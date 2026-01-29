Ei sunt cei 3 suporteri PAOK care au murit în accidentul cumplit din Timiș: ”Toți erau prieteni”

Un tragic accident rutier petrecut în apropiere de Timișoara a îndoliat numeroase familii și comunități de suporteri ai echipei PAOK. Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, după ce microbuzul în care călătoreau s-a răsturnat pe DN 6, cunoscut sub numele de „Drumul Morții”. Victimele erau fani dedicați ai echipei grecești, care călătoreau din Grecia pentru a-și susține clubul la un meci împotriva celor de la Olympique Lyon în Franța.

Printre cei decedați se numără Christos, un tânăr de 31 de ani din Polichni, Vachos din Katerini și trei prieteni din Alexandria, Imathia, cunoscuți drept „puii de vulturi” în cadrul asociației locale a suporterilor PAOK. Tinerii și-au strâns economiile pentru a urmări echipa favorită în competițiile europene, fiind deja prezenți în orașe precum Bruges și Lille.

Familia lui Christos a fost chemată să identifice trupul fiului, iar rudele celorlalți tineri încearcă să obțină informații de la ambasadă. În comunitățile din Katerini și Alexandria, casele au fost cufundate în doliu, iar apropiatii încă încearcă să își revină după șocul produs de pierderea prietenilor și membrilor familiei.

„Nu am primit nicio informație oficială de la ambasadă. Din partea celui care a supraviețuit am aflat că Christos era înăuntru și că se numără printre cei decedați. Marios se află printre supraviețuitori; el este bine și ne-a spus despre Christos. Am vorbit cu reprezentanții ambasadei și mi-au spus că este bine să merg să îl identific”, a declarat tatăl lui Christos pentru Protothema Gr.

Accidentul a încheiat brusc o călătorie plină de pasiune și devotament, transformând o excursie pentru fotbal într-o tragedie care a lăsat durere și lacrimi în inimile celor care îi cunoșteau pe tineri. „Puii de vulturi” și-au urmat echipa până în ultima clipă, însă drumul lor s-a oprit tragic lângă Timișoara, lăsând în urmă amintirea unei pasiuni și a prieteniei fără margini.

Un alt tânăr a fost Vaxos, din Georgia și stabilit în Katerini, era un fan pasionat al PAOK, care își urma echipa peste tot, inclusiv la un meci din 2018 la Budapesta, dar de data aceasta nu a mai ajuns la destinație.

