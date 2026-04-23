Marian Tătic, bărbatul care a sechestrat-o pe Laurette, a ieșit mai repede din închisoare! Cum a reacționat fostul model: ”Nu mi-e frică de el!”

Bărbatul care a lovit-o și sechestrat-o pe Laurette a fost eliberat mai devreme din închisoare, după ce a convins magistrații că a avut o conduită ireproșabilă în detenție și că s-ar fi reeducat. Judecătorii au ținut cont de faptul că nu a fost sancționat disciplinar și a fost recompensat de mai multe ori pentru comportamentul său. Prima reacție a modelului este tranșantă!

Laurette a ajuns în mijlocul unui scandal uriaș în martie 2021, după ce a acceptat să se întâlnească cu Marian Tătic într-o cameră de hotel din Centrul Vechi al Capitalei. Întâlnirea care părea discretă ar fi degenerat rapid într-un conflict exploziv. Între cei doi s-ar fi iscat o ceartă, iar situația ar fi scăpat de sub control: Marian Tătic ar fi agresat-o pe Laurette în camera de hotel și ar fi privat-o de libertate, potrivit acuzațiilor din dosar.

A urmat un adevărat maraton de procese, întins pe trei ani, cu acuzații și probe analizate în instanță. În 2024, judecătorii au dat verdictul: Marian Tătic a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lipsirea de libertate în mod ilegal.

Bărbatul a făcut mai multe cereri de eliberare condiționată, însă recent a tras lozul câștigător, iar judecătorii au decis că a avut o conduită exemplară în penitenciar, motiv pentru care poate fi eliberat mai devreme.

”Referitor la condiția potrivit căreia instanţa trebuie să aibă convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate, instanţa reţine următoarele: Conduita petentului adoptată în detenţie a fost corespunzătoare, condamnatul a respectat regulamentul de ordine interioară, nu a fost sancţionat disciplinar, a participat la activităţi educative şi lucrative pe perioada detenţiei, a fost recompensat de 6 ori se află la a doua analiză, astfel că instanța constată că timpul efectiv executat de aceasta este suficient reeducării sale şi prevenirii comiterii de alte infracţiuni de îndată ce s-ar afla în libertate”.

Laurette: ”Nu mi-e frică de el!”

În speţă, instanţa a observat că Marian Tătic îndeplineşte prima condiţie prevăzută de lege, după cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal al Comisiei pentru acordarea liberării condiţionate, acesta având un total de 721 de zile câştigate şi executate, fiindu-i necesare 650 zile pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate.

I s-a atras atenția, totodată, că dacă va mai comite vreo infracțiune după ce va fi lăsat liber, se va întoarce după gratii unde i se va adăuga și restul de pedeapsă rămas.

Deși acel incident a traumatizat-o atunci pe Laurette, se pare că a îngropat adânc episodul și nu vrea ca această veste s-o afecteze în vreun fel.

”Nu mi-e frică de el, nu mă mai interesează să știu ceva despre el, contează că și-a ispășit pedeapsa”, a declarat modelul pentru CANCAN.RO.

Cum s-a petrecut incidentul? Laurette s-ar fi înțeles, potrivit unor surse judiciare de la vremea respectivă, cu Marian Tătic, să se întâlnească și să-și petreacă noaptea împreună, la hotelul Palace din Centrul Vechi. Acesta ar sunat-o pe Laurette și cei doi s-au plimbat puțin, iar bărbatul chiar i-a oferit un cadou extrem de scump.

Aceleași surse povesteau că imediat după ce întâlnirea s-a consumat, Tătic i-ar fi oferit modelului suma de 200 de euro. Văzând acestea și considerând că este nedreptățită, Laurette s-ar fi repezit la borseta în care bărbatul ținea banii pentru a lua mai mult, iar el, din dorința de a-și proteja bancnotele, ar fi mușcat-o de deget pe mulatră. Iar de-aici a generat scandalul care s-a terminat cu agresiuni și sechestrarea ei în camera de hotel.

