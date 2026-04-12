Ce obsesie nocturnă are Donald Trump. Agenții Secret Service încercau cu disperare să-l dezvețe de ea

De: Diana Cernea 12/04/2026 | 22:10
Obsesia nocturnă a lui Trump, scoasă la lumină: „Mânca în pat, ca un copil needucat”, în timp ce agenții Secret Service încercau cu disperare să-l dezvețe de fast-food! Scriitorul Michael Wolff a aruncat o nouă bombă despre Donald Trump: în primele luni la Casa Albă, președintele obișnuia să ia masa direct în pat, evitând sala oficială de mese și comandând burgeri non-stop.

Wolff, care a avut acces în aripa prezidențială în primele luni ale mandatului din 2017, susține că preferințele culinare ale lui Trump au creat o adevărată agitație internă.

„Când a ajuns la Casa Albă, a izbucnit un mic scandal, pentru că nu voia să mănânce în sala de mese. Prefera să mănânce în dormitor. Ba chiar, din ce am înțeles, mânca efectiv în pat”, spune autorul. „Nu sunt la zi cu obiceiurile lui de acum, poate s-a mai civilizat între timp, dar la început se purta ca un puști necioplit.”

Potrivit dezvăluirilor făcute de Wolff în podcastul Inside Trump’s Head de la The Daily Beast, agenții Secret Service ar fi fost nevoiți să-l informeze, nu tocmai “cu mănuși”:

„Domnule președinte, noi avem bucătărie, putem găti aici”, lucru care a stârnit unele tensiuni.

Întrebat dacă alimentația lui Trump e una „dezordonată”, Wolff a răspuns tranșant:

„Dacă mâncatul ordonat înseamnă o dietă variată, atunci Trump cu siguranță nu intră în această categorie. Mănâncă aproape exclusiv carne de vită. Nu am auzit până acum să aibă vreo legumă în farfurie.”

McDonald’s – siguranță și încredere

Obsesia pentru McDonald’s este deja celebră, dar Wolff a explicat și motivul: Trump consideră că mâncarea de tip fast-food este mai sigură, pentru că „e preambalată, gata de servit, neatinsă de nimeni cu mânile”. Ideea ar fi să evite riscul de otrăvire sau „germeni rătăciți”.

Când a venit vorba de teama lui Trump că ar putea fi otrăvit, gazda podcastului a remarcat asemănarea cu Putin. Wolff a clarificat:

„Nu e vorba de paranoia. E vorba de gust. Dacă mănânci toată viața fast-food, care e bogat în sare și zahăr, mâncarea sănătoasă chiar devine greu de suportat.”

RadarOnline a dezvăluit că Trump ajungea adesea să mănânce doi burgeri pe zi: unul la prânz, unul la cină.

Un coșmar pentru angajații de la Casa Albă

Obiceiurile alimentare ale lui Trump nu l-au afectat doar pe el, ci întreaga echipă de la Casa Albă. Wolff spune că până și staff-ul lui Trump a fost nevoit să se adapteze la acest regim fast-food:

„E o regulă nescrisă că, dacă lucrezi cu Trump, fast-food-ul intră la pachet. E ca un câmp minat: dacă faci o mișcare greșită, sari în aer”, glumește Wolff.

Celebră este și fotografia din 2024, în care Trump, Elon Musk și RFK Jr. apar în fața unor cutii de McDonald’s, la bordul avionului Trump Force One. Chiar și secretarul Sănătății – care pretinde că trăiește și mănâncă sănătos – ținea un Big Mac desfăcut în mână.

Wolff rezumă situația sec: „Fast-food-ul e meniul. Atât. Nu există altă opțiune”, spune autorul.

În 2019, Trump a dus chiar și sportivii de la North Dakota State Bison în sala de mese a Casei Albe și le-a servit mese întregi de McDonald’s, Chick-fil-A și alte delicii de tip drive-through — transformând dineul oficial într-un adevărat picnic cu burgeri.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump e pregătit de un atac masiv, după ce a expirat ultimatumul: „Urmează Epoca de Piatră”

Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil din 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor pentru „Iisus din Nazareth”. Ce s-a întâmplat pe cruce
Showbiz internațional
Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Mântuitor, la un pas de moarte în timpul filmărilor pentru „Iisus…
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte
Showbiz internațional
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină
Mediafax
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca...
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
Gandul.ro
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere....
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Mediafax
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
Click.ro
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB
Gandul.ro
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Reel-urile de pe Instagram, o dovadă de iubire? Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea și conversația ...
Reel-urile de pe Instagram, o dovadă de iubire? Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea și conversația în sânul familiei
Rezultatele alegerilor din Ungaria. Prezență uriașă la urne și surprize uriașe
Rezultatele alegerilor din Ungaria. Prezență uriașă la urne și surprize uriașe
Codruța Filip, prima reacție după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită. Se întâmplă ...
Codruța Filip, prima reacție după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită. Se întâmplă la o lună după divorț
Fosta lui Sebastian Dobrincu nu renunță la iubire, după ce a fost părăsită. Otniela: ”E singura ...
Fosta lui Sebastian Dobrincu nu renunță la iubire, după ce a fost părăsită. Otniela: ”E singura mea superstiție”
Jean de la Craiova, reacție monumentală după ce soția i-a deschis ușa amantei: ”Fă cu mâna, dragă”
Jean de la Craiova, reacție monumentală după ce soția i-a deschis ușa amantei: ”Fă cu mâna, dragă”
Drama care a schimbat pentru totdeauna Paștele pentru Jorge: „A murit a doua zi. Nici nu am vrut să ...
Drama care a schimbat pentru totdeauna Paștele pentru Jorge: „A murit a doua zi. Nici nu am vrut să sărbătoresc”
Vezi toate știrile