Larisa Udilă, mamă pentru a doua oară! Influencerița a fugit repede la spital: „Vine!”

Larisa Udilă este în culmea fericirii! Influencerița urmează să aducă pe lumea al doilea copil. De această dată, este vorba despre o fetiță, care ar putea apărea în orice moment. Larisa Udilă a pleca deja la spital și așteaptă acum cu nerăbdare momentul cel mare. Contracțiile deja au început.

În aceste momente, Larisa Udilă și soțul său Alexandru Ogică sunt copleșiți de emoții. „Alarma” a fost dată, iar cei doi au plecat către spital. Contracțiile au început, iar influencerița urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Larisa Udilă, mamă pentru a doua oară

Așa cum spuneam, Larisa Udilă a plecat la spital și poate să nască în orice clipă. Aceasta urmează să își țină fetița în brațe, iar momentele prin care trece sunt extrem de emoționante. Deși nu se află la prima naștere, bruneta este măcinată de gânduri și așteaptă momentul cel mare.

Aceasta a împărtășit totul cu fanii din mediul online. Larisa Udilă a postat câteva imagini direct din salonul spitalului unde urmează să nască și s-a declarat nerăbdătoare. Imaginile au fost însoțite și se o descrieri scurtă, dar sugestivă.

„Vine…”, a scris Larisa Udilă, făcând referire la fetița ei.

Larisa Udilă va deveni mamă pentru a doua oară, după ce în urmă cu patru ani l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Milan. Acum, aceasta urmează să devină mamă de fetiță și a ales și numele. Pentru moment cei doi nu și-au dorit să dezvăluie ce alegere au făcut, dar au precizat că este vorba despre un nume rar.

„Am ales numele, acum câteva zile l-am schimbat, pentru că eram foarte indeciși, dar l-a ales soția de data asta. Va fi un nume foarte dificil, nu prea l-am auzit cam nicăieri prin România”, a declarat Alexandru Ogică.

Larisa Udilă, în lacrimi înainte de naștere

În urmă cu puțin timp, Larisa Udilă a apărut răvășită în fața fanilor din mediul online. Cu lacrimi în ochi, aceasta a explicat că se teme de cum va reacționa Milan atunci când o să își întâlnească sora. Mai mult, aceasta a mărturisit că îi este frică de faptul că fiul său se va simți dat la o parte.

„Nu știu dacă toate mamele trec prin asta la al doilea copil, dar pe mine mă apasă foarte tare gândul că aș putea să-l rănesc pe Milan. Știu că urmează să îi ofer cel mai frumos cadou pentru viață, însă nu știu de ce, în acest moment, simt că ar putea fi trist când atenția mea va fi împărțită cu altcineva”, a transmis Larisa Udilă, pe Instagram.

Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă”

Graviduța Larisa Udilă, martoră la o scenă cumplită: „Ar fi fost strânsă de gât de el”

Foto: Instagram