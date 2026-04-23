Motivul real pentru care Bogdan de la Ploiești nu își expune relația cu Vanessa: ”Toată perioada asta a fost ciudată”

De: Simona Vlad 24/04/2026 | 00:30
Bogdan de la Ploiești acuzat că a înșelat-o pe Vanessa

Bogdan de la Ploiești rupe tăcerea despre noua iubire! După Cristina Pucean, artistul face dezvăluiri neașteptate despre Vanessa și schimbările radicale din viața lui. După o despărțire intens urmărită, Bogdan de la Ploiești surprinde cu un nou capitol amoros care pare total diferit. Artistul a vorbit despre Vanessa și transformările majore prin care a trecut.

În fața lui Denise Rifai, Bogdan a recunoscut că perioada de după despărțirea de Cristina Pucean a fost una confuză. Artistul spune că a avut nevoie de timp și semne pentru a înțelege dacă ceea ce trăiește acum este iubire reală.

„Sufletele noastre nu au acceptat așa ușor această despărțire. Toată perioada asta pentru mine a fost ciudată, pentru că aveam nevoie de semne de la Dumnezeu, aveam nevoie să înțeleg ce înseamnă Vanessa pentru mine, să înțeleg dacă este vorba de o simplă îndrăgosteală sau dacă este iubire. În momentul în care am terminat cu Cristina și am știut că nu mă mai pot întoarce acolo, am deschis ochii și am văzut cel mai bun om.”

Artistul nu s-a ferit să își arate sentimentele. Vanessa pare să fi devenit un punct de echilibru pentru el, într-un moment în care recunoaște că era haos.

„Am văzut un om trimis de Dumnezeu care îmi dă doar liniște, care deși sunt un haos caută să mă țină liniștit și temperat, care îmi iubește copilașii și familia într-un mod în care eu sunt fericit să știu asta și care pur și simplu mă înțelege. Avem aceleași hobby-uri, ne plac aceleași lucruri, ascultăm aceeași muzică, sunt prea multe lucruri frumoase care mă definesc și chiar sunt fericit.”

De ce nu și-a expus relația? Bogdan recunoaște frica după eșecul cu Cristina Pucean

Deși în trecut și-a trăit relația la vedere, de data aceasta artistul a ales discreția. Motivul este teama de judecată din partea fanilor.

„Dacă eu am ieșit după o iubire în care am postat, am făcut numai nebunie, numai haos și iubirea aia a eșuat, sincer mi-a fost și frică să mai arăt tuturor ceea ce simt eu. Mi-a fost frică să nu zică lumea că iau la mișto și pur și simplu am ales să fiu mai prezent, dar mai discret. Sunt total alt om, viața mea s-a schimbat din toate punctele de vedere. Într-o secundă mi-am schimbat iubirea, am schimbat formația, am schimbat mașina, am schimbat casa unde locuiesc și m-am schimbat și pe mine. Am deja o familie cu Vanessa. Eu o consider familie din moment ce stă la mine, din moment ce se comportă exemplar cu mine și din moment ce facem toate lucrurile astea. Mi se pare că suntem deja o familie. Da, îmi mai doresc copii, o fetiță.”

