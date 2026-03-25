Câți bani a primit Florin Prunea, de la Pro TV, pentru cele 12 săptămâni la Desafio: Aventura

Florin Prunea a părăsit competiția Desafío: Aventura, însă nu a plecat acasă cu mâna goală, reușind în același timp să își rotunjească veniturile în urma participării. Eliminarea sa a fost una emoționantă, fostul sportiv despărțindu-se cu lacrimi în ochi de colegii alături de care a împărțit experiențe intense.

La 57 de ani, Florin Prunea a acceptat provocarea unui format dur, care i-a pus la încercare atât condiția fizică, cât și rezistența psihică. Probele solicitante și condițiile dificile de trai și-au spus cuvântul, iar acesta a recunoscut deschis că organismul nu îl mai ajută să țină pasul cu ritmul competiției.

Din acest motiv, a ajuns în fața eliminării, unde l-a avut ca adversar pe Dumbo, un concurent mai tânăr și mult mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Fostul portat al „Generației de Aur” a pierdut în fața acestuia, astfel că și-a luat rămas-bun de la colegii săi.

Câți bani a primit Florin Prunea de la Pro TV

Din punct de vedere financiar, participarea la emisiune s-a dovedit a fi una avantajoasă. Florin Prunea a primit un onorariu de 7.000 de euro pentru acceptarea provocării, la care s-au adăugat câte 2.000 de euro pentru fiecare etapă în care a rezistat. În total, după 12 etape parcurse, suma încasată ajunge la aproximativ 31.000 de euro.

După eliminare, Florin Prunea a avut un discurs sincer, mărturisind că trăiește emoții intense și contradictorii: tristețe pentru despărțirea de colegi, dar și bucurie pentru susținerea primită din partea publicului. Experiența din competiție a fost, pentru el, o lecție de viață importantă, iar plecarea vine fără regrete, chiar dacă recunoaște că nu mai putea continua.

„Nici nu știu cum să fiu: trist sau vesel. Trist că mă despart de voi, de toți, dar pe de altă parte și bucuros, că știu că lumea ține la mine. Asta te face să mergi mai departe, aprecierea oamenilor. La vârsta mea să plâng în fața oamenilor… De aici plec cu o lecție de viață și pentru mine. Sunt convins că o să fiu mult mai bun după ce am fost aici. Eu chiar nu mai puteam! Nu am niciun regret!”, a spus Florin Prunea, după eliminare.

