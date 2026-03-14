Dieta lui Teo Trandafir. Cum se menține în formă, după ce a slăbit peste 60 de kilograme

De: Simona Vlad 14/03/2026 | 07:20
Teo Trandafir s-a reprofilat. Sursă Foto: Facebook
La mai bine de un deceniu de la operația de micșorare a stomacului, Teo Trandafir a vorbit despre stilul de viață care o ajută să își mențină silueta. Prezentatoarea TV, în vârstă de 56 de ani, spune că disciplina alimentară a devenit cheia echilibrului pentru ea.

Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu 11 ani, însă vedeta a subliniat că nu a făcut pasul pentru slăbit. În cadrul unei emisiuni TV, Teo Trandafir a atras atenția asupra riscurilor.

Prezentatoarea spune că mulți oameni apelează la această operație cu speranța că vor slăbi rapid, însă realitatea este diferită. Potrivit ei, fără disciplină și fără respectarea recomandărilor medicale, kilogramele pot reveni chiar și după o intervenție complicată.

„Secretul este disciplina”

Teo Trandafir a explicat că nu urmează o dietă rigidă sau complicată, însă are câteva reguli simple. Vedeta spune că mănâncă aproape orice, însă porțiile sunt foarte mici și atent controlate.

Pentru ea, alimentația moderată și ascultarea semnalelor organismului sunt cele mai importante lucruri atunci când vine vorba despre menținerea greutății.

„Mănânc orice în cantități foarte, foarte mici și de fiecare dată când îmi este foame testez cu un pahar mare cu apă. Dacă după ce beau apa încă îmi este foame, mănânc ce găsesc când deschid frigiderul, dar foarte puțin. Cam cât mănâncă un copil de cinci ani, pentru că stomacul meu nu mai permite porții mari.”

Transformarea spectaculoasă a vedetei

După intervenția chirurgicală, schimbările nu au întârziat să apară, iar rezultatele au fost vizibile într-un timp relativ scurt. În decurs de aproximativ un an, Teo Trandafir a reușit să slăbească nu mai puțin de 60 de kilograme.

Pentru a ajunge la această transformare, vedeta a adoptat o alimentație bazată în principal pe legume, fructe și carne slabă. Meniul zilnic a inclus frecvent ciorbe de legume și carne de pui fără pieliță, preparate simple și ușor de digerat. În același timp, prezentatoarea a renunțat complet la băuturile carbogazoase sau la sucurile din comerț.

Teo Trandafir, atent monitorizată

Teo Trandafir spune că, în primii ani după operație, medicii au urmărit evoluția stării sale de sănătate cu mare atenție. Analizele au fost făcute constant, iar controalele medicale au devenit parte din rutina ei.

Vedeta spune că, în prezent, nu mai urmează niciun tratament și se bazează în principal pe disciplină alimentară.

„Sunt 11 ani de când am făcut operația, iar lucrurile nu mai sunt ca la început când mergeam des la clinică. Mi-am făcut analizele de foarte multe ori, atât înainte de operație, cât și după, pentru că medicii au urmărit totul. Operația a fost monitorizată mult timp, dar acum nu mai urmez niciun tratament.”

