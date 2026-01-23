Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții

Modelul Alana Hadid își exprimă și ea opinia cu privire la drama din familia Beckham. Sora vitregă a lui Gigi și a Bellei Hadid, al cărei frate, Anwar Hadid, a avut o relație cu Nicola Peltz Beckham, și-a împărtășit opinia despre actuala soție a lui Brooklyn Beckham în secțiunea de comentarii a unei postări de pe Instagram despre presupusa dispută familială cu părinții acestuia, David și Victoria Beckham.

Contul de Instagram Saint Hoax a încărcat o serie de meme-uri despre scandalul din familia Beckham, inclusiv capturi de ecran din recentele afirmații ale lui Brooklyn despre familia sa, scrie People.

Alana, în vârstă de 40 de ani, al cărei frate Anwar, în vârstă de 26 de ani, a avut o relație cu Nicola, în vârstă de 31 de ani, din 2016 până în 2018, a răspuns unui utilizator care a comentat situația.

„Tot ce trebuie să știm este că a încheiat o tiradă de opt paragrafe despre rufele murdare ale familiei sale cu «tot ce vrem este intimitate»,” a scris utilizatorul. Alana a răspuns: „Corect, și fata aia nu vrea intimitate, încearcă să fie faimoasă de un deceniu”.

Continuă scandalul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

CITEȘTE ȘI:

Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie