Cum arată soția lui Andrea Bocelli acum. Veronica Berti e mai tânără cu 25 de ani decât soțul ei

Veronica Berti, soția celebrului tenor italian Andrea Bocelli, a atras din nou atenția publicului și a presei prin apariția sa recentă, în care a impresionat prin eleganță și o formă fizică de invidiat.

Deși este cu 25 de ani mai tânără decât soțul ei, Berti continuă să fie o prezență discretă, dar apreciată în lumea mondenă și artistică din Italia. Aflată în Ciudad de Mexico, ea s-a bucurat de timpul liber alături de mai mulți apropiați, alegând o rochie scurtă, dreaptă, de inspirație sport, care i-a evidențiat silueta.

Cum arată soția lui Andrea Bocelli acum

În vârstă de 42 de ani, Veronica Berti a afișat un look completat de un zâmbet relaxat și o atitudine naturală. Fotografiile publicate pe rețelele de socializare surprind atmosfera vibrantă a orașului mexican, dar și momente petrecute alături de prieteni.

„Fiecare colț al orașului are ceva de spus. Ciudad de México, îți mulțumim că ne-ai primit”, a scris Veronica Berti în descrierea caruselului de fotografii

View this post on Instagram A post shared by Veronica Berti Bocelli (@veronicabertiofficial)

Cine este Veronica Berti, soția lui Andrea Bocelli

Veronica Berti s-a născut în 1984 și este cunoscută nu doar ca soție a celebrului artist, ci și ca fost manager al acestuia, având un rol important în administrarea proiectelor sale profesionale. Relația lor a început în urmă cu mai mulți ani, iar cei doi s-au căsătorit în 2014, formând de atunci unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea muzicii internaționale.

Pe lângă rolul de partener de viață, Berti este și implicată în diverse proiecte de producție și activități din zona artistică. De-a lungul timpului, a fost prezentă în culisele mai multor spectacole și producții ale lui Bocelli, susținându-i cariera la nivel internațional.

Andrea Bocelli și Veronica Berti s-au cunoscut după finalizarea divorțului tenorului cu Enrica Cenzatti, prima soție cu care are doi copii, pe Amos Bocelli, în vârstă de 30 de ani și pe Matteo Bocelli, în vârstă de 28 de ani. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, iar după ce artistul italian i-a dedicat o piesă, cei doi s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt și au început să formeze un cuplu.

CITEȘTE ȘI:

Imagini exclusive din vila secretă a lui Andrea Bocelli! Ce moștenire incredibilă le-a lăsat fiilor săi

Ce se întâmplă cu nunta lui Donald Trump Jr. și a Bettinei Anderson. Schimbare majoră după valul de hate primit de președintele Americii