Rezultate INML. Ce s-a găsit în sângele șoferului care a produs accidentul în care au murit 7 persoane

De: Emanuel Popescu 28/01/2026 | 22:05
Ancheta privind gravul accident rutier în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața capătă noi dimensiuni, după ce Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele toxicologice. Potrivit rezultatelor oficiale, în sângele șoferului microbuzului implicat în tragedie au fost identificate substanțe interzise.

Concluziile INML confirmă informațiile apărute încă din primele zile după accident, potrivit cărora șoferul ar fi consumat droguri înainte de a se urca la volan. Datele toxicologice vor fi incluse în dosarul penal și reprezintă un element cheie pentru stabilirea responsabilităților în acest caz.

Declarațiile unor pasageri din microbuz indică faptul că, pe parcursul deplasării, șoferul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv. Aceștia au relatat anchetatorilor că bărbatul ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară despre care se presupune că ar fi conținut cannabis, cu puțin timp înainte de producerea accidentului.

Tragedia s-a produs pe un drum național, în momentul în care microbuzul, care transporta mai mulți pasageri pe o rută internațională, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un autotren. Impactul a fost devastator, iar șapte persoane aflate în microbuz au murit pe loc, inclusiv șoferul.

Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus la pierderea controlului asupra direcției de mers. Procurorii analizează dacă substanțele descoperite în organismul șoferului au influențat capacitatea acestuia de a conduce și au contribuit direct la producerea accidentului.

Rezultatele INML vor fi coroborate cu celelalte probe din dosar, inclusiv expertizele tehnice ale vehiculelor implicate. Cazul readuce în atenția publicului riscurile majore ale consumului de droguri la volan și consecințele dramatice care pot afecta vieți nevinovate.

