De: Daniel Matei 26/11/2025 | 16:42
Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul tinerel... se concentrează pe arta de a nu face nimic!
Relația dintre celebrul designer Calvin Kein și iubitul său, mult mai tânărul Kevin Baker, este din nou în centrul atenției după apariția unor imagini care i-au revoltat pe mulți internauți.

În imagini se poate observa cum Klein și Baker sosesc la un eveniment monden iar la intrare, designerul, în vârstă de 83 de ani, se dezechilibrează și aproape se prăbușește la pământ. Nu acest lucru i-a deranjat, însă, pe comentatori, ci modul în care iubitul său, în vârstă de 36 de ani, a reacționat. Sau, mai bine spus, nu a reacționat.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Misha Rai (@misha_rai)

Pe măsură ce videoclipul a făcut înconjurul rețelelor de socializare, mulți fani au observat că Baker nici măcar nu i-a oferit o mână de ajutor iubitului său mai în vârstă. În schimb, a intervenit un membru al personalului de securitate. Acest fapt aparent minor a stârnit comentarii online, internauții împărtășindu-și rapid opiniile despre relația cuplului și diferența de vârstă mare dintre cei doi.

Klein și Baker sunt împreună din jurul anului 2016, dar sunt foarte rezervați în ceea ce privește relația lor. În ciuda acestui fapt, cei doi au fost văzuți participând la evenimente mondene, bucurându-se de prânzuri, mergând la sală și petrecând vacanțe de lux împreună. Totuși, diferența semnificativă de vârstă îi pune întotdeauna în centrul atenției, scrie IOL.

Iubitul lui Calvin Klein, criticat intens

Videoclipul a stârnit nemulțumiri în legătură cu reticența lui Baker de a-l ajuta pe Klein.

Unii utilizatori de pe rețelele de socializare au comentat că Baker părea jenat să fie văzut cu Klein: „E ca și cum tânărul ar fi vrut ca nimeni să nu știe că este cu el”, a comentat o persoană. „Dacă l-ar fi iubit, ar fi sărit să îl ajute. E vorba doar despre bani aici. E trist”, a scris altcineva.

Unele persoane au fost și mai dure, un utilizator scriind că celebrul designer „are nevoie de un asistent medical, nu de un iubit”. „Bătrânul o merită. Nu are de ce să fie cu cineva care este, la propriu, de vârsta nepoților lui”, a scris un utilizator pe X.

Între timp, alte persoane au sărit în apărarea cuplului, spunând că relația dintre ei și atitudinea unuia față de celălalt reprezintă o chestiune care îi privește exclusiv pe cei doi.

Cuplul și-a ținut relația secretă, existând puține informații disponibile despre cum și când s-au întâlnit prima dată. Au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2016, când Calvin Klein a participat la Conferința Mint Luxury din Mumbai, India, alături de Kevin Baker. De asemenea, ei au debutat pe covorul roșu în acel an la Gala de Toamnă a Teatrului American de Balet.

