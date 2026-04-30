Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro”

De: roxana tudorescu 30/04/2026 | 22:00
Schimbare majoră pentru Nicușor Stan! După 16 ani în care a fost unul dintre numele grele din industria evenimentelor de lux, afaceristul a decis să facă un pas uriaș: vinde pachetul majoritar din Ambasad’Or către un fond de investiții. Decizia nu vine deloc într-un moment întâmplător. În spatele ei stă o perioadă extrem de dificilă din viața personală, despre care acesta a ales abia acum să vorbească deschis. CANCAN.RO are informații și declarații în exclusivitate.

Ambasad’Or a fost, ani la rând, locul preferat de vedete și oameni din high life pentru nunți și evenimente spectaculoase. Iar Nicușor Stan a fost mereu în mijlocul acțiunii, cunoscut pentru stilul său și pentru business-ul construit de la zero. 

Schimbare majoră în domeniul evenimentelor din România

Totuși, lucrurile s-au schimbat radical în urmă cu aproximativ un an și jumătate, când au apărut primele informații despre problemele lui de sănătate, apărute în urma unei intervenții estetice. De atunci, viața lui s-a dat peste cap. 

Afaceristul a trecut printr-o perioadă lungă de spitalizare și recuperare, iar costurile nu sunt deloc de neglijat, peste 2 milioane de euro până în prezent. Chiar dacă nu a fost o alegere ușoară, mai ales după tot ce a construit în 16 ani, afaceristul spune că este momentul potrivit să-și regândească direcția. Planurile lui? Mai puțin haos zilnic și mai mult control de la distanță. 

„Trec printr-o etapă complicată a vieții, în care sănătatea mi-a fost pusă în pericol. Costurile spitalizării și ale tratamentelor au depășit până în prezent 2 milioane de euro și implică foarte multe ședințe de recuperare care ocupă o mare parte din timpul meu. Astfel, am decis pentru o perioadă să mă concentrez pe sănătatea mea și să iau o pauză.

În aceste condiții, am decis să mă retrag din organizarea de nunți și botezuri și să renunț la pachetul majoritar din cadrul Ambasad’Or, pentru a mă putea concentra pe sănătatea mea și pe procesul de recuperare din această perioadă.

Această situație m-a făcut să îmi regândesc modul în care îmi desfășor activitatea și să aleg o direcție care să îmi permită mai multă flexibilitate în perioada următoare.

Nu este o decizie ușoară, având în vedere tot ceea ce am construit în acești ani, însă consider că este momentul potrivit pentru a face acest pas și pentru a mă concentra pe sănătatea mea.

Vreau să investesc în domenii în care prezența mea fizică nu este necesară pentru moment, să dezvolt proiecte mai flexibile și să mă concentrez pe oportunități care pot funcționa independent de implicarea mea directă zilnică”, a declarat Nicușor Stan pentru CANCAN.RO. 

Nicușor Stan se retrage din lumea evenimentelor

Această schimbare înseamnă finalul unui capitol importantdar și începutul unuia complet diferit. Rămâne de văzut în ce direcție o va lua Nicușor Stan după această schimbare radicală. 

