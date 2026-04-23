Ce se întâmplă cu nunta lui Donald Trump Jr. și a Bettinei Anderson. Schimbare majoră după valul de hate primit de președintele Americii

De: Daniel Matei 23/04/2026 | 07:50
Donald Trump Jr. și Bettina Anderson își accelerează, potrivit relatărilor, planurile de nuntă, mai multe surse dezvăluind că cei doi plănuiesc să se căsătorească în următoarele luni.

Viitoarea lor nuntă a fost un subiect intens discutat în cadrul unui eveniment organizat la Mar-a-Lago în acest weekend. Deși invitațiile oficiale nu au fost încă trimise, persoane din interior susțin că pregătirile sunt deja în desfășurare. Deși cuplul luase inițial în calcul posibilitatea de a organiza ceremonia la Casa Albă, surse indică acum că această variantă este „extrem de puțin probabilă”, scrie MSN.

Prânzul elegant, organizat în sala principală, a reunit aproximativ 85 de invitați, printre care Ivanka Trump, Lara Trump, Tiffany Trump și Marla Maples.

La eveniment a participat și Kai Trump, fiica lui Donald Trump Jr. Printre ceilalți invitați s-au numărat Daphne Oz, Dina Powell McCormick, Dee Ocleppo Hilfiger, Andrea Wynn și Amy Baier, în timp ce Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, și-a transmis scuzele pentru absență.

Evenimentul, găzduit de socialite din Palm Beach Yaz Hernandez, Amy Phelan și Audrey Gruss, a inclus momente emoționante, printre care și o apariție surpriză a lui Donald Trump Jr., care a sosit cu un buchet de trandafiri și a susținut un toast cu încărcătură emoțională.

„Abia aștept să-mi petrec restul vieții alături de Bettina”, a spus acesta, descriind-o drept „deșteaptă, iubitoare și grijulie”, potrivit unui invitat.

Decizia, după ce Donald Trump a fost criticat puternic în ultima vreme

În ultima perioadă, Donald Trump a fost ținta unor critici după apariția unor imagini generate cu inteligență artificială în care este reprezentat într-o ipostază asemănătoare lui Iisus Hristos. Imaginile au circulat rapid în mediul online și au stârnit reacții negative din partea unor lideri religioși, comentatori politici și utilizatori ai rețelelor sociale, care le-au considerat ofensatoare și lipsite de respect față de simbolurile creștine.

Fostul prezentator Fox News și comentator de extremă dreapta, Tucker Carlson, și-a cerut scuze urmăritorilor săi pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului președintelui SUA, Donald Trump.

Scuzele vin pe fondul unei rupturi în Partidul Republican în legătură cu războiul din Iran și cu abordarea lui Trump față de creștinism, pe care Carlson o descrie acum drept un sacrilegiu.

Confruntat cu reacții tot mai critice, președintele american, a șters o postare controversată de pe Truth Social în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Iisus.

Imaginea generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Trump vindecând un bărbat bolnav într-un pat de spital, a stârnit reacții puternice din ambele tabere ale spectrului politic american, inclusiv din partea unor susținători fideli ai acestuia.

Donald Trump a postat o imagine bizară în care Iisus Hristos îl îmbrățișează și americanii s-au revoltat. Detaliul observat de fani

Unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump regretă că l-a sprijinit până acum. „Îmi pare rău că i-am indus în eroare pe oameni”

Iți recomandăm
Vedeta de la Hollywood care se teme teribil de moarte. Ce a început să facă pentru a amâna momentul
Showbiz internațional
Vedeta de la Hollywood care se teme teribil de moarte. Ce a început să facă pentru a amâna…
Ce omagiu emoționant i-a adus Kate Middleton Reginei Elisabeta. Marea Britanie a marcat împlinirea a 100 de ani de la nașterea suveranei
Showbiz internațional
Ce omagiu emoționant i-a adus Kate Middleton Reginei Elisabeta. Marea Britanie a marcat împlinirea a 100 de ani…
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Mediafax
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul...
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
Gandul.ro
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României:...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
Click.ro
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără...
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
Digi 24
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e...
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi...
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
Gandul.ro
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele....
Cum a ironizat-o Raed Arafat pe Denise Rifai la Antena 1, după ce i-a ”pocit” job-ul: ”Cred că ...
Cum a ironizat-o Raed Arafat pe Denise Rifai la Antena 1, după ce i-a ”pocit” job-ul: ”Cred că sunteți mai stresată decât mine”
Ce mesaj a primit Valentin Sanfira weekend-ul trecut, de la tânăra din imagine, după ce a cântat ...
Ce mesaj a primit Valentin Sanfira weekend-ul trecut, de la tânăra din imagine, după ce a cântat la botezul fiicei ei: „Ai transformat o seară importantă într-o…”
Briam ca pe coasta Mediteranei. Legume coapte în stil grecesc: gust intens, textură perfectă și arome ...
Briam ca pe coasta Mediteranei. Legume coapte în stil grecesc: gust intens, textură perfectă și arome fresh
Revoltă globală după ce Islanda anunță reluarea vânătorii de balene. Activiștii amenință cu ...
Revoltă globală după ce Islanda anunță reluarea vânătorii de balene. Activiștii amenință cu misiuni de sabotaj
BANC | „Domnule Bulă, aveți recomandare de la vechiul loc de muncă?”
BANC | „Domnule Bulă, aveți recomandare de la vechiul loc de muncă?”
Horoscop rune azi, 23 aprilie 2026. Othala inversată îi găsește pe nativii Capricorn cu portofelul ...
Horoscop rune azi, 23 aprilie 2026. Othala inversată îi găsește pe nativii Capricorn cu portofelul deschis și le spune să îl închidă imediat
Vezi toate știrile