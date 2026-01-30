Acasă » Știri » Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”

Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”

De: David Ioan 30/01/2026 | 08:19
Sursa foto: Instagram
Alina Pușcaș a trecut recent printr-un incident extrem de periculos, care ar fi putut avea consecințe grave. Prezentatoarea TV a relatat că, în timp ce se întorcea în București după un drum lung, o componentă esențială a mașinii sale s-a rupt brusc, punându-i viața în pericol.

Incidentul s-a petrecut chiar la intrarea în Capitală, în momentul în care se pregătea să își ia copiii de la cursurile de pian.

Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte

Vedeta a explicat că defecțiunea s-a produs la roata din față, partea dreaptă, iar ruperea completă a piesei ar fi putut provoca un accident major dacă s-ar fi întâmplat în timpul unui viraj la viteză mare.

„Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva pentru că am făcut niște drumuri de Târgoviște, am mers și cu viteză, bineînțeles, înafara localităților, și exact în momentul în care am intrat în București să iau copiii de la pian am pățit următoarea chestie. Am pățit asta! S-a rupt cu totul. Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta. Probabil că nu aș mai fi fost astăzi aici. Groaznic. Îmi tremură mâna efectiv.”, a declarat Alina Pușcaș, arătând zona afectată a mașinii.

Ce a păţit Alina Puşcaş la maşină. Foto: Instagram

Prezentatoarea a subliniat că momentul a fost unul de panică și că doar norocul a făcut ca situația să nu se transforme într-o tragedie. Aceasta a mărturisit că abia după ce a realizat ce s-a întâmplat a conștientizat cât de grav ar fi putut fi incidentul, mai ales că parcurgerea drumului avusese loc în condiții normale, fără să existe vreun semn prevestitor al defecțiunii.

Alina Puşcaş are un program prea încărcat

În trecut, Alina Pușcaș a vorbit deschis despre ritmul intens în care trăiește și despre dificultatea de a găsi timp pentru sine. Vedeta a povestit că jonglează constant între responsabilitățile profesionale și cele familiale, iar programul încărcat îi lasă prea puțin spațiu pentru activități personale.

„Nu mai am timp pentru mine. (…) Acum e tot mai greu. În paralel cu toate treburile pe care le am, administrative și așa, m-am ocupat un pic mai mult și de partea de șantier, care în sfârșit nu mai e șantier. Suntem aproape gata și noi cu casa la care muncim de vero 3 ani, mulțumită sectorului 1, care ne-a ținut cu o reautorizare pentru 2 ferestre, 8 luni.”, spunea prezentatoarea de la Te cunosc de Undeva.

