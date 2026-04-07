Acasă » Știri » Știri externe » Mesajul public al lui Donald Trump care a creat isterie: „În această noapte, o civilizație va pieri!”

De: Daniel Matei 07/04/2026 | 17:16
Sursa foto: Shutterstock

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că „o întreagă civilizație va muri în seara asta”, în cazul în care Iranul nu va fi de acord cu propunerile sale pentru încetarea conflictului.

Avertismentul vine cu aproximativ 12 ore înainte de termenul limită stabilit pentru Iran pentru a accepta un acord care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie Associated Press. Termenul pe care Donald Trump l-a oferit Iranului pentru a-i accepta cererile este miercuri, ora 03:00, ora României.

„O întreagă civilizație va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă vreodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că așa va fi. Totuși, acum că avem parte de o schimbare completă și totală a regimului, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, cine știe? Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii. 47 de ani de șantaj, corupție și moarte vor lua sfârșit în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Donald Trump continuă să amenințe Iranul

SUA au atacat, de asemenea, ținte militare din insula Kharg, potrivit unui oficial de la Casa Albă care nu a fost autorizat să vorbească public și a vorbit sub condiția anonimatului. Atacul a marcat a doua oară când insula a fost vizată.

Trump a amenințat luni că va arunca în aer toate podurile și centralele electrice din Iran, o acțiune care ar fi atât de amplă încât unii experți în drept militar au spus că ar putea constitui o crimă de război. Trump a spus că „nu este deloc” îngrijorat de comiterea de crime de război.

Președintele Iranului a declarat marți că 14 milioane de iranieni, inclusiv el însuși, s-au oferit voluntari să-și sacrifice viața în război. Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de încetare a focului, în condițiile în care în noaptea de marți spre miercuri expiră termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump până la care Teheranul trebuie să accepte termenii săi sau să fie „eliminat”.

Teheranul a respins o propunere a SUA, mediată de Pakistan, pentru un armistițiu imediat și ridicarea blocadei efective a Strâmtorii, urmată de discuții privind un acord de pace mai amplu în termen de 15-20 de zile, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu planul.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
