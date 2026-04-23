Stilistul Neculai Stanciu, prima reacție după ce Larisa Udilă l-a pus la zid: ”Eu zic să ia informațiile pe care i le-am dat, că le-am dat gratis”

Stilistul care nu iartă nimic a desființat apariția Larisei Udilă! La Dan Capatos Show, Neculai Stanciu a vorbit fără filtru despre ținuta purtată de influenceriță, care nu l-a iertat pe stilist și i-a dat replica în mediul online. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Neculai Stanciu a pus punctul pe i și a explicat că disputa nu este personală, ci strict profesională. El a declarat că atunci când alegi expunerea publică, îți asumi și reacțiile, inclusiv criticile legate de imagine. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi nu vorbim de o fată de la metrou care a născut și o comentăm la întâmplare. Vorbim de o fată care are comunitate și devine un rol model pentru comunitatea respectivă. Și atunci sigur că în fața comunității tale trebuie să ai grijă cum te prezinți, pentru că ți-ai asumat acest rol, să fii în spațiul public și să inspiri oameni prin felul în care te îmbraci, prin felul în care ai un discurs. Eu nu am comentat persoana, am comentat o ținută, o compoziție stilistică, putea să fie oricine în locul ei.”

Stilistul a intrat în detalii și a explicat exact ce nu funcționează în outfit, de la croială până la accesorii.

„Eu am vorbit despre compoziția stilistică, ce era deranjant aici? În primul și în primul rând, avem o situație foarte aiurea cu această geantă Chanel și volanele. Această combinație a devenit uniformă, dar geanta îți dă un statut, nu poți să o târâi așa, nu mai ține de siluetă. Dacă vorbim de genul ăsta de jachetă, nu avantajează pe cineva cu obraji proeminenți. Aș fi strâns părul, ar fi luminat fața.”

În timp ce unii au considerat comentariile prea dure, Neculai susține că totul a fost o analiză constructivă. Ba chiar spune că influencerița ar trebui să profite de feedback.

„Eu nu o cunosc, nu avem cum să fim nici prieteni, nici dușmani. Pur și simplu am comentat-o stilistic. Eu zic să ia informațiile pe care i le-am dat, că le-am dat gratis. Să țină cont de ele și o să o ajute mai mult pe viitor. În momentul în care alegi să mergi la un eveniment și nu ești pregătit, mai ales dacă ești persoană publică, mai bine eviți. Este vorba și de respectul de sine. Dacă știi că nu ai timp să te pregătești, nu te prezinți. Femeile care nasc și trec prin perioade grele sunt multe, dar asta nu înseamnă că nu există responsabilitate în spațiul public.”

