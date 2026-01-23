Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții

Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții

De: Daniel Matei 23/01/2026 | 16:14
Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții

Modelul Alana Hadid își exprimă și ea opinia cu privire la drama din familia Beckham. Sora vitregă a lui Gigi și a Bellei Hadid, al cărei frate, Anwar Hadid, a avut o relație cu Nicola Peltz Beckham, și-a împărtășit opinia despre actuala soție a lui Brooklyn Beckham în secțiunea de comentarii a unei postări de pe Instagram despre presupusa dispută familială cu părinții acestuia, David și Victoria Beckham.

Contul de Instagram Saint Hoax a încărcat o serie de meme-uri despre scandalul din familia Beckham, inclusiv capturi de ecran din recentele afirmații ale lui Brooklyn despre familia sa, scrie People.

Alana, în vârstă de 40 de ani, al cărei frate Anwar, în vârstă de 26 de ani, a avut o relație cu Nicola, în vârstă de 31 de ani, din 2016 până în 2018, a răspuns unui utilizator care a comentat situația.

„Tot ce trebuie să știm este că a încheiat o tiradă de opt paragrafe despre rufele murdare ale familiei sale cu «tot ce vrem este intimitate»,” a scris utilizatorul. Alana a răspuns: „Corect, și fata aia nu vrea intimitate, încearcă să fie faimoasă de un deceniu”.

Continuă scandalul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

CITEȘTE ȘI:

Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment
Showbiz internațional
Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment
Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia
Showbiz internațional
Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după…
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie ...
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie optică
Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor
Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale ...
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună. Muncești doar 2-3 ore pe zi
Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună. Muncești doar 2-3 ore pe zi
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
Vezi toate știrile
×