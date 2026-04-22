Unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump regretă că l-a sprijinit până acum. „Îmi pare rău că i-am indus în eroare pe oameni”

De: Daniel Matei 22/04/2026 | 15:48
Fostul prezentator Fox News și comentator de extremă dreapta, Tucker Carlson, și-a cerut scuze urmăritorilor săi pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului președintelui SUA, Donald Trump.

Scuzele vin pe fondul unei rupturi în Partidul Republican în legătură cu războiul din Iran și cu abordarea lui Trump față de creștinism, pe care Carlson o descrie acum drept un sacrilegiu, scrie PEOPLE.

„În mod real, tu și eu și milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care acest lucru se întâmplă chiar acum. Vom fi bântuiți de asta mult timp. Eu voi fi și vreau să spun că îmi cer scuze pentru că am indus oamenii în eroare. Nu a fost intenționat”, i-a spus Carlson, în vârstă de 56 de ani, fratelui său Buckley, într-un episod al podcastului său difuzat luni, 20 aprilie.

Tucker Carlson îl reneagă pe Donald Trump

Carlson, odinioară unul dintre cei mai importanți susținători ai președintelui în prime-time la Fox News, a făcut campanie pentru acesta în 2024 și este considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai președintelui american. El a susținut Administrația Trump și la începutul acestui an, în pofida numeroaselor critici, dar acum pare să-și fi schimbat părerea.

Tucker Carlson l-a criticat pe Donald Trump

Acum, Carlson l-a criticat pe Trump în legătură cu războiul din Iran, care a dus la moartea a mii de oameni, precum și pentru declarațiile sale violente, inclusiv amenințarea de a „șterge de pe hartă” o țară cu 90 de milioane de oameni. De asemenea, Carlson a criticat și o imagine generată de inteligență artificială în care Trump apare reprezentat ca o figură asemănătoare lui Hristos.

„Este o batjocură. Îl batjocorește pe Iisus. Își bate joc de creștinism. Figura centrală a religiei este folosită pentru a fi ridiculizată”, a spus Carlson.

Fiul său, care poartă tot numele Buckley, a lucrat în echipa vicepreședintelui J.D. Vance până săptămâna aceasta, demisionând, potrivit presei, pe fondul atacurilor președintelui la adresa tatălui său, pentru a-și înființa propria firmă de consultanță politică.

Carlson, fost prezentator la Fox News și critic al intervențiilor externe americane, se află de câteva săptămâni în conflict cu Trump și aliații acestuia pe tema războiului. El a protestat după amenințarea pe care Trump a adresat-o Iranului în duminica Paștelui catolic, potrivit căreia țara va ajunge în iad dacă nu va deschide Strâmtoarea Ormuz.

După publicarea postării, Carlson i-a îndemnat pe oficialii de la Casa Albă să i se opună președintelui, afirmând că comportamentul lui Trump este „malefic”.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare

Tucker Carlson zguduie America! Susține că administrația Biden a încercat să îl omoare pe Vladimir Putin

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare
Showbiz internațional
Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Showbiz internațional
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
Mediafax
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
Guvernul, pe AVARII! Decizia disperată luată de Bolojan: Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
Gandul.ro
Guvernul, pe AVARII! Decizia disperată luată de Bolojan: Cu cine îi vor înlocui...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete. Sesizarea, de la „Justițiarul de Berceni”
Adevarul
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete....
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl,...
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Click.ro
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui Ilie Bolojan (surse)
Digi 24
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui...
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în...
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Guvernul, pe AVARII! Decizia disperată luată de Bolojan: Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
Gandul.ro
Guvernul, pe AVARII! Decizia disperată luată de Bolojan: Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii...
Care este micul-dejun perfect, potrivit dr. Mihaela Bilic: Cele 3 alimente care trebuie consumate dimineața
Cum arată vila de jumătate de milion € în care Valentin Sanfira o răsfață pe iubi. Luxul în care trăiește după divorțul de Codruța Filip
PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Bolojan. Se pregătesc demisiile miniștrilor din Guvern
Bucătarul care și-a dat demisia de la restaurantul lui Melek rupe tăcerea: "Nu am avut nicio vină!"
BANCUL ZILEI | Anunț într-o instituție
Mesajul sfâșietor postat de soția lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
