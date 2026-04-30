Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”

De: Loriana Dasoveanu 30/04/2026 | 22:15
Florin Prunea și Lăcrămioara, femeia care i-a fost amantă 15 ani și de un an a devenit oficială, au vorbit deschis într-un podcast despre relația lor, acolo unde au abordat subiecte personale: de la viața de cuplu, la motivul pentru care nu au un copil împreună. În timp ce fostul internațional român pare că s-a resemnat cu ideea că nu va mai avea copii, partenera sa a mărturisit că marele ei regret este faptul că nu a putut să-i dăruiască bărbatului un copil. Declarațiile lor au stârnit reacții imediate, iar încă soția lui fostului internațional român a pus punctul pe i. După apariția acestui episod, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Lidia Prunea, soția fostului fotbalist, care le-a trasnmis un mesaj tranșant celor doi! 

Florin Prunea și Lacrămioara au fost invitati într-un podcast care a generat reacții imediat, după ce discuția a alunecat spre un subiect personal: posibilitatea ca cei doi să aibă un copil. Momentul a devenit unul dintre cele mai comentate fragmente ale episodului, mai ales datorită sinceritătii cu care ambii invitati au raspuns întrebarilor directe ale gazdei. Desigur că reacțiile nu au întârziat să apară, iar una dintre cele mai așteptate a fost, desigur, a încă soției din acte a lui Florin Prunea: Lidia. Femeia a oferit un răspuns tranșant.

Lidia, prima reacție după ce Florin Prunea s-a afișat cu Lăcrămioara în podcast: „Să le fie rușine”

Florin Prunea și Lăcrămioara au fost foarte deschiși în cadrul podcastului și au vorbit despre relația lor, planurile de viitor și regretul pe care femeia îl poartă în suflet și care, a stârnit numeroase reacții.

„Lăcrămioara: Viața lângă Florin este cantonament. Îi place mâncarea țigănească. E o veselie toată ziua cu el, lângă el totul e ușor.  Cea mai grea perioadă a fost când el a plecat la Desafio că era focul aprins. Noi ne-am asumat relația de un an și când el a plecat aveam câteva luni de când ne-am asumat relația. Nici nu știam că nu vom putea vorbi deloc la telefon.

Damian Drăghici: Aveți de gând să faceți un copil?

Florin Prunea: Nu avem de gând să facem copil. Unde mai fac la 58 de ani? Am doi nepoți, nu.

Lăcrămioara: Stai liniștit că nu pot eu că dacă puteam, făceam. Asta este regretul meu în viață că nu am putut să fac copii”, a fost discuția dintre ei în cadrul Damian Drăghici Podcast.

Florin Prunea si Lacramioara au avut o apariția publică în cadrul unui podcast ca un cuplu oficial
După apariția episodului, multă lume s-a întrebat ce părere are Lidia Prunea, încă soția din acte a fostului portar. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și reacția ei a fost una cât se poate de fermă și fără menajamente. Femeia a trasnmis un mesaj tranșant, atât pentru Florin Prunea, cât și pentru partenera lui actuală.

„Singura reacție pe care pot să o am este rușinea lor, nu a mea. Ea a stat la pândă și a urmărit să facă copil cu el. Numai că, ce să vedeți, vârsta de multe ori nu ne mai ajută în astfel de situații. Așa a zisa doamnă, că doamnă nu o să fie niciodată, nu mai e nici ea vreo tinerică de 30 de anișori ca să zici că poate să facă. E trecută și ea de 50 de ani, din câte știu eu”, a declarat Lidia Prunea. 

Vădit deranjată de expunerea publică a acestei povești, dar și de declarațiile pe care cei doi le-au făcut, Lidia nu și-a ascuns dezamăgirea, dimpotrivă. Femeia consideră că viața dublă trăită de soțul ei nu este un motiv de mândrie, iar mesajul pentru el și Lăcrămioara a fost unul cât se poate de dur.

„Să le fie rușine, în mod special lui care nu este un bărbat divorțat, nu este un bărbat liber ca să poți să te duci și să spui. Da, ok, cu ce ne-a ajutat sau cu ce a ajutat o Românie întreagă că el este de 15 ani cu ea și abia acum un an de zile și-a asumat?  Cu ce te lauzi? Că ai jucat la două capete?Că ai avut o viață dublă sau că ce? Adică, da, ok, minunat, ți-ai asumat tu că de 15 ani ai trăit o viață dublă. Adică, pe lângă soție, tu mai avei încă o concubină, ca să nu vorbesc altfel.  Oamenii care sunt corecți și știu ce vor de la viață,vor înțelege exact că Florin n-a jucat frumos, că a jucat murdar,că a trăit o viață dublă și atât. Deci cine vrea să înțeleagă, înțelege!”, a mai declarat Lidia Prunea. 

Lidia Prunea a avut o reacție tansșantă la adresa lor
Soția în acte a fostului portar, dezamăgită: „Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor”

Mai mult decât atât, femeia consideră că ieșirea publică a celor doi nu face decât să transforme o situație, în opinia ei rușinoasă, într-un spectacol pentru public, din care cei tineri nu ar avea de învățat, dimpotrivă.

„Ce se întâmplă este o mizerie totalăși eu chiar nu vreau să mă murdăresc. Tinerii ce învață de la ei și ce au spus în podcast?! La ce au ieșit public? Am fost curată, sunt curată și vreau să rămân curată de aici încolo. Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor”, a continuat ea. 

Lidia Prunea spune că a discutat inclusiv cu fiica ei și a fostului portar despre tot scandalul izbucnit și nici ea nu poate susține un astfel de comportament.

„Am vorbit și cu fata mea, da. Cu siguranță nu susține astfel de comportamente. Pe mine nu mă mai atinge nimic, mizeria pe mine nu mă atinge. Din dezamăgiri înveți în viață, avem nevoie de ele ca să vedem cu adevărat lângă noi în astfel de momente”, a mai spus Lidia Prunea pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: Cum a aflat Lidia Prunea că este “tradusă” de soț: “Toți din fotbal știau de această femeie”

ACCESEAZĂ ȘI: Câți bani a primit Florin Prunea, de la Pro TV, pentru cele 12 săptămâni la Desafio: Aventura

Am aflat totul despre relația secretă a Andreei Bostănică! Cine e milionarul rus care i-a făcut toate poftele
Exclusiv
Am aflat totul despre relația secretă a Andreei Bostănică! Cine e milionarul rus care i-a făcut toate poftele
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Mediafax
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
Gandul.ro
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru...
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
