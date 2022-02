”The Mask Man” și ”Omul fără chip”. Așa a fost poreclit Alexandru Stoica, românul care a fraudat carduri bancare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. A fost prins de oamenii legii și condamnat la 34 de luni de detenție într-o închisoare de maximă siguranță din California. Povestea loviturilor lui și a capturării de către agenții FBI a îmbrăcat multe forme, dar adevărul vine chiar de la cel care își ispășește ultimele zile după gratii. Alex Stoica a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cei trei ani pe care i-a petrecut pe tărâmul tuturor posibilităților, de la furtul banilor din bancomate, la prinderea lui, la interogatoriu și, apoi, la condamnare.

Alex Stoica pășea pe tărâm american pe 5 martie 2019. S-a apucat, imediat, de infracțiuni legate de bancomate. Era șef de bandă, alături de un partener. După o scurtă perioadă, avea să fie încolțit de agenții FBI. A fost arestat, interogat și și-a primit condamnarea. A ajuns la penitenciarul de maximă siguranță Pelican Bay State Prison.

Alex Stoica este acum pe punctul de a fi repatriat în România. Așteaptă, în închisoare, sub mandatul celor de la Emigrări, zborul care-l va trimite acasă. Într-un amplu interviu, Stoica și-a spus povestea celor peste trei ani de ”glorie” în America, dar a ținut să amintească, ”pentru prieteni”, că nu a trădat. Așa își începe, de altfel, mărturisirea.

”Limita pe săptămână era undeva la 90.000 – 120.000 de dolari”

CANCAN.RO: Ai fost acuzat că ai ”turnat”, pentru o pedeapsă ușoară.

Alex Stoica: Am și actele doveditoare, din America. Este transcrisul a ceea ce se vorbește în sală, când am fost interogat. Le-am printat intenționat, pentru că s-a spus că aș fi colaborat cu autoritățile americane, ca să am o sentință mai ușoară! Fals! Nu există așa ceva și pentru că nu am în sânge lucrul ăsta. Nu sunt trădător! Din moment ce ești prieten cu mine, rămâi cu mine pe stradă orice mi-ai face! Și dacă îmi greșești, eu nu mă duc la Poliție, rezolv eu cu tine situația, dar n-am ce să caut la Poliție.

CANCAN.RO: Cum ți-ai început ”sejurul” în State?

Alex Stoica: Pe 5 martie 2019 am ajuns în America. Am început să ne apucăm de anumite infracțiuni legat de bancomate. Șmecheria a durat până în 5 octombrie 2019, zi în care am fost arestați de FBI. Eu am fost singurul arestat pe teritoriul Americii, băieții din Mexic au fost arestați înaintea mea. Într-adevăr, ne-au asociat cu ei, cu Rechinul, cu ăștia… Că am fost asociați cu ei, doar că schimbam informații. Adică: „Băi, ia vezi, merg alea la tine? Dă-mi-le mie pe alea în partea asta, ce ai luat de pe ele, ce bani dau…” Procedură de infractori. Ăștia au fost arestați înainte, eu, după.

Acum, eu suspectez ce s-a întâmplat. Nu că dau vina pe băieții ăia de acolo sau pe altcineva. Vina pleacă din interiorul Americii.

CANCAN.RO: Cum ai organizat totul? Aveai echipă? Câți bani scoteați, cum acționați?

Alex Stoica: Hai să-ți spun cum a fost! Noi aveam niște băieți, pe teren, la muncă. Adică la scos … Au început să vină cu bani mai puțini. Limita pe săptămână era undeva la 90.000 – 120.000 de dolari. Atât trebuia să aducă fiecare. Și au început să aducă doar 40.000, cam așa… Acum, eu cu prietenul meu ne-am uitat strâmb. „Bă, ce se întâmplă? E ceva în neregulă!”

”Apar trei mașini de civili, ne-au blocat”

CANCAN.RO: Și rolul tău care era? Practic, tu ce făceai?

Alex Stoica: Aveam echipă de vreo 10 oameni, iar ăștia se grupau câte trei. Meseria mea era să supraveghez, cum să stau eu să merg pe la tonomatele cu surprize? Dar acum ce s-a întâmplat? Având o grămadă de contradicții cu unul, cu altul, ce am zis eu, cu prietenul meu! „Ia pregătește 100 de astea (n.r. carduri), că mergem noi, personal, să verificăm, să vedem care este situația. Astea de Miami nu merg, zic eu, poate nu se deschid. Că în America s-a făcut stat pe stat un program de ăsta de să se deschidă local. Dacă tu vrei să pleci din State, anunți și ți se deschide cartea ta în New York, spre exemplu, unde mergi, iar aici ți se închide.

CANCAN.RO: Deci te-ai dus să-ți verifici oamenii, ai crezut că te fură.

Alex Stoica: Am plecat în recunoaștere, pe teren. Ajung la Tennessee, găsesc două sucursale, First National Bank se numește prăvălia… cu 11 sucursale împărțite în două teritorii, două state, la linie cu Alabama, la linie cu Tennessee.

Am făcut o probă, am luat vreo 8-9 -10.000 de la un bancomat, m-am mutat la altul. În Alabama m-am mutat. Eu nu știam că trec … În fine, trec în partea cealaltă, fac probă și la Alabama, să vedem dacă merge, ce crezi că se întâmplă? Apar trei mașini de civili, ne-au blocat. Cel care trebuia să se uite după mine, să supravegheze, se certa cu iubita la telefon… I-am zis: „Ce faci, mă, ce-i cu mașinile astea care au intrat?” „Aoleu… Gata, te-au luat!” I-am zis „Ia-ți viteză”, băiatul a plecat, am rămas arestat. Ce mi se zice: „Stoica, dă-te jos din mașină!” Eu nu am realizat pe loc când mi-a zis. Eu am realizat când eram deja în boxă, la secție cum ar fi. Mi-am zis: „Cred că m-a legat cineva!”.

CANCAN.RO: Aveai cagulă pe cap, așa cum s-a auzit?

Alex Stoica: Faza aia, că am fost cu cagula la bancomat este greșită. Nu e nimic adevărat. The Mask Man m-au numit după ce mi-au găsit în mașină masca lui Batman. Iar cei de la FBI m-au numit ”Omul fără chip”, pentru că eu nu participam nicăieri, iar cei care au fost arestați înainte mă arătau pe platformă… Da, domnule, îl știm, îl știm, dar nimeni nu știa cu ce mă ocup. Adică, și ăsta beneficiază de banii bancomatelor, dar nu l-a văzut nimeni niciodată. Și, na, m-au găsit când voiam să fac anumite probe, să văd de ce nu mai merg bancomatele de Miami…

”Stai așa, vezi tu imediat, vine un agent de la FBI”

CANCAN.RO: Ai fost arestat. Te-ai lăsat ușor?

Alex Stoica: Am tăcut. Am fost arestat cu pașaport de grec. M-au legitimat, ce-am zis: să-mi dea drumul, pentru că, de multe ori, uite, România are nevoie de viză. Grecia, nu… Românii sunt văzuți cam ciudat, așa, când sunt opriți de Poliție. Dar noi nu ne apucăm să facem așa, aiurea. Avem toată istoria făcută! Nu ai voie să faci aia, dacă faci infracțiunea aia, e încadrarea aia… Deci nu ne apucăm de infracțiuni, într-o țară străină, și ne trezim că luăm 30 de ani! Ne informăm cap-coadă. Avem avocați, întrebăm tot. E o organizație, merge pe bandă totul.

CANCAN.RO: Continuă!

Alex Stoica: Scot pașaportul de grec, știam că pe pașaportul de grec plec acasă sau poate să-mi dea drumul pe stradă. Nikolas Lipatti… Vine un domn elegant la costum și spune: „Ce faci cu ăsta? Fac bookingul! Anulează-l. Ăsta nu e ăsta din pașaport”. Mi-am dat seama. M-a prăduit cineva, ăștia mă cunosc. Zice: „Tu ai impresia că noi nu știm cine ești?” Zic: „De ce? Ce s-a întâmplat, despre ce vorbiți?” Îmi zice: „Stai așa, vezi tu imediat, vine un agent de la FBI”. Atunci mi-am zis, gata, ne-a legat cineva!

A venit agentul, m-a verificat cu un aparat, „pune mâna aici”, m-a verificat, în două minute a apărut poza mea, Stoica Alexandru …și toate datele mele. Cazier, tot, tot, tot… Mi-a zis: „Păi tu ești rechin, ai făcut pușcărie și-n Europa, și acasă…” Îmi zice: „Ia uite, abia te-ai eliberat!” Și m-a trimis la închisoare.

CANCAN.RO: Te-au ridicat. Ce s-a întâmplat apoi? Unde ai ajuns, care e procedura?

Alex Stoica: La închisoare a urmat interviul. Asta este procedura. Nu ai cum să eviți procedura asta. Cine spune că a evitat minte. Mi-a venit avocatul, că nu am vrut din oficiu. Îmi zice avocatul: „Domnule Stoica, pe ce vrei să mergem, pe colaborare sau mergem pe normal? Că o să vină cei de la FBI să vorbească cu tine. Accepți?” Zic: „Da, doar nu avem nimic de ascuns”. „Bravo, zice, perfect”. Și-mi zice: „Fii atent, aici, în America, sunt câteva tactici pe care ei le au și noi avem opțiuni pentru a le evita. Vreau să joci un rol, că ai dori să cooperezi și că intențiile tale sunt bune, dar îți este frică pentru viața ta. Pentru că ei nu au voie să te amenințe, ei au voie doar să aplice tactici de intimidare. Ei trebuie să se oprească în momentul în care le spui că ai dori să cooperezi cu ei, dar îți este frică pentru viața ta, am familie acasă…”

”Știm cine ești, nu are rost să mai joci teatru!”

CANCAN.RO: Au venit agenții…

Alex Stoica: Avocatul m-a pregătit. Au apărut agenții. „Știm cine ești, nu are rost să mai joci teatru… OK, ce cauți în America?” Le-am zis: „Am venit pentru că am avut niște probleme în România. Niște probleme de religie, zic, ca să obțin și eu azilul aici”, așa se joacă cartea. Nu am vrut să le arăt că am venit cu intenția de a face infracțiuni. Pentru că e o problemă dacă tu vii cu intenția asta, te bagă direct la conspirație. Am zis că am venit aici să lucrez, să-mi fac un nou start, dar mi-a fost foarte greu… Și am cunoscut anumite persoane din comunitatea mea, am avut un anturaj greșit și am ajuns în situația asta.

CANCAN.RO: Răspunsul lor?

Alex Stoica: Mi-au zis: „Ai fost prins cu 98.000 de dolari într-o geantă și cu vreo 90 de cărți (n.r. carduri). Ce-i cu cărțile astea? Le zic: „Prea multe detalii nu pot să vă dau, deoarece băiatul care mi-a oferit cărțile mi-a zis că sunt niște carduri magice, l-am cunoscut pe internet, și mi-a zis că să mă duc la bancomat cu ele, că-mi dau niște bani.” Și, într-adevăr, mi-au dat banii de la bancomat. Dar nu toți banii găsiți sunt furați de la astea… Mi-au zis că știu că am luat doar 10.000 de la acel bancomat, apoi nu am mai apucat că am fost prins. Am recunoscut. I-am zis că persoana care mi le-a dat nu am cunoscut-o niciodată, urma să-i dau banii.

M-au întrebat de legătura cu ”Rechinul”. Le-am zis că e de la mine din țară, vorbim la telefon, suntem prieteni, dar nu prea am cunoștință de activitatea lui. Am văzut că a fost arestat și investigat. Nu au putut să mă conecteze cu ei, au lăsat-o așa.

În timpul interviului, ce zice agentul: „Avem o casetă video, de la hotelul unde erai cazat, la etajul patru se mai afla o persoană, pentru care tu ai plătit. Și era înregistrat pe numele de Stefano Pisano și ai plătit cu cartea ta. Ce se întâmplă?”

Este un prieten de-al meu. M-au întrebat dacă a participat cu mine, le-am zis că da. Dar hai să mă întorc puțin, la bancomate. La primul stat, la Tennessee, aveam două dosare. La primul stat, bancomatul l-am acoperit, nu mergea. Camera era tăiată. Am pus ruj de ăla… strugurel! Ca să punem camera în ceață, să nu se vadă cine e. La al doilea bancomat, m-a prins pe mine. Ce crezi că se întâmplă? Și acum ajung iar la Pisano. Mă întreabă agentul: „Cine este respectivul?” „Nu știu!” „Cum nu știi, că ai două fapte, ați furat banii din bancomatul cutare și bancomatul cutare. Unde sunt banii de acolo, că nu ies? Ai mai fost cu cineva! Ai fost cu Stefano Pisano.” Eu, acum, știind că este acoperită camera acolo, băiatul, Stefano, îmi zisese să o dau pe el, ca să nu-mi pună fapta aia, că el oricum a fugit! „Nu-ți pune fapta aia și tu oricum nu știi cum mă cheamă, numele real”.

”I-am băgat și eu sula-n coaste, i-am zis că nu pot”

CANCAN.RO: Și ce ai făcut?

Alex Stoica: Ce fac? Aplic strategia pe care am pus-o la cale eu, prietenul meu și avocatul și încep să spun: eu aș dori cu cea mai mare plăcere să vă ajut, să colaborez, pentru că este și în interesul meu. Mi-au spus să-i ajut cu tot și mi-au promis că plec! Acum, ce zice unul dintre agenți: „Îți dau și în scris asta. Și când îți spune unul dintre agenți că-ți dă în scris, înseamnă că are verde de la procuror. Pe mine mă punea liber și urmau să fie arestați ceilalți, restul, în timp. Adică începea investigația, urmăriți, pozați, totul…

Acum, eu ce zic: „Eu aș putea să vă ajut cu cea mai mare plăcere”, dar asta era strategia, să le arăt lor intenția mea că nu sunt rău voit. „Dar trebuie să țineți cont de un aspect: Voi mă trimiteți acasă, așa este?” Mi-au zis că voi fi deportat. „Păi, zic, ce facem în situația asta, eu am familie în România, frate, soră, are patru copii, ați înnebunit?” Mi-au spus că nu-mi pot oferi nimic. „Noi putem oferi doar atât, să-ți tăiem din timp”. Le-am zis: „Cu ce mă avantajează asta, că în loc să fac 34 de luni și probațiune după 36, ce îmi dați?” „Păi îți dăm și noi 8-10 luni, sau eu îți promit că, dacă-mi dai toate detaliile, tot, tot, tot, să nu ratezi niciunul, nimic, îți dau în scris că pleci de aici după ce se termină interviul”.

CANCAN.RO: Cum ai scos-o la capăt? Ai trădat?

Alex Stoica: I-am băgat și eu sula-n coaste, i-am zis că nu pot. Ei insistau, avocatul meu s-a băgat, a preluat controlul. „Știți, clientul meu v-ar ajuta, dar nu poate, pentru că îi este frică pentru viața lui”. De altfel, și interviul începe așa, că eu am refuzat să dau orice fel de nume din activitatea mea criminală, în afară de un nume, Zeus. Pe care l-am dat de la bun început și care nu a fost identificat. Și l-am dat din burtă, pentru că știam că e unul de pe internet, mi-a dat niște carduri de astea magice, să iau și eu niște bani, deci l-am inventat. Eu n-am trădat pe nimeni. Pe prietenii mei.

Au văzut ei că nu merge vrăjeala cu mine, mi-au zis „OK, faci cum vrei. O să te trimitem la închisoare”. Le-am zis „Hai să mergem, că și așa mă simt obosit”.

”Ei aveau, de fapt, în mână bibanul, dar eu m-am dat peștișor”

CANCAN.RO: Ai ajuns în sala de judecată.

Alex Stoica: M-am dus la judecător, după șase luni a venit sentința, m-a condamnat și, pentru că sunt pentru prima oară în America… Nu cum s-a spus că `10 ani, 15 ani trebuia să ia, cum a evitat?` Nu, este de un maxim de până la 15 ani! Dar aici este un tabel, după el se ghidează, câți bani ai furat, cât alea, cât alea, cu câte cărți ai fost prins… Totul este după un tabel, după o strategie. Ce poziție aveai tu în șmecherie… Eu m-am dat că primeam și eu 30 la sută, eram și eu fraier…Într-un fel, i-am fentat. Ei aveau, de fapt, în mână bibanul, dar eu m-am dat peștișor. Legea permite, după anumite puncte, pentru că suntem în America!

Am luat 34 de luni, am ajuns la pușcărie. Nu am prăduit pe nimeni.

CANCAN.RO: Ce se întâmplă acum cu tine?

Alex Stoica: Vreau să punctez niște lucruri: unu la mână, cei de la FBI nu aveau cum să-mi ofere înțelegerea să nu fiu deportat, pentru că nu sunt ei în măsură. Sunt cei de la Emigrări. Lucrurile astea se pot întâmpla după ce-mi executam pedeapsa. Cum ar fi acum, mi-am terminat pedeapsa și mă duc la Emigrări și fac un deal cu ei.

Eu acum nu am făcut niciun deal cu nimeni. Eu m-am cerut acasă, nu cum s-a spus, că mi-e frică mie să vin, că mi-e frică să vin în România. Păi dacă-mi era frică să vin că mă terorizează Mircea Nebunu, pentru ce am mai făcut lucrul ăsta? Uite, primul act este de la Emigrări, am semnat acum că vreau să vin acasă. Păi, OK, dacă eu aveam înțelegere cu FBI să nu fiu extrădat, pentru ce mă ceream acasă?

Al doilea act… Ce scrie? Că Alexandru Stoica a refuzat să indice vreun nume implicat în activitățile infracționale! Cred că este destul de clar, da?

Aștept să mă pună în avion! Am și foaia pe care mi-au dat-o și am semnat-o, că vreau să merg acasă. Eu am terminat pușcăria, dar stau acum sub mandatul celor de la Emigrări. Și aștept.

