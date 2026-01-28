Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor

Rudele victimelor implicate în accidentul grav din județul Timiș au avut o reacție agresivă atunci când au văzut jurnaliștii în fața spitalului. Un jurnalist a fost agresat de una dintre persoanele prezente. Toate detaliile în articol.

Accidentul grav s-a petrecut ieri, 27 ianuarie, pe DN6 – E70, în județul Timiș. În urma impactului violent, șapte persoane și-au pierdut viața. Șase dintre oameni au murit pe loc, o victimă s-a stins la spital, iar trei răniți se află acum internați într-o stare bună.

„La data de 27 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din Lugoj, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele verificări rezultând faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”, au transmis autoritățile.

Rudele victimelor din accidentul din Timiș, scandal uriaș în fața spitalului

Potrivit informațiilor oferite de autorități, un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, aproape de localitatea Lugojel, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR.

Ajunși la spitalul unde victimele se află, rudele au reacționat agresiv, ba chiar un jurnalist a fost atacat de unul dintre bărbații prezenți. Acesta l-a lovit și i-a stricat camera operatorului. Individul a fost preluat de oamenii legii ulterior.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, este alături de greci și a anunțat că toate rudele care vor veni aici pentru persoanele decedate, dar și pentru cei trei răniți aflați în spital, vor primi din partea autorităților cazare în mod gratuit. Cei trei răniți se află la spitalul județean din Timișoara într-o stare bună, potrivit medicilor.

