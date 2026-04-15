Donald Trump a postat o imagine bizară în care Iisus Hristos îl îmbrățișează și americanii s-au revoltat. Detaliul observat de fani

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a postat pe contul său de Truth Social o imagine în care Iisus îl îmbrățișează, la doar câteva zile după ce a fost criticat intens pentru o altă imagine distribuită, în care apărea el însuși înfățișat ca Mesia.

Noua imagine, care pare a fi generată cu ajutorul inteligenței artificiale și a fost postată inițial pe X de un susținător al lui Trump, îl arată pe Iisus cu un braț în jurul umerilor lui Trump și cu o mână pe pieptul acestuia, în fața unui halou de lumină și a unui drapel american. Cei doi își sprijină capetele unul de celălalt și au ochii închiși, arată The Independent.

Trump a publicat imaginea pe platforma sa de social media Truth Social miercuri dimineață, însoțită de mesajul: „Extremiștii radicali de stânga s-ar putea să nu fie de acord cu asta, dar eu cred că este destul de frumos!!! Președintele DJT.”

Donald Trump mai făcuse o gafă similară zilele trecute

Este a doua gafă a lui Trump în doar câteva zile. Confruntat cu reacții tot mai critice, președintele american, a șters o postare controversată de pe Truth Social în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Iisus.

Imaginea generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Trump vindecând un bărbat bolnav într-un pat de spital, a stârnit reacții puternice din ambele tabere ale spectrului politic american, inclusiv din partea unor susținători fideli ai acestuia, scrie BBC.

Postarea a apărut la doar câteva ore după ce Trump publicase un mesaj amplu în care îl critica pe Papa Leon, un opozant vocal al operațiunii militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Trump a recunoscut că a publicat imaginea, declarând jurnaliștilor că a considerat-o drept o reprezentare a sa „în rol de doctor”.

