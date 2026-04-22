Larisa Udilă îl pune la punct pe Neculai Stanciu după ce i-a criticat ținuta purtată la scurt timp după ce a născut: „Dacă nu se leagă de cineva, nu are nici măcar o vizualizare”

De: roxana tudorescu 22/04/2026 | 18:39
Larisa Udilă a fost ”țintită” de Neculai Stanciu pentru o apariție pe care a avut-o la doar două săptămâni după ce aceasta a născut. Comentariile stilistului au stârnit un val de reacții, una și cea mai importantă dintre ele fiind chiar cea a vedetei, care este complet deranjată de modul în care un bărbat vorbește despre o femeie aflată în perioada postpartum. CANCAN.RO a contactat-o pe brunetă și i-a aflat părerea sinceră, după această dispută care a pornit în mediul online.

Totul a început de la verdictul oferit de Neculai Stanciu în mediul online. Stilistul este cunoscut pentru comentariile directe și fără filtru pe care le face, dar cele mai recente au deranjat-o cu adevărat pe Larisa Udilă. Cu toate că a mai fost subiect de analiză în cadrul rubricii stilistului, vedeta ne-a mărturisit că acest verdict nu a fost unul profi, având în vedere perioada în care ea se afla: după naștere.

„Apariția asta foarte greu de digerat. Nu mai vreau să mai văd Chanel cu colanți. Nu mai vreau să mai văd această asociere. Pur și simplu, nu mai vreau. Pur și simplu, puneți-vă o geantă neagră dacă vreți să purtați colanți. Dacă, nu știu, colanții sunt dintr-o mătase, dintr-un material elegant, pot să înțeleg. Revenim pe zona feței. Dacă avem fața rotundă și ne punem guler din ăsta până în gât, nu facem altceva decât să ne uităm atenți la față și să vedem că fața este rotundă. Deci dacă avem fața rotundă, punem și noi un V, un decolteu, nu ne punem guler. În cazul de față putea să strângă părul în așa fel încât să lumineze fața și să nu mai existe această sugrumare a gâtului. În rest n-am ce să zic. Nu am ce să zic pentru că aici departe de a vorbi de rafinament și de o estetică care poate fi urmărită sau poate să inspire pe cineva. Nu e ce trebuie.”, a spus Neculai Stanciu.

Larisa Udilă, replică pentru verdictul lui Neculai Stanciu

Larisa Udilă a punctat gravitatea situației în care un bărbat se ia de aparența unei femei aflate într-o perioadă sensibilă din viața ei. Vedeta ne-a mărturisit că alegerea ei vestimentară a fost strict legată de operația care nu îi permitea să poarte prea multe piese vestimentare, iar subiectivitatea din comentariile făcute de stilist i s-a părut total nepotrivită. Mai mult, influencerița consideră că astfel de opinii sunt expuse doar pentru a obține vizualizări, stilistul Neculai Stanciu neavând șanse să se facă remarcat în alt mod.

„Mi se pare foarte urât ca un bărbat să îi spună unei femei că este umflată. Aveam 2 săptămâni și jumătate în fotografia aceea de când născusem. El văzând că nu are dreptate a încercat să se scoată din situație frumos. Cel mai probabil, dacă nu se leagă de cineva, nu are nici măcar o vizualizare, că tocmai de asta a și început să aibă. Eu nici măcar nu am postat sau promovat acea ținută. Adică el s-a legat de o filmare și de o ținută de-a mea pe care am purtat-o la 2 săptămâni după ce am născut din respect pentru o prietenă care m-a invitat la un eveniment și am făcut eforturi pentru ea și, evident, am pus pe mine ceva care nu-mi afecta operația. Dar nu era un exemplu de stil ținuta mea, de asta nici nu am postat-o pe Instagram. Problema e că, nefiind femeie, el ar trebui să analizeze un pic de cine se leagă, când o face și în ce moment, că poate să se lege de mine dacă sunt la un eveniment în care creez o ținută și este despre fashion, dar eram la un eveniment de pilates, în primul rând, acolo. Dar dacă el așa consideră și i se pare frumos să comenteze despre o femeie într-o perioadă postpartum în care, clar, este depresivă…pare că e un pic neinformat și nu e deloc profi. Nu am văzut niciun rezultat de al lui wow pe internet, ca să zic că e approved el ca și stilist. Nu am nimic personal cu el, dacă îl văd pe stradă îl salut, dar nu a fost ok ce a făcut.”, a spus Larisa Udilă pentru CANCAN.RO.

