Acasă » Exclusiv » Laurette: „M-au operat trei medici. Am pierdut tot”. Confesiuni tulburătoare după procedurile estetice care erau să o coste viața

Laurette: „M-au operat trei medici. Am pierdut tot”. Confesiuni tulburătoare după procedurile estetice care erau să o coste viața

De: roxana tudorescu 30/04/2026 | 15:09

Laurette trece prin cea mai grea perioadă din viața ei, după ce și-a făcut o intervenție estetică care a dat startul unui coșmar fără sfârșit. Cu toate că procedura era interzisă din 2018, fără să știe, vedeta a apelat la aquafilling în 2019, iar viața ei s-a schimbat total după 5 ani de la momentul intervenției. După 23 de operații la nivelul piciorului, ea speră că se va face bine și chinul prin care trece va lua sfârșit într-o zi. În direct la Dan Capatos Show, Laurette a povestit tot ce i s-a întâmplat.

Viața lui Laurette s-a schimbat complet după ce substanța injectată în fese i-a migrat în picior. Din acel moment, vedeta este într-o continuă luptă pentru a se face bine și a pus pe pauză orice altă activitate din viața ei pentru a-și reveni. Multe alte femei se află în această situație, iar vedeta a povestit că este înscrisă într-un grup unde sunt alte 40 de victime ale aquafilling-ului, majoritatea operate de medici diferiți.

Laurette trece prin coșmarul vieții ei: „M-am operat de 23 de ori”

După 23 de intervenții și incertitudine în ceea ce privește viitorul ei, Laurette s-a decis să facă publică povestea pentru a ajuta alte femei și a deveni un exemplu pentru acestea. Vedeta a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când substanța i-a migrat în picior și continuă să spere că se va face bine. Întreaga poveste poate fi urmărită AICI.

„Nu am vrut fac public, dar am zis că, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva. Dar știți sunt foarte multe fete care trec prin situații extrem de dificile. Eu sunt un caz fericit. M-am operat de 23 de ori. Trei medici m-au operat ieri. Un ortoped, un medic estetician și domnul de la chirurgie generală, pentru e foarte complicat la mine, la picior sunt nervi, sunt ligamente, sunt nervi și e foarte complicat. Doamne ferește, atingi vreun nerv, acolo rămâi paralizat toată viața în căruț, pentru o prostie. Trec printr-o situație foarte dificilă, e foarte greu și sper fac bine, rog la Dumnezeu și speranța mea e Dumnezeu nu știu ce fac. S-a ales praful de afacere, de evenimente, de tot. Trebuia să merg la Survivor. Am pierdut tot. În primul rând, mi-am pierdut piciorul. Eu nici nu știu dacă o fac bine. Eu trag de mine în fiecare zi și lupt cu mine și încurajez singură, dar eu nu știu.”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
