Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017

Doliu în lumea modelelor! Andrea Andrade, o tânără în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață, după o luptă cu o boală grea. De-a lungul carierei, ea câștigase multe concursuri de frumusețe. Toate detaliile în articol.

Vestea tristă a fost făcută chiar de soțul ei, alături de care a trăit timp de 8 ani. Tragedia s-a petrecut pe data de 16 ianuarie 2026, iar dispariția tinerei din California a lăsat multă durere în urmă.

Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani

De-a lungul carierei sale de succes, Andrea a câștigat concursuri de frumusețe mari, precum Miss California Congeniality, Miss West Coast sau Miss Nuestra Belleza USA.

Chris Wilson, soțul acesteia, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare în care a dezvăluit povestea tristă a soției lui. Andrea Andrade se afla într-o luptă cu cancerul de colon în stadiul 3 din anul 2017.

În momentul în care a primit diagnosticul de cancer de colon, medicii i-au dat un verdict dur: o viață care mai avea să dureze între 6 luni și 2 ani. Andrea a fost mai puternică însă și a luptat timp de 9 ani cu această boală nemiloasă.

Mai mult, în acest timp, cei doi au dat startul unui program în sprijinul copiilor diagnosticați cu cancer.

Bărbatul și-a luat adio de la femeia pe care a iubit-o cel mai mult printr-un mesaj emoționant.

„Dragostea mea eternă. Știu că acesta nu este un rămas-bun. Ne vom revedea de cealaltă parte, iubirea mea. Ține-mă în brațele tale cerești, te iubesc, dragostea mea”, a scris soțul ei pe rețelele de socializare.

În toată lupta grea pe care a dus-o Andrea, Chris i-a fost aproape și i-a dat speranță că va fi bine.

„M-am îndrăgostit de sufletul ei și de ceea ce a făcut-o ceea ce era: o persoană pozitivă, care te încuraja. Am fost cel mai mare fan al ei, iar ea a fost cea mai mare fană a mea. Mi-a dat încredere. A crezut în mine. Și pentru că m-a iubit așa cum m-a iubit, îi sunt veșnic recunoscător”, a mai spus bărbatul, potrivit presei străine.

