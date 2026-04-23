Ce se întâmplă cu nunta lui Donald Trump Jr. și a Bettinei Anderson. Schimbare majoră după valul de hate primit de președintele Americii

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson își accelerează, potrivit relatărilor, planurile de nuntă, mai multe surse dezvăluind că cei doi plănuiesc să se căsătorească în următoarele luni.

Viitoarea lor nuntă a fost un subiect intens discutat în cadrul unui eveniment organizat la Mar-a-Lago în acest weekend. Deși invitațiile oficiale nu au fost încă trimise, persoane din interior susțin că pregătirile sunt deja în desfășurare. Deși cuplul luase inițial în calcul posibilitatea de a organiza ceremonia la Casa Albă, surse indică acum că această variantă este „extrem de puțin probabilă”, scrie MSN.

Prânzul elegant, organizat în sala principală, a reunit aproximativ 85 de invitați, printre care Ivanka Trump, Lara Trump, Tiffany Trump și Marla Maples.

La eveniment a participat și Kai Trump, fiica lui Donald Trump Jr. Printre ceilalți invitați s-au numărat Daphne Oz, Dina Powell McCormick, Dee Ocleppo Hilfiger, Andrea Wynn și Amy Baier, în timp ce Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, și-a transmis scuzele pentru absență.

Evenimentul, găzduit de socialite din Palm Beach Yaz Hernandez, Amy Phelan și Audrey Gruss, a inclus momente emoționante, printre care și o apariție surpriză a lui Donald Trump Jr., care a sosit cu un buchet de trandafiri și a susținut un toast cu încărcătură emoțională.

„Abia aștept să-mi petrec restul vieții alături de Bettina”, a spus acesta, descriind-o drept „deșteaptă, iubitoare și grijulie”, potrivit unui invitat.

Decizia, după ce Donald Trump a fost criticat puternic în ultima vreme

În ultima perioadă, Donald Trump a fost ținta unor critici după apariția unor imagini generate cu inteligență artificială în care este reprezentat într-o ipostază asemănătoare lui Iisus Hristos. Imaginile au circulat rapid în mediul online și au stârnit reacții negative din partea unor lideri religioși, comentatori politici și utilizatori ai rețelelor sociale, care le-au considerat ofensatoare și lipsite de respect față de simbolurile creștine.

Fostul prezentator Fox News și comentator de extremă dreapta, Tucker Carlson, și-a cerut scuze urmăritorilor săi pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului președintelui SUA, Donald Trump.

Scuzele vin pe fondul unei rupturi în Partidul Republican în legătură cu războiul din Iran și cu abordarea lui Trump față de creștinism, pe care Carlson o descrie acum drept un sacrilegiu.

Confruntat cu reacții tot mai critice, președintele american, a șters o postare controversată de pe Truth Social în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Iisus.

Imaginea generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Trump vindecând un bărbat bolnav într-un pat de spital, a stârnit reacții puternice din ambele tabere ale spectrului politic american, inclusiv din partea unor susținători fideli ai acestuia.

