Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea

Ies la iveală informații noi în cazul bărbatului din județul Botoșani care a murit după un gest extrem. Viorel Constantin, în vârstă de 35 de ani, era tatăl unui copil de doi ani și locuia în satul Guranda, comuna Durneşti.

Potrivit apropiaților, situația tensionată din familie ar fi început după ce partenera lui, o femeie de 29 de ani, a plecat de acasă.

Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa

Cei doi aveau împreună un copil de 2 ani și 4 luni, care rămăsese în grija tatălui după plecarea acesteia la Dorohoi. Rudele bărbatului susțin că femeia ar fi părăsit locuința pentru un alt bărbat, însă tânăra respinge acuzațiile și afirmă că a fugit pentru a-și proteja viața.

Aceasta susţine că trăia într-un climat de violență și amenințări. Femeia povestește că a decis să plece după ce ar fi fost agresată și amenințată cu moartea.

Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea

„Am scăpat cu viață altfel eram ambii acum (n.r. morți). A vrut să mă omoare pe mine și după el. Eu am fugit și mi-am salvat viața. În ziua când am plecat de acasă, el, concubinul, m-a amenințat că atunci când se întoarce de la magazin mă taie bucăți și că mă omoară. Eu am fugit de acasă că nu era prima dată când mă bătea și mă fugărea din casă împreuna cu familia lui. În momentul când am fugit prin grădină cu ce aveam pe mine am stat la o vecină 5 ore că știam că ei o să vină după mine să mă omoare, apoi am fugit seara la un nepot din Dorohoi deoarece știam că în Dobârceni, în satul meu, o să mă caute”, a declarat aceasta.

Incidentul tragic a avut loc miercuri, când bărbatul a fost găsit fără viață în curtea unor vecini. Fratele său a alertat imediat autoritățile.

