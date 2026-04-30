Laurette: „M-au operat trei medici. Am pierdut tot”. Confesiuni tulburătoare după procedurile estetice care erau să o coste viața

Laurette trece prin cea mai grea perioadă din viața ei, după ce și-a făcut o intervenție estetică care a dat startul unui coșmar fără sfârșit. Cu toate că procedura era interzisă din 2018, fără să știe, vedeta a apelat la aquafilling în 2019, iar viața ei s-a schimbat total după 5 ani de la momentul intervenției. După 23 de operații la nivelul piciorului, ea speră că se va face bine și chinul prin care trece va lua sfârșit într-o zi. În direct la Dan Capatos Show, Laurette a povestit tot ce i s-a întâmplat.

Viața lui Laurette s-a schimbat complet după ce substanța injectată în fese i-a migrat în picior. Din acel moment, vedeta este într-o continuă luptă pentru a se face bine și a pus pe pauză orice altă activitate din viața ei pentru a-și reveni. Multe alte femei se află în această situație, iar vedeta a povestit că este înscrisă într-un grup unde sunt alte 40 de victime ale aquafilling-ului, majoritatea operate de medici diferiți.

Laurette trece prin coșmarul vieții ei: „M-am operat de 23 de ori”

După 23 de intervenții și incertitudine în ceea ce privește viitorul ei, Laurette s-a decis să facă publică povestea pentru a ajuta alte femei și a deveni un exemplu pentru acestea. Vedeta a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când substanța i-a migrat în picior și continuă să spere că se va face bine.

