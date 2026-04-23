Taxele uriașe pe care BDLP le plătește anual statului român: ”În ziua de astăzi trebuie să fii corect”

BDLP a făcut dezvăluiri neașteptate despre taxele uriașe pe care le plătește anual statului român. Artistul recunoaște că sumele sunt enorme, dar declară că preferă să fie liniștit.

Bogdan de la Ploiești a spus că are mai multe afaceri și că toate veniturile sunt gestionate transparent prin firmele sale active.

„La noi, ca la lăutari, bani fără număr. Exact așa plătesc eu la stat, fără număr. Am văzut foarte multe întrebări în mediul online legate de acest subiect și vreau să clarific pentru toată lumea. Am undeva la șase firme, ca să înțelegi tu, sunt două firme care sunt foarte mari și totul trece prin firmă. În ziua de astăzi trebuie să fii corect. Într-adevăr, nu suntem cei mai mulțumiți cu taxele și cu ceea ce se întâmplă în România la nivel de taxe și impozite și așa mai departe. Dar cine sunt eu să mă cert cu statul român?”

Deși nu a oferit o cifră exactă anuală, BDLP a recunoscut că, în total, a plătit sume uriașe. Artistul spune că a depășit deja pragul de sute de mii de euro achitați către stat.

„Nu știu să zic o sumă exactă, dar cu siguranță mult. Probabil până acum cred că am plătit peste jumătate de milion, chiar spre un milion de euro la stat. Merg pe premisa că trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a oferit-o și trebuie să stai liniștit. Am avut și o speță cu niște domni în cauză, care cu asta se ocupă. Am rezolvat, mi-am plătit toate datoriile pentru că am sesizat că aveam niște mici datorii de acum șase ani de zile. Am plătit absolut totul, plătesc totul la zi pentru că vreau să stau liniștit, nu vreau să fac nicio măgărie. În ziua de astăzi trebuie să fii corect și să îți vezi de treaba ta, pentru că altfel nu ai liniște. Eu vreau să stau liniștit, să nu mă caute nimeni, să nu am probleme. Prefer să plătesc tot și să știu că sunt în regulă din toate punctele de vedere.”

CITEȘTE ȘI:

Bogdan de la Ploiești, nevoit să urce pe scenă chiar în noaptea în care i-a murit bunica: ”Eram terminat”

Motivul real pentru care Bogdan de la Ploiești nu își expune relația cu Vanessa: ”Toată perioada asta a fost ciudată”