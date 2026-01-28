A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute

Unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din istorie arată de nerecunoscut în ultima vreme. Deși face eforturi pentru a ține pasul cu trecerea timpului, vârsta nu iartă pe nimeni și nu este cazul nici de această dată.

Considerat unul dintre cei mai mari creatori de modă ai tuturor timpurilor, Calvin Klein, căci despre el este vorba, a slăbit foarte mult, iar fanii au ajuns să nu îl mai recunoască, pur și simplu. Luni, Klein, în vârstă de 83 de ani, și iubitul său, modelul Kevin Baker, în vârstă de 37 de ani, au fost văzuți ieșind împreună de la Gold’s Gym din Venice, Los Angeles, scrie Daily Mail.

Poate că există o diferență uriașă de 46 de ani între ei, dar Calvin Klein încă poate ține pasul cu iubitul său. Și deși recent designerul părea puternic slăbit și chiar dezorientat, într-un incident care a avut loc la New York, de această dată Klein a părut mult mai stabil pe propriile picioare. Se pare că ei au mers la sală și, mai mult, au purtat ținute asortate.

Amândoi au purtat pantaloni sport și topuri negre cu mânecă lungă identice, dar au menținut o oarecare aparență de individualitate purtând adidași diferiți. Cei doi, care sunt împreună de aproximativ un deceniu și sunt cunoscuți pentru faptul că au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește viața lor personală.

Calvin Klein și iubitul său sunt împreună de mulți ani

Klein rareori acordă interviuri, iar când o face, se limitează la subiecte legate de cariera sa și de brandul său. În 2003, Klein și partenerul său de afaceri, Barry Schwartz, au vândut Calvin Klein Inc. către PVH Corp. într-o tranzacție în valoare de aproximativ 700 de milioane de dolari.

Klein a încasat 215 milioane de dolari în cadrul tranzacției și a rămas în companie încă câțiva ani ca director de creație. Faimosul designer a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei de-a lungul vieții sale. Anterior, el a fost căsătorit cu Jayne Centre Klein (1964-1974) și Kelly Rector (1986-2006).

După despărțirea de Rector, Klein a început să se întâlnească cu Nick Gruber, actor în filme pentru adulți, care era cu 48 de ani mai tânăr decât el. Cei doi s-au despărțit în 2012, după doi ani de relație.

