Cine este și cum arată Georgiana, soția lui Marian Godină de la Survivor 2026. Sunt căsătoriți de 6 ani și au două fete împreună

De: Irina Vlad 23/04/2026 | 23:24
După ce și-a căpătat statutul de cel mai popular polițist din România, Marian Godină a revenit în atenția publicului într-o ipostază surprinzătoare: unul dintre „Faimoșii” de la Survivor 2026. Ceea ce nu știe multă lume este că, în spatele carierei sale de succes și a imaginii pe care și-a creat-o, se află o femeie discretă, soția sa și mama copiilor lui. Noi am aflat care este diferența de vârstă dintre cei doi.

Marian Godină a devenit cunoscut în spațiul public drept unul dintre cei mai sinceri și direcți polițiști din România. Odată cu ascensiunea sa în lumina reflectoarelor, interesul publicului pentru el a crescut semnificativ.  Recent, una dintre cele mai surprinzătoare apariții ale sale a fost în cadrul emisiunii Survivor 2026, unde face parte din echipa „Faimoșilor”.

Marian Godină s-a obișnuit greu la Survivor 2026/ sursă foto: social media

Cine e și cum arată soția lui Marian Godină de la Survivor 2026

În cel mai dur test al supraviețuirii, așa cum este considerat Survivor, Marian Godină are susținerea și suportul Georgianei, femeia care i-a dăruit doi copii și cea care menține echilibrul în familia lui. Soția polițistului este o apariție discretă, însă suficient de puternică încât să țină familia unită și departe de agitația și notorietatea din spatele celebrității.

Georgiana și Marian Godină s-au căsătorit în anul 2018, iar de atunci formează o familie unită și stabilă. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 7 ani, însă acest „mic” detaliu s-a dovedit a fi nesemnificativ în fața iubirii lor. Împreună au devenit părinții a două fetițe, care au întregit tabloul familiei lor. De când au devenit părinți cu normă întreag, Georgiana este cea care se ocupă aproape în totalitate de fetițele lor. În paralel, atunci când îi permite timpul, ea se dedică afacerii online pe care o are: un magazin de cărucioare.

Marian și Georgiana Godină/ sursă foto: social media

”Soția mea m-a ales pe mine! Al ei a fost norocul, nu al meu. Glumesc! Amândoi am fost norocoși că ne-am întâlnit unul pe celălalt și datorită norocului nostru a apărut Măriuca (n.r – fetița lor). Pot spune că soția mea este persoana romantică în relație, eu sunt mai puțin.

Acum sunt în concediu pentru creșterea copilului (n.r în 2022). Nu m-am retras din poliție, nici vorbă! Georgiana nu muncește nici ea. Mai lucrează de acasă, pentru că are un magazin de cărucioare online, cam atât, dar dânsa se ocupă mai mult de copil”, a declarat Marian Godină în urmă cu ceva timp.

Marian Godină sigur ar fi plâns! Ce mesaj video primea de la soție și fetițe, dacă Faimoșii câștigau proba de comunicare

Câte mii de euro ar fi primit exilatul Marian Godină, din partea postului Antena 1, pentru cele 11 săptămâni de Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul pentru care Nadd Hu nu folosește niciodată deodorant: ”S-ar putea să vă surprindă”
Știri
Motivul pentru care Nadd Hu nu folosește niciodată deodorant: ”S-ar putea să vă surprindă”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 24 aprilie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 24 aprilie, de la ora 20.00
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan
Gandul.ro
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Inflație și-n dormitor: prețul prezervativelor sare în aer din cauza războiului
Mediafax
Inflație și-n dormitor: prețul prezervativelor sare în aer din cauza războiului
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Click.ro
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
Digi 24
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea...
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan
Gandul.ro
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care Nadd Hu nu folosește niciodată deodorant: ”S-ar putea să vă surprindă”
Motivul pentru care Nadd Hu nu folosește niciodată deodorant: ”S-ar putea să vă surprindă”
Cum arată soția lui Andrea Bocelli acum. Veronica Berti e mai tânără cu 25 de ani decât soțul ei
Cum arată soția lui Andrea Bocelli acum. Veronica Berti e mai tânără cu 25 de ani decât soțul ei
Soția lui Radu Vâlcan, așa cum nu ai mai văzut-o. Adela Popescu, complet nemachiată și puțin îngândurată
Soția lui Radu Vâlcan, așa cum nu ai mai văzut-o. Adela Popescu, complet nemachiată și puțin îngândurată
Marian Tătic, bărbatul care a sechestrat-o pe Laurette, a ieșit mai repede din închisoare! Cum a ...
Marian Tătic, bărbatul care a sechestrat-o pe Laurette, a ieșit mai repede din închisoare! Cum a reacționat fostul model: ”Nu mi-e frică de el!”
Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut ...
Fosta menajeră a lui Kylie Jenner o dă în judecată! Susține că a fost umilită și i s-au reținut salariile. Ce despăgubiri cere acum
BDLP, confesiune sinceră despre relația tumultuoasă cu Cristina Pucean. Ce s-a întâmplat înainte ...
BDLP, confesiune sinceră despre relația tumultuoasă cu Cristina Pucean. Ce s-a întâmplat înainte de ruptura definitivă
Vezi toate știrile