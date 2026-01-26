Kim Vo, cunoscut drept unui dintre cei mai apreciați hair styliști de la Hollywood, a murit la numai 55 de ani.

Informația a fost confirmată pentru revista People de către soțul lui Vo, Adeel Khan, care a spus că acesta a decedat pe 19 ianuarie, în reședința sa din Beverly Hills. Khan a împărtășit, de asemenea, vestea morții lui Vo pe Instagram sâmbătă, 24 ianuarie. În postare, el a dezvăluit că Vo fusese diagnosticat cu cancer colorectal în 2018.

„Iubitul meu soț, cel mai bun prieten și partener de afaceri din viața mea, Kim Vo, și-a dat ultima suflare. Diagnosticat cu cancer colorectal în 2018, a luptat cu vitejie, câștigând multe bătălii pe parcurs și depășind toate așteptările medicale sub îngrijirea Dr. Lawrence Piro și a incredibilei sale echipe de la Clinica Angeles și Cedars-Sinai. În cele din urmă, Dumnezeu a decis că era timpul ca îngerul nostru de pe pământ să se întoarcă acasă”, a scris Khan.

Khan a adăugat că, în loc de flori, Vo a solicitat ca, în memoria sa, să fie făcute donații către Fundația Kim Vo, care sprijină „creatorii din domeniul părului, frumuseții și modei, afectați și ei de cancer”.

A murit stilistul vedetelor de la Hollywood

Omagii și mesaje de condoleanțe au venit în secțiunea de comentarii a postării din partea prietenilor și a celor dragi.

„Îi transmit atât de multă dragoste. A fost o persoană atât de bună și dulce”, a scris Nicky Hilton. „Îmi pare atât de rău, a fost o persoană atât de minunată. Plină de atâta lumină și dragoste”, a comentat Tori Spelling.

Într-o declarație postată pe site-ul oficial al salonului Kim Vo, Khan a adăugat că ultima dorință a lui Vo a fost ca acesta să poată să îi ajute pe ceilalți și după moarte.

„Am fost incredibil de norocos. Am experimentat dragostea, fericirea și relațiile semnificative atât pe ecran, cât și în afara lui. Nu am nevoie de nimic mai mult, dar vreau să folosesc platforma, cunoștințele și succesul pentru care am muncit atât de mult pentru a-i ajuta pe alții. Tot ceea ce am aparține și comunităților care m-au făcut ceea ce sunt. Vreau ca viața mea să fie amintită cu bucurie, pozitivitate și, acum, cu vigilență în ceea ce privește sănătatea. Acesta este sensul vieții. Acesta este sensul vieții mele”, a spus Vo într-o declarație făcută înainte de moartea sa.

Conform TMZ, Vo a fost stilistul preferat al unor vedete precum Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Uma Thurman, Britney Spears și Pamela Anderson. De asemenea, el a fost cunoscut pentru participarea sa ca jurat la serialul-concurs Shear Genius de la Bravo, precum și pentru rolul său principal în serialul Blowing LA de la Paramount+.

