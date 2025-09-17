Graviduța Larisa Udilă, martoră la o scenă cumplită: „Ar fi fost strânsă de gât de el”

Larisa Udilă a fost martora unei scene terifiante. Celebra influenceriță văzut un individ care agresa două fete chiar în spatele blocului său. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a trăit un adevărat șoc. Ulterior, și-a făcut curaj și a povestit întregul episod. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu o seară, Larisa Udilă a povestit că a fost martora unei scene de violență, care s-a petrecut în plină stradă. Influencerița nu a fost enervată doar de faptul că individul a agresat două fete, ci și de scuza pe care a găsit-o.

„Acest individ a agresat două fete chiar în spatele blocului meu. Și, culmea tupeului, scuza lui a fost că ‘au fost ele obraznice’. Mai mult, a avut nerușinarea să spună: ‘Vin două fete să ți-o tragă’. Cine îți dă ție dreptul să pui mâna pe copiii altcuiva, omule? Tremur de nervi numai când scriu asta!”, a povestit Larisa Udilă pe Instagram.

Larisa Udilă a povestit întreaga scenă tulburătoare

Larisa Udilă a povestit că soțul ei se pregătea să meargă la geam și a rugat-o să închidă geamul. Atunci când s-a apropiat, influencerița a avut parte de un șoc. A văzut cum un individ agresa două fete. Ea a susținut că pe una dintre ele chiar o lovea în acel moment.

„Deci seara asta a fost ceva de necrezut. De când am fost super răciți, prefer să nu mai pornesc aerul condiționat și să stau cu geamul deschis. Așa am făcut și azi: trei ore și jumătate geamul larg deschis, să intre aer proaspăt în casă. La un moment dat, Ogi pleacă la magazin, eu rămân cu Milan. Fix când iese pe ușă îmi spune: ‘închide geamul’ Mă duc spre geam și… șoc! Văd un domn, dacă se poate numi așa, care împingea o fată care avea abia jumătatea din înălțimea lui. Erau două fete: pe una o lovea, cealaltă se retrăgea speriată, țipând la el. Și fix când ajung la fereastră, îl văd furios, ridicând mâinile spre gâtul ei”, a povestit Larisa Udilă.

Atunci când a văzut scena, Larisa Udilă a început să urle la agresor și le-a îndemnat pe fete să cheme poliția. Individul a început să îi spună influenceriței că cele două au fost obraznice. Potrivit spuselor sale, bărbatul a fost deranjat de faptul că acele copile se aflau în scara blocului său, deși nu locuiau acolo.

Între timp, au intervenit și alți vecini. Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Bravo ai stil! și-a făcut curaj și a coborât să îl înfrunte pe agresor. Larisa Udilă a susținut că dacă nu observa întreaga scenă, situația ar fi escaladat.

„Când am ajuns la geam am început să urlu la el. Evident, nu vreţi să ştiţi ce a ieșit pe gura mea. I-am spus fetei să sune imediat la poliție și am strigat că filmez tot, să aibă dovezi. El? Urla la mine că ‘nu știu eu cât de obraznică a fost ea’ și că ‘ce caută copilele să stea pe scările blocului lui’. Poftim? Cine îți dă ţie dreptul să atingi un copil? Şi de când scara blocului e proprietatea ta? Ţi-a donat-o mama ta cumva? Ai şi tu copii – ce, ai uitat cum e să-ți petreci copilăria pe scările blocului, afară cu prietenii? Că nici măcar nu erau înăuntru. Şi scuza lui? Cică fata ar fi aruncat cu suc pe el – dar abia după ce el a apucat-o de mâini şi a zdruncinat-o! I-am spus clar: are noroc că nu i-a făcut mai mult, pentru că eu sigur reacţionam şi mai dur. Când a văzut că țip la el și că ies vecinii la geam, a început să urle şi la mine: ‘Intră în casă, că știu eu!’ O vecină a coborât repede şi, ce credeți, s-a repezit din nou cu mâinile de data asta spre vecină. Poftim? Crezi că ne intimidezi?! Am ieșit și eu afară cu Milan de mână. Am aflat apoi de la vecini că are și el o fată. Întreb eu: oare i-ar plăcea să vadă un om în vârstă cum își varsă frustrările pe copilul lui, doar pentru că își trăiește copilăria ca oricare alt copil de vârsta ei? Şi nici măcar nu era târziu – era în jur de 8 jumătate – 9. Fetele nici nu se auzeau. Singura lui ‘problemă’ era că nu erau de la scara lui, ci de la două scări alăturate. Mi se pare ireal să ridici mâna la copilul altcuiva. Cum îți permiți? Cine eşti tu?! Vă jur că, dacă nu ieşeam la geam şi nu se adunau vecinii, fata aceea ar fi fost strânsă de gât de el. În ce lume trăim? În altă țară nu-l mai scotea nimeni din închisoare pentru aşa ceva”, a mai spus influecerița.

În cele din urmă, la fața locului a ajuns și poliția. Părinții fetelor și mai mulți vecini au povestit ce s-a întâmplat. Oamenii legii l-au dus la audieri pe agresor, care s-a ales cu dosar penal.

Citește și: Larisa Udilă, de urgență la spital cu fiul ei! Milan urmează să fie operat la doar 4 anișori