Cine este și cum arată Georgiana, soția lui Marian Godină de la Survivor 2026. Sunt căsătoriți de 6 ani și au două fete împreună

După ce și-a căpătat statutul de cel mai popular polițist din România, Marian Godină a revenit în atenția publicului într-o ipostază surprinzătoare: unul dintre „Faimoșii” de la Survivor 2026. Ceea ce nu știe multă lume este că, în spatele carierei sale de succes și a imaginii pe care și-a creat-o, se află o femeie discretă, soția sa și mama copiilor lui. Noi am aflat care este diferența de vârstă dintre cei doi.

Marian Godină a devenit cunoscut în spațiul public drept unul dintre cei mai sinceri și direcți polițiști din România. Odată cu ascensiunea sa în lumina reflectoarelor, interesul publicului pentru el a crescut semnificativ. Recent, una dintre cele mai surprinzătoare apariții ale sale a fost în cadrul emisiunii Survivor 2026, unde face parte din echipa „Faimoșilor”.

Cine e și cum arată soția lui Marian Godină de la Survivor 2026

În cel mai dur test al supraviețuirii, așa cum este considerat Survivor, Marian Godină are susținerea și suportul Georgianei, femeia care i-a dăruit doi copii și cea care menține echilibrul în familia lui. Soția polițistului este o apariție discretă, însă suficient de puternică încât să țină familia unită și departe de agitația și notorietatea din spatele celebrității.

Georgiana și Marian Godină s-au căsătorit în anul 2018, iar de atunci formează o familie unită și stabilă. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 7 ani, însă acest „mic” detaliu s-a dovedit a fi nesemnificativ în fața iubirii lor. Împreună au devenit părinții a două fetițe, care au întregit tabloul familiei lor. De când au devenit părinți cu normă întreag, Georgiana este cea care se ocupă aproape în totalitate de fetițele lor. În paralel, atunci când îi permite timpul, ea se dedică afacerii online pe care o are: un magazin de cărucioare.

”Soția mea m-a ales pe mine! Al ei a fost norocul, nu al meu. Glumesc! Amândoi am fost norocoși că ne-am întâlnit unul pe celălalt și datorită norocului nostru a apărut Măriuca (n.r – fetița lor). Pot spune că soția mea este persoana romantică în relație, eu sunt mai puțin. Acum sunt în concediu pentru creșterea copilului (n.r în 2022). Nu m-am retras din poliție, nici vorbă! Georgiana nu muncește nici ea. Mai lucrează de acasă, pentru că are un magazin de cărucioare online, cam atât, dar dânsa se ocupă mai mult de copil”, a declarat Marian Godină în urmă cu ceva timp.

