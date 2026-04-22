Unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump regretă că l-a sprijinit până acum. „Îmi pare rău că i-am indus în eroare pe oameni”

Fostul prezentator Fox News și comentator de extremă dreapta, Tucker Carlson, și-a cerut scuze urmăritorilor săi pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului președintelui SUA, Donald Trump.

Scuzele vin pe fondul unei rupturi în Partidul Republican în legătură cu războiul din Iran și cu abordarea lui Trump față de creștinism, pe care Carlson o descrie acum drept un sacrilegiu, scrie PEOPLE.

„În mod real, tu și eu și milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care acest lucru se întâmplă chiar acum. Vom fi bântuiți de asta mult timp. Eu voi fi și vreau să spun că îmi cer scuze pentru că am indus oamenii în eroare. Nu a fost intenționat”, i-a spus Carlson, în vârstă de 56 de ani, fratelui său Buckley, într-un episod al podcastului său difuzat luni, 20 aprilie.

Tucker Carlson îl reneagă pe Donald Trump

Carlson, odinioară unul dintre cei mai importanți susținători ai președintelui în prime-time la Fox News, a făcut campanie pentru acesta în 2024 și este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai președintelui american. El a susținut Administrația Trump și la începutul acestui an, în pofida numeroaselor critici, dar acum pare să-și fi schimbat părerea.

Tucker Carlson l-a criticat pe Donald Trump

Acum, Carlson l-a criticat pe Trump în legătură cu războiul din Iran, care a dus la moartea a mii de oameni, precum și pentru declarațiile sale violente, inclusiv amenințarea de a „șterge de pe hartă” o țară cu 90 de milioane de oameni. De asemenea, Carlson a criticat și o imagine generată de inteligență artificială în care Trump apare reprezentat ca o figură asemănătoare lui Hristos.

„Este o batjocură. Îl batjocorește pe Iisus. Își bate joc de creștinism. Figura centrală a religiei este folosită pentru a fi ridiculizată”, a spus Carlson.

Fiul său, care poartă tot numele Buckley, a lucrat în echipa vicepreședintelui J.D. Vance până săptămâna aceasta, demisionând, potrivit presei, pe fondul atacurilor președintelui la adresa tatălui său, pentru a-și înființa propria firmă de consultanță politică.

Carlson, fost prezentator la Fox News și critic al intervențiilor externe americane, se află de câteva săptămâni în conflict cu Trump și aliații acestuia pe tema războiului. El a protestat după amenințarea pe care Trump a adresat-o Iranului în duminica Paștelui catolic, potrivit căreia țara va ajunge în iad dacă nu va deschide Strâmtoarea Ormuz.

După publicarea postării, Carlson i-a îndemnat pe oficialii de la Casa Albă să i se opună președintelui, afirmând că comportamentul lui Trump este „malefic”.

Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare

Tucker Carlson zguduie America! Susține că administrația Biden a încercat să îl omoare pe Vladimir Putin