Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”

Florin Prunea și Lăcrămioara, femeia care i-a fost amantă 15 ani și de un an a devenit oficială, au vorbit deschis într-un podcast despre relația lor, acolo unde au abordat subiecte personale: de la viața de cuplu, la motivul pentru care nu au un copil împreună. În timp ce fostul internațional român pare că s-a resemnat cu ideea că nu va mai avea copii, partenera sa a mărturisit că marele ei regret este faptul că nu a putut să-i dăruiască bărbatului un copil. Declarațiile lor au stârnit reacții imediate, iar încă soția lui fostului internațional român a pus punctul pe i. După apariția acestui episod, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Lidia Prunea, soția fostului fotbalist, care le-a trasnmis un mesaj tranșant celor doi!

Florin Prunea și Lacrămioara au fost invitati într-un podcast care a generat reacții imediat, după ce discuția a alunecat spre un subiect personal: posibilitatea ca cei doi să aibă un copil. Momentul a devenit unul dintre cele mai comentate fragmente ale episodului, mai ales datorită sinceritătii cu care ambii invitati au raspuns întrebarilor directe ale gazdei. Desigur că reacțiile nu au întârziat să apară, iar una dintre cele mai așteptate a fost, desigur, a încă soției din acte a lui Florin Prunea: Lidia. Femeia a oferit un răspuns tranșant.

Lidia, prima reacție după ce Florin Prunea s-a afișat cu Lăcrămioara în podcast: „Să le fie rușine”

Florin Prunea și Lăcrămioara au fost foarte deschiși în cadrul podcastului și au vorbit despre relația lor, planurile de viitor și regretul pe care femeia îl poartă în suflet și care, a stârnit numeroase reacții.

„Lăcrămioara: Viața lângă Florin este cantonament. Îi place mâncarea țigănească. E o veselie toată ziua cu el, lângă el totul e ușor. Cea mai grea perioadă a fost când el a plecat la Desafio că era focul aprins. Noi ne-am asumat relația de un an și când el a plecat aveam câteva luni de când ne-am asumat relația. Nici nu știam că nu vom putea vorbi deloc la telefon. Damian Drăghici: Aveți de gând să faceți un copil? Florin Prunea: Nu avem de gând să facem copil. Unde mai fac la 58 de ani? Am doi nepoți, nu. Lăcrămioara: Stai liniștit că nu pot eu că dacă puteam, făceam. Asta este regretul meu în viață că nu am putut să fac copii”, a fost discuția dintre ei în cadrul Damian Drăghici Podcast.

După apariția episodului, multă lume s-a întrebat ce părere are Lidia Prunea, încă soția din acte a fostului portar. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și reacția ei a fost una cât se poate de fermă și fără menajamente. Femeia a trasnmis un mesaj tranșant, atât pentru Florin Prunea, cât și pentru partenera lui actuală.

„Singura reacție pe care pot să o am este rușinea lor, nu a mea. Ea a stat la pândă și a urmărit să facă copil cu el. Numai că, ce să vedeți, vârsta de multe ori nu ne mai ajută în astfel de situații. Așa a zisa doamnă, că doamnă nu o să fie niciodată, nu mai e nici ea vreo tinerică de 30 de anișori ca să zici că poate să facă. E trecută și ea de 50 de ani, din câte știu eu”, a declarat Lidia Prunea.

Vădit deranjată de expunerea publică a acestei povești, dar și de declarațiile pe care cei doi le-au făcut, Lidia nu și-a ascuns dezamăgirea, dimpotrivă. Femeia consideră că viața dublă trăită de soțul ei nu este un motiv de mândrie, iar mesajul pentru el și Lăcrămioara a fost unul cât se poate de dur.

„Să le fie rușine, în mod special lui care nu este un bărbat divorțat, nu este un bărbat liber ca să poți să te duci și să spui. Da, ok, cu ce ne-a ajutat sau cu ce a ajutat o Românie întreagă că el este de 15 ani cu ea și abia acum un an de zile și-a asumat? Cu ce te lauzi? Că ai jucat la două capete?Că ai avut o viață dublă sau că ce? Adică, da, ok, minunat, ți-ai asumat tu că de 15 ani ai trăit o viață dublă. Adică, pe lângă soție, tu mai avei încă o concubină, ca să nu vorbesc altfel. Oamenii care sunt corecți și știu ce vor de la viață,vor înțelege exact că Florin n-a jucat frumos, că a jucat murdar,că a trăit o viață dublă și atât. Deci cine vrea să înțeleagă, înțelege!”, a mai declarat Lidia Prunea.

Soția în acte a fostului portar, dezamăgită: „Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor”

Mai mult decât atât, femeia consideră că ieșirea publică a celor doi nu face decât să transforme o situație, în opinia ei rușinoasă, într-un spectacol pentru public, din care cei tineri nu ar avea de învățat, dimpotrivă.

„Ce se întâmplă este o mizerie totalăși eu chiar nu vreau să mă murdăresc. Tinerii ce învață de la ei și ce au spus în podcast?! La ce au ieșit public? Am fost curată, sunt curată și vreau să rămân curată de aici încolo. Nu vreau să mă murdăresc din mizeria lor”, a continuat ea.

Lidia Prunea spune că a discutat inclusiv cu fiica ei și a fostului portar despre tot scandalul izbucnit și nici ea nu poate susține un astfel de comportament.

„Am vorbit și cu fata mea, da. Cu siguranță nu susține astfel de comportamente. Pe mine nu mă mai atinge nimic, mizeria pe mine nu mă atinge. Din dezamăgiri înveți în viață, avem nevoie de ele ca să vedem cu adevărat lângă noi în astfel de momente”, a mai spus Lidia Prunea pentru CANCAN.RO.

