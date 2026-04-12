Ce obsesie nocturnă are Donald Trump. Agenții Secret Service încercau cu disperare să-l dezvețe de ea

Obsesia nocturnă a lui Trump, scoasă la lumină: „Mânca în pat, ca un copil needucat”, în timp ce agenții Secret Service încercau cu disperare să-l dezvețe de fast-food! Scriitorul Michael Wolff a aruncat o nouă bombă despre Donald Trump: în primele luni la Casa Albă, președintele obișnuia să ia masa direct în pat, evitând sala oficială de mese și comandând burgeri non-stop.

Wolff, care a avut acces în aripa prezidențială în primele luni ale mandatului din 2017, susține că preferințele culinare ale lui Trump au creat o adevărată agitație internă.

„Când a ajuns la Casa Albă, a izbucnit un mic scandal, pentru că nu voia să mănânce în sala de mese. Prefera să mănânce în dormitor. Ba chiar, din ce am înțeles, mânca efectiv în pat”, spune autorul. „Nu sunt la zi cu obiceiurile lui de acum, poate s-a mai civilizat între timp, dar la început se purta ca un puști necioplit.”

Ce obsesie nocturnă are Donald Trump

Potrivit dezvăluirilor făcute de Wolff în podcastul Inside Trump’s Head de la The Daily Beast, agenții Secret Service ar fi fost nevoiți să-l informeze, nu tocmai “cu mănuși”:

„Domnule președinte, noi avem bucătărie, putem găti aici”, lucru care a stârnit unele tensiuni.

Întrebat dacă alimentația lui Trump e una „dezordonată”, Wolff a răspuns tranșant:

„Dacă mâncatul ordonat înseamnă o dietă variată, atunci Trump cu siguranță nu intră în această categorie. Mănâncă aproape exclusiv carne de vită. Nu am auzit până acum să aibă vreo legumă în farfurie.”

McDonald’s – siguranță și încredere

Obsesia pentru McDonald’s este deja celebră, dar Wolff a explicat și motivul: Trump consideră că mâncarea de tip fast-food este mai sigură, pentru că „e preambalată, gata de servit, neatinsă de nimeni cu mânile”. Ideea ar fi să evite riscul de otrăvire sau „germeni rătăciți”.

Când a venit vorba de teama lui Trump că ar putea fi otrăvit, gazda podcastului a remarcat asemănarea cu Putin. Wolff a clarificat:

„Nu e vorba de paranoia. E vorba de gust. Dacă mănânci toată viața fast-food, care e bogat în sare și zahăr, mâncarea sănătoasă chiar devine greu de suportat.”

RadarOnline a dezvăluit că Trump ajungea adesea să mănânce doi burgeri pe zi: unul la prânz, unul la cină.

Un coșmar pentru angajații de la Casa Albă

Obiceiurile alimentare ale lui Trump nu l-au afectat doar pe el, ci întreaga echipă de la Casa Albă. Wolff spune că până și staff-ul lui Trump a fost nevoit să se adapteze la acest regim fast-food:

„E o regulă nescrisă că, dacă lucrezi cu Trump, fast-food-ul intră la pachet. E ca un câmp minat: dacă faci o mișcare greșită, sari în aer”, glumește Wolff.

Celebră este și fotografia din 2024, în care Trump, Elon Musk și RFK Jr. apar în fața unor cutii de McDonald’s, la bordul avionului Trump Force One. Chiar și secretarul Sănătății – care pretinde că trăiește și mănâncă sănătos – ținea un Big Mac desfăcut în mână.

Wolff rezumă situația sec: „Fast-food-ul e meniul. Atât. Nu există altă opțiune”, spune autorul.

În 2019, Trump a dus chiar și sportivii de la North Dakota State Bison în sala de mese a Casei Albe și le-a servit mese întregi de McDonald’s, Chick-fil-A și alte delicii de tip drive-through — transformând dineul oficial într-un adevărat picnic cu burgeri.

