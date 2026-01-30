Acasă » Știri » Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este daună totală, iar fratele ei se află în stare critică la spital

De: David Ioan 30/01/2026 | 13:00
Tal Berkovich, cunoscută publicului din România după participarea sa la ediția 2025 a emisiunii „Chefi la cuțite”, şi-a pierdut viața într-un accident rutier grav produs în Israel. Fosta concurentă avea 40 de ani.

În același autoturism se afla și fratele acesteia, care a suferit răni extrem de grave și se află în prezent în stare critică.

Potrivit informațiilor transmise de presa israeliană mako.co.il (vezi aici imaginile), impactul s-a produs la intersecția Telalim, în zona Neghev. Mașina în care se aflau Tal Berkovich și fratele său, Gil, se îndrepta către aniversarea mamei lor atunci când a intrat în coliziune cu un camion. Forța impactului a distrus complet autoturismul, transformând scena într-una de o violență extremă.

Tal Berkovich şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier, Foto: Facebook

Echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut salva viața fostei concurente. Decesul acesteia a fost declarat pe loc, în ciuda intervenției rapide a paramedicilor. Un paramedic al serviciului de urgență Magen David Adom (MDA), Anas Al Aasam, a descris situația dramatică întâlnită:

„Am văzut un autoturism distrus complet, iar în interior era o femeie de aproximativ 40 de ani, inconștientă, cu traumatisme extrem de severe. În timpul operațiunilor de descarcerare efectuate de pompieri, am realizat evaluările medicale necesare, însă, din păcate, rănile erau incompatibile cu viața și nu am putut decât să constatăm decesul.”

Fratele lui Tal Berkovich, Gil, a fost găsit în stare de inconștiență, prezentând un traumatism cranian sever. Acesta a fost transportat de urgență la Centrul Medical Soroka din Beer Sheva, unde medicii luptă pentru stabilizarea sa. Totodată, şoferul camionului implicat în accident a suferit doar răni ușoare și a fost dus la spital pentru investigații suplimentare.

Autoritățile israeliene au deschis o anchetă oficială pentru a clarifica circumstanțele exacte ale producerii tragediei. Investigația vizează atât dinamica impactului, cât și eventuale cauze care ar fi putut contribui la accident.

Tal Berkovich a devenit o prezență apreciată în România datorită participării sale la „Chefi la cuțite”, unde a impresionat prin carismă și talent culinar. În cadrul competiției, a primit cuțitul de aur din partea lui Chef Ștefan Popescu, moment care a marcat parcursul ei în emisiune.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus atunci chef-ul.

La aflarea veștii tragice, Ștefan Popescu a publicat un mesaj de condoleanțe, exprimându-și regretul profund față de dispariția fostei concurente.

„O veste care aduce multă durere. Gândurile mele sunt alături de familia lui Tal Berkovich. Sincere condoleanțe!”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

