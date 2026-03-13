Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă! Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu: „Lipsă de respect alarmantă”

Piesa aleasă de România pentru ediția Eurovision 2026, „Choke Me”, este criticată de specialiști și clasificată drept „periculoasă” pentru că pare să glorifice strangularea intimă, o practică periculoasă ce poate duce la leziuni cerebrale și chiar moarte.

Activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa, în care expresia „sugrumă-mă” este repetată de 30 de ori pe parcursul melodiei de trei minute, „se joacă cu viețile tinerelor femei”, spun criticii.

Piesa României la Eurovision 2026 ar putea fi interzisă

Melodia, compusă și interpretată de Alexandra Căpitănescu, fostă câștigătoare a versiunii românești a emisiunii The Voice, conține și alte versuri controversate, scrie The Guardian.

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back, a declarat că mesajul sexualizat repetat „arată o lipsă de respect alarmantă pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase. Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale pe care le avem arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei”, a spus aceasta.

Activiștii critică versurile cântate de Alexandra Căpitănescu

O reacție negativă la adresa piesei s-a răspândit și în mediul online, mulți fani Eurovision cerând descalificarea piesei sau modificarea versurilor.

Anul trecut, o plângere a BBC către Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), care organizează concursul, a determinat organizația să se pronunțe împotriva titlului și versurilor piesei malteze, care conținea un joc de cuvinte în care „kant” (care înseamnă „a cânta” în malteză) suna ca un cuvânt vulgar în limba engleză. În anii precedenți, EBU a solicitat și altor țări să elimine unele cuvinte considerate vulgare din piese.

În apărarea sa, Căpitănescu a spus că metafora din spatele piesei este despre sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și de a fi sufocat de îndoiala de sine.

ESC Norway, influencer norvegian și psiholog calificat, a declarat că reprezentanta României folosește aceste cuvinte pentru a „crea controverse”.

„Știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura pentru adulți, ceea ce este cu adevărat periculos. Știu că este o tendință și este super înfricoșător ce se întâmplă”, spune ea.

Cercetările de anul trecut au arătat că mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au experimentat strangularea, aproape o treime crezând în mod eronat că există modalități sigure de a strangula pe cineva.

Numeroase studii au arătat modificări cerebrale la femeile care au fost „sufocate” în mod repetat în timpul actului sexual, inclusiv markeri pentru leziuni cerebrale și perturbări ale emisferelor cerebrale legate de depresie și anxietate, mai scrie sursa citată.

