insula Iubirii, deși ispita n-a recunoscut: „A cerut până și divorțul insistent”

Scandalul dintre Andrei Rotaru și Diandra este departe de a fi terminat! Interviul de la CANCAN Exclusiv al fostului concurent de la Insula Iubirii a pus-o pe jar pe fosta ispită și a făcut-o să reacționeze. Doar că, afirmațiile făcute de ea pe internet au fost contrariate de Andrei. Bărbatul a preferat să țină totul secret timp de 6 luni, pentru binele relației lui cu Cristina, însă n-a mai suportat și a ieșit la atac. Dovezile care arată că el și Diandra au avut o idilă, după emisiunea de la Antena 1. Bruneta nu recunoscuse acest lucru!

Andrei Rotaru a ochit-o pe Diandra, după mesajele ei postate în mediul online și intervențiile din podcasturi ori emisiuni TV. Timp de o jumătate de an, bărbatul a preferat să fie discret și să nu comenteze nimic, tocmai pentru binele relației lui cu Cristina. Doar că, interviul de la CANCAN Exclusiv a făcut-o pe Diandra să răbufnească (VEZI AICI), lucru care nu i-a convenit lui Andrei și a ținut să-i demonteze toate spusele, venind cu dovezi.

„Vreau să clarificăm chestia asta pentru că nu am putut să vorbim și mi-aș fi dorit să am și eu dreptul la cuvânt și la replică pentru că știm acolo ce am trăit. S-a speculat foarte mult în online că Andrei a venit la mine la Cluj, că a locuit două luni la mine, ba că m-am mutat eu la București.

Am văzut pe Internet că și la Timișoara. Ca să fie foarte clar de la sine. Andrei nu s-a mutat la mine. Andrei a locuit singur, nu știu pentru cât timp și în ce formă, nu am locuit împreună, nu a fost la mine la Cluj, nu am fost la el la București, nu avem niciun fel de interacțiune”, spunea Diandra la Interviurile Insula iubirii, pe Antena Play.