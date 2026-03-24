Florin Prunea, dat afară de la Desafio. Pro TV a încercat să-și „fenteze” propriul regulament, dar degeaba

De: David Ioan 24/03/2026 | 08:34
Episodul din această seară de la Desafio: Aventura aduce unul dintre momentele care vor rămâne în istoria show-ului, atât prin tensiunea competiției, cât și prin încărcătura emoțională.

În premieră, vă aducem la cunoştinţă că Luptătorii vor pierde lupta pentru salvare, ceea ce îi va obliga să nominalizeze doi concurenți pentru proba de eliminare.

Primul nume propus de trib va fi Florin Prunea. Fostul portar al Generației de Aur, conștient că organismul nu îl mai ajută, va ajunge chiar să se voteze pe sine. Este un moment rar în formatul emisiunii, dar Prunea își va asuma cu luciditate faptul că nu mai poate continua la nivelul cerut de competiție.

Alegerea căpitanului Coco va fi Dumbo, un concurent mult mai tânăr și vizibil mai puternic din punct de vedere fizic, ceea ce creează o diferență evidentă între cei doi nominalizați.

Realizând că duelul ar fi dezechilibrat, Dumbo va încerca să găsească o soluție care să aducă un dram de echitate. Acesta îl va convinge pe prezentatorul show-ului să accepte o mică abatere de la regulament: Florin Prunea să pornească în proba de eliminare cu un avans de 15 secunde, exact diferența de ani dintre cei doi.

Surprinzător, Daniel Pavel va accepta propunerea, înțelegând probabil că Prunea este una dintre cele mai valoroase figuri ale sezonului în ceea ce privește audiența și impactul emoțional asupra publicului.

Totuși, planul nu va merge mai departe. Cel care se va opune va fi chiar Florin Prunea. Fostul internațional va refuza avantajul, considerând că nu ar schimba nimic și că, indiferent de avans, tot ar pierde în fața unui adversar mult mai bine pregătit fizic.

Duelul se va desfășura fără artificii, iar rezultatul va fi clar. Prunea va pierde fără drept de apel, iar eliminarea lui va transforma finalul episodului într-un moment încărcat de emoție. Lacrimile colegilor, aplauzele adversarilor și respectul general vor însoți plecarea unuia dintre cei mai carismatici și apreciați concurenți ai sezonului.

