Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”

Există cu adevărat vise premonitorii? Ei bine, potrivit reputatului profesor doctor Lavinia Bârlogeanu, răspunsul este da. Mulți sunt cei care le-au experimentat, însă puțini sunt cei care știu să le explice. Recent, psihoterapeuta Lavinia Bârlogeanu a vorbit despre aceste tip de vise și le-a detaliat originea. Cum apar, de fapt, visele premonitorii?

Ți s-a întâmplat vreodată să visezi ceva care ulterior s-a adeverit? Mulți oameni au experimentat senzația ca visele lor să devină realitate. Fie care e vorba de un accident, o întâmplare sau o veste neașteptată, ce au visat noaptea s-a adeverit în scurt timp. Astfel, mulți se întreabă dacă este vorba doar de coincidențe sau într-adevăr poate mintea noastră să „vadă” dincolo de granițele timpului.

Există sau nu vise premonitorii?

De-a lungul timpului, visele premonitorii sau visele precognitive au fascinat oamenii, mai ales pe cei care le-au experimentat. Deși pare ciudat să visăm ceva ce urmează să se întâmple, Lavinia Bârlogeanu a explicat cum este posibil acest lucru.

Psihoterapeuta spune că inconștientul le știe pe toate și tot el este responsabil de visele premonitorii. Aceasta apar pentru a ne avertiza și pentru a ne pregătit să facem față unor evenimente din viața reală.

„Da. Da, există. Avem atâtea mărturii deja. Nu cred că le putem comanda noi. Dar într-un anumit grad al pregătirii noastre, într-un anumit grad al travaliului interior, într-un anumit tip de conexiune cu propriul inconștient, e posibil să apară astfel de vise care ne informează în legătură cu ce se întâmplă. În psihanaliză noi spunem tot timpul că în inconștient nu există timp. Inconștientul le știe pe toate, și care au fost și care vor fi. Și aici există un concept foarte frumos în psihanaliză actuală, amintire din viitor. Îmi amintesc ce va fi să fie. Asta nu putem lua ca atare decât de pe poziția a ceea ce spuneam și anume că nu există timp în inconștient. Dar în lumea noastră reală există timp și el curge, și repet ce spuneam la început, într-o singură direcție. Dar în această lume în care este timp, în care timpul curge, noi ne mirăm. Ia uite, cineva din mine știa că se va întâmpla asta, că o să pierd asta, că îmi va fi dat să trăiesc nu știu ce. Ne putem gândi la lucrurile astea ca la o generozitate extraordinară a unei forțe din interiorul nostru care, prin aceste vise, ne pregătește pentru a face față unor evenimente din viața reală”, a explicat Lavinia Bârlogeanu.

