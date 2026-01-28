Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care au murit 7 oameni

Un tragic accident de circulație s-a produs recent pe DN, între Caransebeș și Lugoj, în județul Timiș, soldat cu moartea a șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Victimele erau cetățeni greci, cu vârste între 28 și 30 de ani, aflați într-un microbuz care se îndrepta spre Lyon pentru a încuraja echipa la un meci important. Imaginile surprinse arată ce se afla pe șosea care a dus la accidentul devastator.

Accidentul în care au murit mai multe persoane s-a produs în urma unei manevre riscante a șoferului microbuzului. Acesta a încercat să depășească o autocisternă pe un tronson drept, unde depășirile sunt permise, însă manevra s-a dovedit neglijentă și fatală.

După ce a revenit pe banda sa, șoferul a virat brusc la stânga, iar microbuzul a fost lovit frontal de un camion care circula din sens opus. Există ipoteza că șoferul ar fi încercat să evite o groapă pe carosabil, însă martorii susțin că neatenția a fost principalul factor al tragediei.

Imaginile de pe camera de bord a unui alt șofer arată că pe mijlocul străzii era o groapă mare, pe care șoferul microbuzului a încercat să o evite.

„Nu știm ce a fost în mintea șoferilor care a condus acest microbuz. Ce am văzut acum, n-am văzut decât sunt administrator, în 15 ani de zile.”, „Neatent la depăşire.”, spun martorii.

În urma impactului, șase persoane au murit pe loc, iar ulterior o altă victimă a fost declarată decedată, totalizând șapte morți. Alți trei pasageri au fost răniți. Microbuzul, care avea o capacitate legală de opt pasageri, transporta nouă persoane, în afară de șofer. Accidentul a implicat și alte două vehicule după coliziunea inițială, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

