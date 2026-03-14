Cum arată casa în care locuiește Șerban Copoț împreună cu familia. Copiii fostului solist al trupei Animal X desenează pereții

De: Anca Chihaie 14/03/2026 | 07:40
Serban Copoț si familia/Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Șerban Copoț, cunoscut publicului mai ales din perioada în care făcea parte din trupa Animal X, trăiește astăzi o etapă complet diferită a vieții sale. Dacă în trecut era asociat cu scena muzicală, concertele și aparițiile publice, în prezent artistul pune pe primul loc familia și liniștea căminului. Alături de soția sa, Roxana Copoț, și cei trei copii ai lor, el duce o viață echilibrată, în care activitățile zilnice se învârt în jurul celor mici. Iată cum arată casa în care locuiește!

Familia este formată din trei copii – Tudor, Alex și micuța Luna – fiecare cu personalitatea și pasiunile sale. Prezența lor a transformat complet ritmul vieții în casă, iar activitățile zilnice sunt adaptate în funcție de nevoile și programul lor. Locuința, care altădată era probabil mult mai ordonată și liniștită, a devenit acum un spațiu plin de viață, jucării, desene și proiecte creative.

Viața de familie a devenit centrul universului pentru artist, iar locuința în care trăiesc reflectă perfect atmosfera relaxată și caldă din familie. Casa este animată în permanență de energia copiilor, care se bucură de libertatea de a se exprima creativ chiar și în moduri mai puțin obișnuite. De exemplu, doi dintre pereții locuinței sunt dedicați desenului, fiind transformați într-un spațiu unde cei mici pot să își manifeste imaginația fără restricții.

În loc să considere aceste lucruri drept motive de supărare sau conflicte, părinții au ales să privească situația cu relaxare. Pentru ei, copilăria înseamnă libertate, creativitate și explorare, iar pereții desenați fac parte din acest proces. Atmosfera din casă este una deschisă și tolerantă, în care greșelile sau micile „accidente” nu sunt tratate cu severitate, ci cu înțelegere.

„Sunt copii cuminți, nu fac prostii foarte mari. Avem doi pereți din casă destinați desenului, acolo se exprimă artistic atunci când simt nevoia. Dar nu doar pereții îi desenează, mai scapă și prin alte părți, dar nu-i problemă, de aceea s-a inventat lavabila. Ăsta nu-i motiv de ceartă la noi acasă. ”, a declarat Șerban pentru Click!

Deși casa este uneori „dată peste cap” de energia copiilor, acest lucru nu reprezintă o problemă pentru părinți. Dimpotrivă, ei consideră că aceste momente fac parte din frumusețea vieții de familie. Zgomotul, agitația și dezordinea temporară sunt privite ca semne ale unei copilării fericite și active.

„Pentru unii, casa e un muzeu de impresionat, un palat.
Pentru noi, acasă e un cuib.
Unde copilăria se trăiește.
Și se exprimă. Chiar și pe pereți. DOAR pe anumiti pereti 🤣 Seară bună!”, a transmis vedeta pe social media.

Pereții pe care desenează copiii/foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Abia cum Șerban Copoț a spus lucrurilor pe nume! Cine este cel care a distrus trupa Animal X: „A existat şi un proces, ne-au dat în cap"

ACCESEAZĂ ȘI: Nu e BANC! Cât costă o tabără organizată de Șerban Copoț ex-‘Hienă’. Unde îi duce pe copii

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
