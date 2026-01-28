Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute

A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute

De: Daniel Matei 28/01/2026 | 12:03
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute

Unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din istorie arată de nerecunoscut în ultima vreme. Deși face eforturi pentru a ține pasul cu trecerea timpului, vârsta nu iartă pe nimeni și nu este cazul nici de această dată.

Considerat unul dintre cei mai mari creatori de modă ai tuturor timpurilor, Calvin Klein, căci despre el este vorba, a slăbit foarte mult, iar fanii au ajuns să nu îl mai recunoască, pur și simplu. Luni, Klein, în vârstă de 83 de ani, și iubitul său, modelul Kevin Baker, în vârstă de 37 de ani, au fost văzuți ieșind împreună de la Gold’s Gym din Venice, Los Angeles, scrie Daily Mail.

Poate că există o diferență uriașă de 46 de ani între ei, dar Calvin Klein încă poate ține pasul cu iubitul său. Și deși recent designerul părea puternic slăbit și chiar dezorientat, într-un incident care a avut loc la New York, de această dată Klein a părut mult mai stabil pe propriile picioare. Se pare că ei au mers la sală și, mai mult, au purtat ținute asortate.

Amândoi au purtat pantaloni sport și topuri negre cu mânecă lungă identice, dar au menținut o oarecare aparență de individualitate purtând adidași diferiți. Cei doi, care sunt împreună de aproximativ un deceniu și sunt cunoscuți pentru faptul că au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește viața lor personală.

Calvin Klein și iubitul său sunt împreună de mulți ani

Klein rareori acordă interviuri, iar când o face, se limitează la subiecte legate de cariera sa și de brandul său. În 2003, Klein și partenerul său de afaceri, Barry Schwartz, au vândut Calvin Klein Inc. către PVH Corp. într-o tranzacție în valoare de aproximativ 700 de milioane de dolari.

Klein a încasat 215 milioane de dolari în cadrul tranzacției și a rămas în companie încă câțiva ani ca director de creație. Faimosul designer a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei de-a lungul vieții sale. Anterior, el a fost căsătorit cu Jayne Centre Klein (1964-1974) și Kelly Rector (1986-2006).

După despărțirea de Rector, Klein a început să se întâlnească cu Nick Gruber, actor în filme pentru adulți, care era cu 48 de ani mai tânăr decât el. Cei doi s-au despărțit în 2012, după doi ani de relație.

CITEȘTE ȘI:

Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul tinerel… se concentrează pe arta de a nu face nimic!

Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui
Showbiz internațional
Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor…
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Showbiz internațional
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Click.ro
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
go4it.ro
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care ...
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care au murit 7 oameni
Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune
Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu ...
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct
Vezi toate știrile
×