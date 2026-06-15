Alex Stoica, primele declarații după scandalul care a făcut înconjurul internetului. Tiktokerul neagă incidentul: „Nu s-a întâmplat nimic”

După ce CANCAN.RO a aflat detalii despre conflictul dintre Alex Stoica și Silică, personajul aflat în centrul scandalului vine acum cu propria versiune a evenimentelor. Contactat, tikokterul neagă că a fost agresat și umilit de rivalul său și de alte persoane, deși în spațiul public au apărut imagini cu acesta într-o baltă de sânge.

Alex Stoica este unul dintre personajele cunoscute din mediul online, remarcat pentru aparițiile sale controversate din mediul online și pentru conflictele care i-au adus, de-a lungul timpului, atât susținători, cât și critici. Activ pe platformele de socializare, acesta a atras atenția publicului prin declarațiile sale directe și prin numeroase dispute în care a fost implicat, mai exact în fraude cu carduri bancare și alte combinații. Toate aceste asocieri i-au construit reputația de „smecher” al internatului devenind urmărit de comunitățile din online. (VEZI MAI MULTE DETALII)

Alex Stoica, în faza de negare

Pentru că am vrut să aflăm ce s-a întâmplat în ziua respectivă, cum privește întreaga situație și ce are de spus despre episodul care a stârnit numeroase reacții, CANCAN.RO a luat legătura cu acesta. Însă, în locul unor explicații clare, discuția a degenerat rapid. Alex Stoica, vizibil iritat, a avut o reacție nervoasă, a ridicat tonul, a amenințat și a încercat să închidă subiectul încă de la începutul conversației.

Nu s-a întâmplat nimic. Nu cunosc pe nimeni și cu asta-basta. Articolul respectiv nici nu ar trebui să existe pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu cunosc nimic, nu am nicio cunoștință despre acest incident, a declarat Alex Stoica pentru CANCAN.RO

Declarațiile lui vin însă în contradicție cu ceea ce s-a văzut și se discută intens în tot mediul online. În timp ce Alex Stoica susține că nu știe nimic despre presupusul incident, imaginile care au explodat în spațiul public, dezmint declarațiile aduse de acesta.

Și, ca să înțelegeți de ce spunem asta, trebuie să vă povestim puțin despre imaginile care circulă pe internet. Vă avertizăm, însă, că urmează detalii cu puternic impact emoțional. În imaginile respective, cel care și-a construit în online imaginea de „băiat rău”, gata oricând de scandal și replici acide, apare într-o ipostază complet diferită. Îmbrăcat doar cu niște pantaloni scurți și la bustul gol, „smardoiul” Alex Stoica era întins pe jos, plin de sânge, cu fața desfigurată, înconjurat de mai multe persoane care îl agresau continuu, îl filmau și îl amenințau.

Silică și-a luat revanșa

În urmă cu ceva timp, Alex Stoica și un apropiat al său l-au căutat, l-au agresat și, ca să fie tabloul complet, au filmat întreaga scenă. Ironia sorții face ca în situația actuală, tiktokerul să fie în rolul victimei.

După ce filmarea a declanșat un val de reacții, urmăritorii s-au împărțit în două tabere: cei care cred ce s-a întâmplat și ceilalți care spun că povestea este o exagerare. Adevărul este că și noi am fi crezut la fel dacă nu am fi văzut imaginile.

În timp ce presa și rețelele sociale vuiesc pe marginea acestui episod, principalul protagonist neagă categoric că ceea ce s-a întâmplat a fost real. Probabil se află încă în starea de negare și nu înțelege ce i s-a întâmplat având în vedere că mulți ani s-a lăudat că de el nu se poate atinge nimeni.

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