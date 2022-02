Aeronava decola din Bruxelles, iar după zece ore ateriza pe aeroportul din Toronto. Pasagerul Alex Stoica pășea pe pământ canadian. Puțin pierdea vremea pe acolo. Ținta lui, America. Nu pentru un trai cinstit, ci pentru „lovituri” la bancomate. Trecea fraudulos granița, în SUA, unde începea ”treaba”, iar povestea lui este cunoscută. A fost prins de agenții FBI, anchetat, judecat, condamnat. Într-o închisoare de maximă siguranță a ajuns, unde s-a ”înrolat” într-o gașcă. Cum a suportat regimul din penitenciar, cum și-a ușurat traiul după gratii, ce pedepse a riscat, unde-și va găsi locul, după ce va fi eliberat? Chiar el face dezvăluirile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Alex Stoica, interlopul român plecat în State pentru a face milioane de dolari fraudând bancomate, avea să ajungă după gratii (Vezi AICI detalii). Într-o închisoare de maximă siguranță, dar unde deținuții nu sunt chiar săraci. ”Pușcăria milionarilor”, avea s-o denumescă Alex. Iar povestea lui de acolo curge în valuri.

”Dacă nu te asociezi cu o gașcă, nu supraviețuiești!”

CANCAN.RO: Cum e viața într-o închisoare de maximă siguranță din America?

Alex Stoica: La pârnaie, cum să fie? Noi, românii, avem o protecție… Deci, fii atent. Eu am executat pușcărie la o închisoare federală, deci nu la fraieri, la stat, iar acolo, dacă nu te asociezi cu o gașcă din teritoriul Americii, nu poți să supraviețuiești, asta trebuie s-o faci din start.

Când m-au transferat de la Oklahoma City, este o închisoare ca Rahova, genul tranzit, toată lumea pleacă apoi în țară, la una dintre cele mai periculoase și cele mai grele pușcării din Detroit. Una de maximă siguranță.

CANCAN.RO: Dar cum te-au primit deținuții?

Alex Stoica: La intrarea în penitenciar, te așteaptă reprezentanți ai diferitelor găști. Noi suntem români… România, Spania, Portugalia, Italia … Cei de la Mexican Mafia au o convenție cu cei din țările astea, protecție automată pe teritoriul Americii, în pușcării. Pentru că suntem cu sânge latin. Dar noi trebuie să mergem cu latinii acolo. Iar eu m-am alăturat unei găști, una dintre cele mai puternice de aici, din America, în sistemul federal. Eu nu sunt soldatul lor, ci doar asociat.

(CITEȘTE ȘI: INTERLOPUL ALEX STOICA, ARESTAT ÎN SUA, AROGANȚĂ MAXIMĂ ÎN PUȘCĂRIE. CUM S-A FILMAT ”OMUL FĂRĂ CHIP”)

”Federala, unde sunt eu, este pârnaia milionarilor”

CANCAN.RO: Ce înseamnă asociat?

Alex Stoica: Ai aceleași drepturi ca un membru, ai drepturi mai mari decât soldații, dar trebuie să ceri voie și să ți se aprobe ceea ce vrei să faci, dacă vrei să faci ceva. Vrei să-l bați pe unul, trebuie să ceri voie. Pentru că trebuie să ți se aprobe de un membru care este botezat de gașca aia. Asociații sunt altceva, au putere mai mare ca soldații, e drept.

CANCAN.RO: Bine, tu vrei într-o gașcă, dar cum faci să te și primească?

Alex Stoica: Federala este pârnaia milionarilor, ca să spun așa. Cine ajunge la federală, mai sunt și câțiva băieți care au ajuns pentru una-alta și nu au stat bine financiar, dar cine ajunge la federală… Când te-au luat și au spus că ai fraudat de nu știu câți bani, i-ai fraudat, că au probe. Deci nu bagă nimeni din burtă acolo. Principalul lucru, chiar dacă ești în gașcă, în pușcărie, nu trebuie să profiți de puterea și de reputația găștii și respectul e pe primul loc. Îi respecți, ești respectat. Nu respecți, e problemă mare.

Foarte important! La intrare în pușcărie și când te alături unei găști, oricare ar fi ea, și stai la comun, ți se cer actele. Reprezentantul vine la tine și înainte să fii inițiat, îți cer actele. Vor să vadă dacă ai făcut prăduială, dacă ai legat pe cineva, dacă alea, dacă alea…

Eu, dacă mă duceam cu prăduială, crezi că mai puteam fi inițiat în această gașcă? Ei vor să vadă ce scrie acolo, să vadă dacă ai trecut prin două reguli, una, ți s-a înjumătățit pedeapsa , adică i-ai dat pe alții din afară în poveste, alta, dacă l-ai tras după tine pe cel cu care ai făcut infracțiunea. Iar eu nu l-am tras după mine. L-am lăsat să plece.

”Cinci persoane din gașcă te bat 20-30 de secunde! Te sparg!”

CANCAN.RO: Ce se întâmplă dacă te abați de la reguli?

Alex Stoica: Poți fi pedepsit chiar de propria gașcă. Aici nu te joci. Primești anumite pedepse. De exemplu, dacă te-ai certat cu unul din aceeași gașcă cu tine și ne certăm pe un lucru la care nu am dreptate, ne facem de râs, pătezi reputația găștii, cinci persoane din gașcă te bat 20 -30 de secunde. Te sparg, nu că te bat! Sau nu ai voie să ieși din cameră, trebuie să stai numai în pat, nu ai voie anumite beneficii. Reprezentantul decide ce pedeapsă iei.

(AFLĂ AICI: „Rechinul”, viață grea în închisoare. Unde a ajuns cel mai vânat mafiot român)

CANCAN.RO: Tu ai evitat astea?

Alex Stoica: Eu mi-am văzut de treaba mea. Am mai făcut pușcărie, nu este pentru prima oară. Ți-am spus: pe primul loc vine respectul. Așa nu are treabă nimeni cu tine.

”Dacă ai avea vreo cinci milioane din 20, ce zici, te-ai opri?”

CANCAN.RO: Ce planuri ai după ce vei fi eliberat?

Alex Stoica: Am un proiect, dar nu pot să dau prea multe detalii. O să colaborez cu un speaker motivațional. El a ținut legătura cu mine din pușcărie și m-a motivat în anumite subiecte. Și am decis să fac un proiect cu el. Dar proiectul a venit în urma …la ce s-a întâmplat în pușcărie cu mine. Adică, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple de foarte mult timp.

Am citit anumite cărți despre Dumnezeu și mi-am creat, așa, o imagine în care mulți tineri mă văd ca pe ceva de urmat. Iar eu nu sunt chiar persoana potrivită a mă urma. Alții m-au urmat pentru că am fost bun și deștept în infracțiuni, dar eu nu doresc ca, de acum încolo, cineva să mă urmeze… Să urmeze persoana care eu am fost. Eu aș vrea să fiu urmat atunci când fac bine. Că a fura banii oamenilor de pe card nu este un bine.

Revenind la proiect, va fi unul motivațional pentru tineri. Voi face o schimbare foarte mare. O să fac anumite podcasturi în care o să spun viața mea, să arăt calea pe care eu am ales-o, infracțiuni, lumea interlopă și una, alta, pușcărie, și că asta nu e o șmecherie.

CANCAN.RO: Deci te oprești din a face infracțiuni?

Alex Stoica: Hai să-ți răspund… ca o glumă… Tu dacă ai avea vreo cinci milioane din 20, ce zici, te-ai opri sau nu? (râde) A fost o glumă!

Părinții mei au murit când aveam trei ani, am fost crescut de bunică și viața pe care am avut-o a fost și dramă, a fost și fericire. Eu am călătorit mai peste tot, am văzut cam tot ce este de văzut, am făcut cam tot ce este de făcut, în afară de crimă, viol și pedofilie. În rest, cred că am făcut toate infracțiunile din codul penal. Și nu sunt mândru cu lucrul ăsta. Nu mi-a adus fericirea și nici banii pe care i-am făcut nu mi-au adus fericirea.

(NU RATA: Ministerul Justiției: Tudor Florian, arestat provizoriu în vederea extrădării / Momentul în care „Rechinul” este arestat în Mexic – VIDEO)

”Am descoperit o saltea cu bani! Ce crezi, erau dolari!”

CANCAN.RO: Câți bani ai pus deoparte?

Alex Stoica: E secret! Îți spun doar atât: eu când eram mic, am primit o bogată moștenire din partea bunicii, ea a fost foarte bogată și eu nu am știut! Când a murit, am descoperit o saltea plină cu bani! Și ce crezi, erau dolari! (râde) Fiecare înțelege ce vrea…

CANCAN.RO: Te stabilești în România sau tot în alte zări țintești?

Alex Stoica: Nu mă văd trăind în România, dar voi fi o perioadă în România, la București, pentru că sunt născut acolo, crescut acolo. Cât timp voi participa la proiectul de care ți-am spus . Asta ca să fac și o contră mică cu cei care au spus că nu mai sunt binevenit aici și au spus că ăsta nu o să se mai întoarcă niciodată. Greșit! Eu sunt prințul Bucureștiului. Anumiți lucrători la palat nu au cum să-i interzică prințului să se întoarcă. Se vede urât! Să ne vedem fiecare unde ne e locul că ei știu prea bine… E greu…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.