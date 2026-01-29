Acasă » Știri » Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017

Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017

De: Denisa Iordache 29/01/2026 | 19:26
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
Modelul internațional a murit. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Doliu în lumea modelelor! Andrea Andrade, o tânără în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață, după o luptă cu o boală grea. De-a lungul carierei, ea câștigase multe concursuri de frumusețe. Toate detaliile în articol. 

Vestea tristă a fost făcută chiar de soțul ei, alături de care a trăit timp de 8 ani. Tragedia s-a petrecut pe data de 16 ianuarie 2026, iar dispariția tinerei din California a lăsat multă durere în urmă. 

Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani

De-a lungul carierei sale de succes, Andrea a câștigat concursuri de frumusețe mari, precum Miss California Congeniality, Miss West Coast sau Miss Nuestra Belleza USA. 

Chris Wilson, soțul acesteia, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare în care a dezvăluit povestea tristă a soției lui. Andrea Andrade se afla într-o luptă cu cancerul de colon în stadiul 3 din anul 2017. 

În momentul în care a primit diagnosticul de cancer de colon, medicii i-au dat un verdict dur: o viață care mai avea să dureze între 6 luni și 2 ani. Andrea a fost mai puternică însă și a luptat timp de 9 ani cu această boală nemiloasă. 

Mai mult, în acest timp, cei doi au dat startul unui program în sprijinul copiilor diagnosticați cu cancer. 

Bărbatul și-a luat adio de la femeia pe care a iubit-o cel mai mult printr-un mesaj emoționant. 

„Dragostea mea eternă. Știu că acesta nu este un rămas-bun. Ne vom revedea de cealaltă parte, iubirea mea. Ține-mă în brațele tale cerești, te iubesc, dragostea mea”, a scris soțul ei pe rețelele de socializare. 

În toată lupta grea pe care a dus-o Andrea, Chris i-a fost aproape și i-a dat speranță că va fi bine. 

„M-am îndrăgostit de sufletul ei și de ceea ce a făcut-o ceea ce era: o persoană pozitivă, care te încuraja. Am fost cel mai mare fan al ei, iar ea a fost cea mai mare fană a mea. Mi-a dat încredere. A crezut în mine. Și pentru că m-a iubit așa cum m-a iubit, îi sunt veșnic recunoscător”, a mai spus bărbatul, potrivit presei străine. 

VEZI ȘI: 

Ei sunt cei 3 suporteri PAOK care au murit în accidentul cumplit din Timiș: ”Toți erau prieteni” 

Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”
Știri
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o…
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”
Știri
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să ...
Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”
BANC | Mark Twain și doamna frumoasă
BANC | Mark Twain și doamna frumoasă
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: ...
O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”
Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s. A rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit
Un turist român și-a comandat un burger la McDonald’s. A rămas fără cuvinte când a văzut ce a primit
Cine i-a făcut ”cadou” lui Mihai Morar cafeneaua din Oradea. Gândul demontează minciunile prezentatorului ...
Cine i-a făcut ”cadou” lui Mihai Morar cafeneaua din Oradea. Gândul demontează minciunile prezentatorului TV
Alexander Adarich, un bancher cu cetățenie română, a fost găsit mort în Italia. Anchetatorii iau ...
Alexander Adarich, un bancher cu cetățenie română, a fost găsit mort în Italia. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime
Vezi toate știrile
×