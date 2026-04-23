Vedeta de care oamenii râd pentru că își plimbă câinele în cărucior: „Are 15 ani și jumătate și trăiește cea mai frumoasă viață”

Kate Lawler, o vedetă TV din Marea Britanie, a stârnit reacții în mediul online după ce a relatat două incidente neplăcute petrecute în timpul plimbărilor cu câinele său, atrăgând atenția asupra comportamentului unor trecători și bicicliști.

Vedeta a publicat un videoclip în care povestește că a fost deranjată de reacția unui biciclist, care ar fi devenit agresiv verbal în timp ce ea își plimba câinele într-un spațiu public. Lawler le-a transmis un mesaj direct celor care circulă pe bicicletă, cerându-le să fie mai calmi și mai toleranți în astfel de situații. Ea a subliniat că animalele de companie au nevoie de timp în aer liber și că astfel de momente nu ar trebui să genereze conflicte, îndemnând la mai mult respect între bicicliști și pietoni.

Vedeta, nemulțumită de atitudinea unor persoane față de animalele de companie

Într-un alt incident, relatat de The Independent, vedeta a spus că a fost „furioasă” după ce o persoană a râs de câinele său, pe care îl plimba într-un cărucior special. Lawler a explicat că animalul său, un Border Terrier în vârstă de peste 15 ani, nu mai poate parcurge distanțe lungi și are nevoie de pauze frecvente, motiv pentru care folosește acest tip de transport.

„Putem să vorbim puțin despre bicicliștii care se enervează teribil din cauza câinilor? Gen intensitate de Turul Franței – oftaturi apăsate, mormăieli pe sub mustăți – «dă-te din drum!». Este un metis pe nume Shirley, nici măcar nu știe în ce zi suntem. Și felul în care unii bicicliști strigă de parcă patrupedul tău ar înțelege engleza? Vorbiți cu o creatură care se încurcă în oglinzi și crede că aspiratorul e un demon, orientarea în spațiu nu este punctul ei forte, bine? Înțeleg, nu vreți să vă accidentați, dar poate nu abordați un parc public de parcă ați fi la Jocurile Olimpice”, a transmis ea.

Cele două episoade au generat discuții în mediul online, unde mulți utilizatori i-au dat dreptate și au susținut ideea că animalele în vârstă necesită îngrijire specială.

