Festivalul „Wireless” din Londra, anulat după ce lui Kanye West i-a fost interzis accesul în Marea Britanie

De: Daniel Matei 07/04/2026 | 17:02
Festivalul „Wireless” din Londra, anulat după ce lui Kanye West i-a fost interzis accesul în Marea Britanie
Sursa foto: Profimedia

Festivalul de muzică „Wireless”, programat să aibă loc în această vară la Londra, a fost anulat complet, după ce rapperului american Kanye West i-a fost interzis accesul în Regatul Unit.

Autoritățile britanice au motivat decizia prin faptul că prezența artistului „nu ar fi în interesul public”, în contextul controverselor generate de declarațiile și acțiunile sale recente, scrie The Sun.

Festivalul „Wireless” din Londra, anulat

Decizia vine după ce West a lansat mai multe mesaje și piese considerate antisemite, inclusiv utilizarea unor simboluri naziste și a unor materiale promoționale extrem de controversate.

Faptul că artistul american a fost cap de afiș la festival a fost criticat puternic de mai mulți politicieni, lideri ai comunităților evreiești și membri ai publicului larg. Printre cei care au condamnat apariția sa la festival s-a numărat și prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer.

Sursa foto: Profimedia

Kanye West nu va putea intra în Marea Britanie

Presiunea asupra organizatorilor a fost accentuată și de retragerea marilor sponsori, precum Pepsi și Diageo, care au decis să renunțe la implicarea în festival. Organizația Festival Republic, responsabilă de eveniment, a confirmat că, în lipsa unei alternative viabile, singura opțiune a fost anularea completă și returnarea banilor pentru biletele deja achiziționate.

Kanye West a încercat să răspundă criticilor, cerându-și scuze și exprimând dorința de a dialoga cu comunitatea evreiască din Marea Britanie, însă acest gest nu a fost suficient pentru a schimba decizia autorităților. Anularea festivalului a provocat nemulțumiri, mai ales în rândul celor care plătiseră deja bilete pentru a participa la festival.

